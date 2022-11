Inger Eline Gaundal Stein (68) og ektemannen Roar Henning Stein ble brått revet bort fra lokalsamfunnet da helikopteret de var om bord i styrtet i Verdal kommune tirsdag formiddag. Bildet er publisert med samtykke fra de pårørende.

Sorg etter helikopterstyrten: − Man tror nesten ikke det er mulig

Ekteparet Roar Henning (68) og Inger Eline Gaundal Stein (68) var aktive pensjonister, bidro jevnlig på dugnader og var godt likt i lokalsamfunnet i Overhalla.

Kommunen i Namdalen i Trøndelag er i sorg etter Roar Henning Stein (68) og Inger Eline Gaundal Steins (68) tragiske bortgang etter helikopterstyrten i Verdal tirsdag formiddag.

– Har satt varige spor

– Det er en trist hendelse som har satt varige spor i lokalsamfunnet. Vi skal hjelpe dem som er rammet så godt som mulig. Kriseteamet holder kontakten med familien, forteller Overhalla-ordfører Hege Kristin Kværnmo Saugen til VG dagen etter ulykken.

Ordfører Hege Kristin Kværnmo Saugen mottok tirsdag rundt klokken 12.00 den tunge beskjeden om at kommunen hadde mistet to av sine innbyggere. Da gikk kommunen i gang med å mobilisere kriseteamet.

Ekteparet var begge hjemmehørende i kommunen som har i overkant av 3.800 innbyggere. Et sted der «alle kjenner til alle».

Helikopteret som ekteparet var om bord i havarerte på et jorde i Verdal kommune og samtlige nødetater rykket ut like rundt klokken 10.42 tirsdag. Helikopterpiloten og ekteparets hund overlevde ulykken, førstnevnte er i skrivende stund innlagt på St. Olavs hospital med alvorlige skader.

De var på tur til en fjellgård i Snåsa kommune som familien eier da ulykken inntraff. Helikopterstyrten er nå under etterforskning av både politiet og Statens havarikommisjon.

Venn: – Det er et sjokk

Tidligere direktør Arne Flaat i Helse Nord-Trøndelag kjente ekteparet godt, og bor i samme nabolag som dem. Flaat er en tidligere kollega av Inger Eline Gaundal Stein, og var i samme jaktlag som Roar Henning Stein.

SJOKK: Arne Flaat kjente ekteparet og beskriver ulykken som et sjokk.

– Det er et sjokk, man tror nesten ikke at det er mulig, sier Flaat til VG.

Flaat var selv om bord i da Widerøes Twin Otter havarerte på tur fra Værnes til Namsos under innflyging i oktober 1993. Den gang omkom seks personer – fire blant passasjerene og to blant mannskapet. Nå har han nok en gang kommet tett på et alvorlig havari – og denne gangen mistet to venner.

Roar Henning Stein arbeidet som hundefører i politiet i Overhalla og Namsos fram til han pensjonerte seg i 2011, ifølge Namdalsavisa. Kona Inger Eline Gaundal Stein jobbet med renhold på sykehuset i Namsos fram til hun også pensjonerte seg for noen år siden.

– Det er positive personligheter i lokalsamfunnet som nå plutselig er borte. Jeg kommer til å minnes dem og savne dem. Jeg kommer særlig til å huske dem for innsatsen, godheten og snillheten som de begge hadde, forteller Flaat.

Bidro på dugnader

Han forteller at ekteparet bidro aktivt på dugnader i lokalsamfunnet. Roar Henning Stein har i bortimot 30 år tråkket skiløyper til glede for store og små – sist nå i vinter. Han bidro også aktivt inn mot laksefisket i Namsen som roer og tilsynsmann.

– Inger kjente jeg også veldig godt som kollega. Hun jobbet på sykehuset i Namsos så lenge jeg var direktør i Helse Nord-Trøndelag, og jeg opplevde henne som særdeles samvittighetsfull og pliktoppfyllende, hun var godt likt på arbeidsplassen, beskriver Flaat.

Roar Henning Stein var lidenskapelig opptatt av jakt og fiske, og Flaat var flere ganger på elgjakt sammen med ham.

– Jakt er noe som foregår hele tiden – selv om den fysiske jakten bare varer noen dager. Man bruker først et halvt år på å forberede seg, og så et halvt år på å snakke sammen om jakten etterpå, forteller Flaat.

Helikopteret, som tilhørte Midtnorsk Helikopterservice, styrtet i et jorde bare noen hundre meter fra basen til bedriften. Det skal ha vært tåkete og dårlig sikt da ulykken inntraff.

Politiet i sorg

Også i Trøndelag politidistrikt, på Roar Henning Steins gamle arbeidsplass, ble dødsbudskapet mottatt med sorg.

– De aller fleste i politidistriktet kjente til Roar. I sin jobb som hundefører hadde han nedslagsfelt i hele distriktet. Det er nok mange som har hatt en litt tung stund i dag, sier tjenesteenhetsleder og tidligere kollega Snorre Haugdahl til Namdalsavisa.