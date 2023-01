To dømt i Høyesterett for bedrageri mot eldre kvinner

– Her er det eldre og pensjonister som har mistet sine sparepenger og som har opplevd stor psykisk belastning, sier Anette Mørch Siggerud, en av etterforskerne på svindelsaken.

Et omfattende etterforskningsarbeid som ble startet i april 2020 endte i Høyesterett, der to menn nå er dømt til fengsel i flere år for svindel av over 80 eldre kvinner for 18 millioner kroner.

Det startet i det små, men så vokste etterforskningen og det dukket opp stadig flere saker med samme modus:

Eldre kvinner ble utsatt for ID-tyveri og bedrageri over telefon, ved at kontoene deres ble tømt.

I juni 2020 ble de to gjerningsmennene pågrepet.

Nå er gjerningsmennene dømt i Høyesterett til henholdsvis 5 år og 6 år og 6 måneders fengsel, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding. Ved straffutmålingen var det skjerpende at de begge var bedrageridømt fire ganger tidligere.

Dommen blir rettspraksis for straffeskalaen i denne typen av bedragerisaker.

Slik gikk svindlerne frem

Fremgangsmåten til de to svindlerne var at de fornærmede ble oppringt av et nummer som utga seg for å være fra banken, og som sa at et lån var innvilget i de fornærmedes navn. Så tilbød svindlerne seg å hjelpe til da det oppsto usikkerhet.

– Denne typen av bedragerisaker spiller gjerne på følelser gjennom at bedragerne skaper stress og frykt, og at de kan tilby en enkel løsning for å løse problemet.

De fornærmede har fortalte at han som ringte var høflig, tillitsvekkende og hyggelig, og de ble sittende i telefonen over lengre tid.

– For å kunne stoppe det de fornærmede trodde var et innvilget lån, ble de bedt om å oppgi personnummer og å trykke på kodebrikken sin. På den måten kom bedragerne inn i nettbanken til de fornærmede, og kunne da begynne å føre over penger.

Politiets tips til folk for å unngå svindel

Ikke oppgi BankID eller andre sensitive personopplysninger over telefon, selv om du får beskjed om at de ringer fra for eksempel banken eller politiet.

Det nummeret du får opp på telefonen kan forfalskes. Å sjekke telefonnummeret som har ringt kun via nummeropplysning er derfor ikke godt nok.

Spør hva vedkommende heter og hvor de ringer fra. Legg på og ring så direkte til stedet personen sier de ringer fra, og be om å få snakke med vedkommende. Slik vil du få bekreftet at vedkommende jobber der, og at de er den de utgir seg for å være.