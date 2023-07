BOBÅT: Familien på seks sto plutselig uten et sted å bo da båten de bodde i gikk på grunn.

Båten gikk på grunn: − Alt jeg tenkte på var om vi kom til å synke

Familien på seks opplevde dramatikk da båten de bodde i begynte å ta inn vann i skjærgården rundt Grimstad. – Dette er det verst tenkelige scenarioet, sier far i familien.

Kortversjonen Familien på seks har bodd i en båt i to uker. De skulle seile til Arendal da det oppsto dramatikk da båten grunnstøtte.

De klarte å komme seg til en havn i Grimstad og fikk hjelp av brannvesenet til å

Familien er nå strandet i Grimstad og jobber med å organisere deres videre reise til Oslo. De har mottatt hjelp fra lokalbefolkningen etter ulykken. Vis mer

Det var Agderposten som meldte om saken først.

– Barna skrek og vi var redd for at vi kom til å synke. Vi prøvde å forholde oss rolige og komme oss inn til land, sier Stefan Wilhelm om dramatikken som utspilte seg da båten deres støtet mot havbunnen torsdag morgen.

Sammen med kona Bianca og barna på to, fire, seks og åtte år har han bodd i båten i to uker.

– Vi har bodd i Haugesund og skal nå flytte til Oslo. Båten hentet vi i Kristiansand, og planen var seile til Oslo.

Slik ble det altså ikke. Familien var på vei til Arendal med seilbåten i rundt 09.00-10.00-tiden torsdag morgen da grunnstøtingen grunnstøtingenSammenstøt mellom et fartøy og havbunnen. skjedde.

– Vi prøvde å øse ut vann av båten og kona mi tok ansvar for å få barna og tingene våre på land da vi nådde havnen i Grimstad, sier Wilhelm.

Fikk hjelp

På land fikk de hjelp av lokale beboere til å øse ut vann mens de ventet på brannvesenet.

– Vi hjalp til med å pumpe ut vann fra båten mens vi ventet på at kranbilen skulle heise den på land, sier innsatsleder i brannvesenet Helge Hansen.

Han sier det antageligvis var kjølen kjølenDen nederste og sentrale delen av skroget på en båt eller et fartøy. på seilbåten som traff havbunnen.

– Kjølen på en seilbåt vil gå lenger ned enn på andre fritidsbåter. Vi så at det hadde begynt å lekke inn vann fra området rundt kjølen.

HJALP TIL: Brannvesenet i Grimstad hjalp til med å få båten på land.

Ikke forsikret

Ekteparet Wilhelm er opprinnelig fra Tyskland og skal fremover jobbe og bo i Oslo.

– Vi kjøpte båten i Tyskland og seilte med den over til Norge, sier han.

Nå sier Wilhelm at båten ikke kan repareres.

– Dette er det verst tenkelige scenarioet. Båten er ikke forsikret heller. Vi har tysk forsikring på den, men den fungerer ikke nå som vi bor i Norge, og vi hadde ikke tid til å forsikre den i Norge, sier han.

Forsikring var ikke noe Wilhelm tenkte på da båten begynte å ta inn vann.

– Vi hadde jo ikke noe redningsbåt på siden, så alt jeg tenkte på var om vi kom til å synke.

BÅT PÅ LAND: Familien mistet det midlertidige bostedet sitt og vet ikke helt hva de skal gjøre videre.

Fikk hotellrom

Nå sitter familien igjen med mange spørsmål om hva som skjer fremover.

– Det jeg vet er at vi må komme oss til Oslo, og vi må prøve å få tak i en bil, sier Wilhelm.

På kvelden torsdag hadde de likevel litt flaks.

– Vi fikk det siste hotellrommet på et hotell her så vi har et sted å sove. Vi fikk også noen henvendelser fra folk som hadde lest om oss i lokalavisen og som tilbød oss et sted å bo, sier han.

