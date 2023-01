KOM I FEIL RETNING: Ulykkesbilen, der en kvinne omkom og fire personer ble skadet, hadde kjørt i feil kjørefelt i en drøy kilometer før sammenstøtet.

Dødsulykken i Operatunnelen: Var på vei hjem fra bryllupsfest

Dødsulykken skjedde da den fullsatte bilen var på hjem fra en bryllupsfest og krasjet med et vogntog i november i fjor. Først nå er sjåføren avhørt.

– Han ble selv skadet og har vært under behandling. Det er også årsaken til at det har tatt så lang tid å avhøre ham. Han var ikke i stand til det før da, sier hans forsvarer Aase Karine Sigmond til VG.

Avhøret ble påbegynt før jul og ferdigstilt forrige uke.

Dødsulykken i Operatunnelen skjedde i begynnelsen av november. Ulykkesbilen med fem unge personer kom kjørende i feil kjøreretning i det østgående avkjøringsløpet fra Operatunnelen og ut på Mosseveien. Der kolliderte den med et vogntog.

– Det hadde vært en bryllupsfest som de var på vei hjem fra, sier politiadvokat Eric Lindset om kjøreturen.

En ung kvinne omkom og de tre øvrige passasjerene ble skadet og sendt til sykehus etter ulykken. De er alle mellom 17 og 20 år. Også sjåføren, en mann i slutten av 20-årene, ble skadet i ulykken.

Han ble etter kort tid siktet for uaktsom forvoldelse av død. Mannen er også preget av det som har skjedd.

– Det som har skjedd er selvfølgelig veldig vondt og er en stor belastning også for ham, sier forsvareren.

Kjørte feil i over én kilometer

Ifølge politiadvokat Eric Lindset har bilen kjørt i motgående kjørefelt i cirka en drøy kilometer før sammenstøtet. Politiet har sikret video av store deler av hendelsesforløpet.

– Vi har ingen grunn til å tro at han har kjørt i galt kjørefelt med vilje, men hvorfor det har skjedd er et aspekt etterforskningen retter seg mot, sier Lindset.

– Det er gjort en feil her som har fått et fatalt utfall, understreker han.

– Vi håper at vi får mer opplysninger om hva som er årsaken til feilen som er gjort.

Politiet har fått bekreftet gjennom blodprøvesvar at sjåføren ikke var påvirket av rusmidler. Nå venter de blant annet på endelig obduksjonsrapport og rapport fra Statens vegvesen og et sikkert skadebilde på de øvrige passasjerene.

Ikke tatt stilling til skyldspørsmålet

Mannen har så langt ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, men har samtykket i førerkortbeslag.

– Han erkjenner at han kjørte bilen, men han har ikke tatt stilling til om det skyldes uaktsomhet, sier forsvarer Sigmond.

Hun forklarer at spørsmålet om uaktsomhet i saker som dette vil avhenge av hvordan retten ser det. På generelt grunnlag og uavhengig av denne saken, sier hun at det eksempelvis er forskjell på et øyeblikks uoppmerksomhet i trafikken og å sitte og taste på telefonen mens man kjører.