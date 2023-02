Klimaparadokset

Vindmøller Norge pøser penger

3. november i fjor: Regjeringen øker sitt internasjonale klimamål til 55 prosent utslippskutt. Innen 2030 skal Norge ha mer enn halvert klimagassene vi slipper ut. Dette er regjeringens viktigste oppgave, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

24. januar i år: Regjeringen vil la oljeselskapene lete etter olje i nye områder av Barentshavet. – Vi trenger stadig nye funn for å videreutvikle norsk sokkel, forklarte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Paradokset Norge er på ingen måte nytt:

I mange år har Norge hatt et uttalt mål om å bekjempe den globale oppvarmingen. I Paris i 2015 skrev vi og resten av verdens land under en avtale om at jorden helst ikke skal bli mer enn 1,5 grad varmere.

På samme tid fortsetter Norge å utvinne olje og gass med full styrke. Forbrenningen av olje, gass og kull er det som slipper ut mest CO₂ i verden, og hovedgrunnen til at temperaturen øker.

«Hyklere»

Etter fjorårets ekstremvær, FN-sjefens rop om at vi er på vei mot «klimahelvete» og Europas energikrise, har presset mot Norge begynt å øke, ifølge klimaeksperter.

– Regjeringen står i en spagat og taler med to tunger. De ønsker å kutte i utslipp og ber hele verden om å bli med på det. Men hva er det vi holder på med hjemme? Vi pumper og pumper og pumper, sier Håkon Grindheim, seniorrådgiver med klimaansvar i Kirkens Nødhjelp.

– Det passer bare ikke sammen. Og dette begynner flere og flere utenfor Norges grenser å påpeke.

En av dem som reagerer er fredsprisnominerte Vanessa Nakate (26) fra Uganda.

«Dere er hyklere».

Det sa den anerkjente klimaaktivisten, Afrikas svar på Greta Thunberg, da hun nylig var i Norge.

«Norge sier at dere skal være klimaledere, men samtidig fortsetter dere å lete etter mer olje og gass», sa hun.

Grindheim i Kirkens Nødhjelp mener Norge misbruker energikrisen som har oppstått på grunn av Ukraina-krigen til egen gevinst.

– Vi bruker en energikrise og behovet for norsk gass delvis som unnskyldning til å legge til rette for oljevirksomhet som skal vare til 2050 og 2070.

Norge er blitt den største leverandøren av gass til Europa etter at Russland strupte gassrørledningene.

I fjor tjente staten 1316 milliarder kroner på olje og gass, en økning på hele 1028 milliarder fra året før, ifølge regjeringens egne anslag fra desember.

Norge har fått kritikk for håve inn penger, samtidig som våre allierte i Europa sliter.

Pekefinger fra Kongo

Grindheim i Kirkens Nødhjelp sier han møter stadig flere internasjonale politikere og klimaarbeidere som ikke vil ta imot råd fra Norge lenger.

– Vi hører det hele tiden. De spør: «Hvem er Norge til å komme med en moralsk pekefinger om at vi ikke skal benytte oss av de fossile naturressursene vi har, når Norge har skapt seg en formue på fossil energi?»

Dette gjelder særlig fattige land, sier han.

Et eksempel er Kongo.

Regjeringen vil starte en omstridt leting etter olje og gass i regnskogen – en skog Norge har brukt flere milliarder kroner på å forsøke å verne.

Da den kongolesiske regjeringen fikk kritikk for dette, skal de ha svart med at også Norge og andre rike land åpner nye områder for oljeleting, ifølge NTB.

Tilbake i 2019 var det Brasils ekspresident Jair Bolsonaro som pekte tilbake på Norge da vi kritiserte landet for å avskoge regnskogen:

«Norge, er ikke det landet som dreper hvaler oppe på Nordpolen? Som utvinner olje der? De har ingenting å lære oss.»

– Mitt inntrykk er at Norges klima-omdømme har vært veldig godt frem til nå.

Det sier Bjørn Hallvard Samset, forsker ved Cicero senter for klimaforskning.

Han ramser opp flere klimagrep Norge er internasjonalt kjent for:

Vannkraft

Elbiler

Karbonfangst- og lagring

Regjeringen satser også på elektrifisering av norsk sokkel elektrifisering av norsk sokkelElektrifisering av sokkelen innebærer å erstatte gassturbinene som i dag forsyner oljeplattformer med strøm, med kraft fra land. Dette vil få ned utslippene., vindmølleparker til havs og solcelleanlegg.

Men også Samset har fanget opp at Norges omdømme er i endring.

– Jeg hørt det samme fra folk i de politiske sfærene, at presset øker. Det sees på som rart at vi fortsetter å lete etter olje og gass, når verden vet at vi trenger mindre.

– Alle skjønner at vi står i en spagat. Men det er et ønske internasjonalt om at noen skal ta det første steget, og være ledende i å kutte utslipp.

Forsker-rebellene

Her hjemme har en ny gruppe klimaaktivister samlet seg. De er lei av å vente på at Norge skal ta det store steget.

De kaller seg Scientist Rebellion, og består i hovedsak av naturvitenskapelige forskere fra NTNU i Trondheim.

Fredag demonstrerte de utenfor Stortinget. De møtte opp i hvite laboratoriefrakker og plakater med slagordet: «Lytt til vitenskapen!»

– Vitenskapen slår fast at klimakrisen skjer nå. Nå må vi få regjeringen til å handle på bakgrunn av denne kunnskapen, sier biologen Agnes Holstad (28).

Geologen Linda Haaland (30) mener det er en «no-brainer» at Norge må avvikle olje- og gassnæringen.

– Det burde ikke være en politisk sak, for vi har ikke noe valg, mener hun.

FORSKERE: F.v.: Miranda Murray (31), Agnes Holstad (28) og Linda Haaland (30).

Den kanadiske biologen Myranda Murray (32) er blant demonstrantene.

Murray mener den norske regjeringen driver med hykleri.

– Canada sier også nydelige ting om klima, men utvinner olje og legger rørledninger gjennom urfolksreservater.

Ifølge Murray er Norges rykte i ferd med å endre seg i hennes hjemland.

– Før leste vi bare saker som «Ti grunner til å besøke Norge», men nå er det blitt erstattet av diskusjoner om Norge som krigsprofitør.

Ministerens svar

På sitt kontor i Oslo sentrum får klimaminister Eide presentert kritikken mot Norge. Og han får spørsmål om hvordan det er å skulle være et «grønt oljeland».

– Regjeringen vedtok nylig å tildele 47 nye letelisenser på norsk sokkel. Og mantraet er at dere skal «utvikle, ikke avvikle» olje- og gassektoren. Hvordan er den spagaten å stå i som klimaminister?

– Veldig mye av det man ser mot nå er gass. Og vi må slutte å si «olje og gass» i et jafs. Det er to helt forskjellige produkter, påpeker Eide.

– Her og nå er det mange gode grunner for meg som klimaminister å si at det er greit å eksportere gass til Europa, for å erstatte bortfallet av russisk gass. Ved neste korsvei, kan den gassen bli utslippsfritt hydrogen, fortsetter han, og viser til utviklingen av såkalt blått og grønt hydrogen blått og grønt hydrogenBlått hydrogen er hydrogen som blir produsert ved bruk av gass, der CO2 som slippes ut under produksjonen blir fanget og lagret. Grønt hydrogen er hydrogen som blir produsert via elektrolyse ved bruk av kraft fra fornybare energikilder, som for eksempel havvindparker eller solkraftanlegg..

Når det gjelder oljeletingen, påpeker Eide at dette skal skje i nærheten av områder der det allerede letes. Dermed kan den nye oljen komme raskt på markedet, mens etterspørselen fortsatt er stor, mener han.

– Norge må ta del i overgangen fra et fossilt energisystem til et utslippsfritt energisystem. Vi må være på den reisen.

– Det er definitivt ikke snakk om tut og kjør i all evighet, sier Eide.

– Flere opplever at du taler med to tunger: Regjeringen skal mer enn halvere klimagassutslippene, samtidig som dere skal produsere mer olje. Hvordan skal Norge bevare sin troverdighet i klimaspørsmålet?

– Det viktigste vi kan gjøre nå er å endre bruken av energi slik at etterspørselen beveger seg bort fra fossile og over til utslippsfrie alternativer.

Eide påpeker at 55 prosent kutt dreier seg om utslipp som skjer på norsk jord. Forbrenningen av norskprodusert olje er dermed i liten grad med i regnskapet – for den skjer utenlands.

– Ta et eksempel: Når en dieselbil kjører på en tysk motorvei, så er Norge ansvarlig for utslippene ved produksjonen av oljen til gikk til dieselen, mens Tyskland er ansvarlig for de som følger av kjøringen.

– Hvis Norge bremser oljeproduksjonen, blir det vel mindre diesel som forbrennes på en vei i Tyskland?

– Det hadde vært sant hvis det bare var vi som solgte olje til Tyskland. Da kan de kjøpe olje fra Saudi-Arabia til den bilen i stedet. Men poenget er at om 10–15 år går det nesten bare elbiler på tyske veier. Den omstillingen tar vi alle ansvar for.

– Men Norge har vel i det minste et moralsk ansvar, når det er vi som lager og selger oljen?

– Det er et godt spørsmål, og et moralsk dilemma. Det ville vært umoralsk hvis vi som oljeland forsøkte å undergrave det grønne skiftet, svarer Eide.

Han mener at flere land i Midtøsten gjør nettopp det.

– Norge er derimot veldig aktive i å få ned utslippene. Vi erkjenner samtidig at dette ikke er gjort over natten, og at det fortsatt er et marked.

Eide sier at det er «et mål for Norge å redusere markedet for det vi har levd av så langt».

– På sikt må vi bort fra olje, kull og gass – bortsett da fra den som kan bli til blå hydrogen, understreker han.

– Så før vi river livsgrunnlaget under beina våre, må vi vite at vi har nye bein å stå på?

– Norge vil klare seg helt fint i en fornybar fremtid. De «nye beina» raser inn nå, svarer han.

– Hovedpoenget er at jeg håper Tyskland, Sverige, Danmark og Storbritannia og alle andre reduserer bruken av olje, men jeg er ser ikke noe galt i at den oljen de bruker i mellomtiden er norsk. Både fordi det bidrar til pensjonsfondet, men også fordi den gir geopolitisk trygghet for våre allierte.