Politiet etterforsker drapsforsøk på Slependen – gjerningsperson på frifot

En nabo ringte politiet og varslet om det som nå etterforskes som et drapsforsøk ved Slependen stasjon onsdag kveld. Ingen er pågrepet.

Melden kom til politiet rundt klokken 23.

– Vi oppfordrer sterkt gjerningspersonen til å ta kontakt med politiet. Det er også veldig viktig at publikum tar kontakt med oss hvis de har tips i denne saken, sier leder Anne Alræk Solem for drapsseksjonen til VG.







En polsk mann i 40-årene ble funnet med alvorlige skader, men er nå utenfor livsfare. Saken etterforskes nå som et drapsforsøk, bekrefter hun.

Politiet fikk snakket kort med vedkommende da de kom til stedet, men har ikke formelt avhørt ham.

Gjerningsperson på frifot

Enn så lenge er ingen pågrepet i saken, og heller ingen er mistenkt.

– Foreløpig tyder ting på at fornærmede ikke var et tilfeldig offer og at det kan ha vært en foranledning til hendelsen, men det er for tidlig å gå ut med mer informasjon og det er ennå tidlig i etterforskningen, sier hun.

Politiet sier åstedet trolig er en leilighet på Slependen i Bærum. I hele natt har de etterforsket saken, med rundspørring, vitneavhør og innhenting av video, blant annet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post