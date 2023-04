Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på besøk i Tromsø etter flere snøskred i helgen.

Mehl om dødsskredene: − Det gjør stort inntrykk

TROMSØ (VG) Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har en klar oppfordring etter skredhelgen som har krevd fire menneskeliv.

– Det gjør stort inntrykk. Det er en fryktelig trist inngang på påsken. Vi vet at Norge er et flott land som mange vil oppleve til fjells i påsken, fra hele Europa og verden. Det kommer med en risiko, sier hun.

Etter en dramatisk helg som har kostet fire menneskeliv i tre ulike skred i Troms, har hun søndag dratt nordover sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruksminister Sandra Borch (Sp).

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem personer. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Totalt var de i et reisefølge på åtte personer, men tre bestemte seg for å ikke dra ut fredag. Reinøya: En norsk mann og kvinne i 60-årene hjemmeboende på Reinøya døde da et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. De pårørende er varslet. Bygda Grøtnesdalen ble evakuert. Nordreisa: En mannlig skiturist fra Slovenia i 40-årene mistet livet etter å ha blitt tatt av skred på Storslett i Nord-Troms. Han var en del av et turfølge på seks personer. Lørdag har det gått nye skred i kommunen. Kåfjord: En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk ble ødelagt. Evakuering videreføres for beboere i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand og Reinøya, opplyser politiet lørdag ettermiddag. Lørdag ble det også besluttet evakuering for beboere Øvre Kildal. Vis mer

De møter blant andre ordførerne i de tre rammede kommunene: Lyngen, Nordreisa og Karlsøy. Før møtet har ordførerne tatt til orde for nye nasjonale tiltak for å hindre snøskred-dødsfall.

– To av de omkomne var hjemme da det skjedde. Det gjør ekstremt sterkt inntrykk, sier Mehl, og viser med det til skredet på Reinøya, der to mistet livet da et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet.

HUSRESTER: Vrakrester fra gårdsbruket som fredag ble tatt av snøskredet på Reinøya.

Hun sier videre at vi har gode systemer for skredvarsling i Norge.

– Det var veldig høy skredfare på fredag og det er det fortsatt, men det er mennesker her også som har blitt hjemme i sin egen stue. For de som begir seg ut i fjellet med stor skredfare, så er det enten mangel på kunnskap eller så tar man jo en risiko, sier Mehl.

– Hva vil du si til folk?

– Ikke legg ut på en tur uten å sette deg inn i skredvarsling. Ikke ta unødig risiko. Man setter ikke bare seg selv i fare, men også de som kommer for å hjelpe.

Les også: Torill (58) møtte intetanende skiturister i skredområdet

1 / 2 Ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen møter justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Sp) Ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen møter justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Sp) forrige neste fullskjerm Ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen møter justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Sp)

Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen (Sp) er også på plass i Tromsø.

– Det er veldig mange turister på vei opp i fjellet nå. Det er rekker med turister som besøker veldig populære fjell. Noen av dem er litt skredutsatt akkurat i dag. Vi håper og krysser fingrene for at det går bra, men vi er bekymret, sier han til VG.

– Vi må samordne skredkompetansen i Norge, den er for fragmentert.

Johnsen mener at man også må diskutere hvordan håndtere lokalbefolkningen som får slag og hjerteinfarkt – samtidig som folk blir tatt av skred i fjellet.

– Fredag fikk vi et eksempel på at akuttmedisinske hendelser blant lokalbefolkningen måtte stå litt på stand by fordi alle ressursene var opptatt med med skredene.

Øyvind kjente de som mistet livet på Reinøya – se video: