Oslo 20190909. Styreleder Morten Malmin (t.v.) i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) sammen med advokat John Christian Elden i Oslo byfogdembete. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bompengepartiet møtte bompengepartiet i retten

Like før valglokalene åpnet mandag, møttes de stridende partene i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i retten for å få avklart retten til bruk av partinavnet.

NTB-Anne Marjatta Gøystdal

Nå nettopp







Det nasjonale partiet krever at grupperingen i Oslo straks må slutte å bruke partinavnet og partilogoen, samt at de ikke kan fremstå som et lokallag av FNB. Saken kom til behandling hos Oslo byfogdembete mandag.

Advokat John Christian Elden, som representerer saksøkerne i FNB, beskrev for retten en utbrytergruppe lokalt i Oslo som har forsøkt seg på et kupp. Dette ble møtt med latter i retten fra motparten, skriver Stavanger Aftenblad.

Les også: Ekspert om strid i bompengeparti: – De mangler kjøreregler

Vil ha kontingentpengene

Oslo-foreningen har opprettet en egen innmeldingsside. Den holder lister over medlemmer og kontingentpenger for seg selv, uten at FNB sentralt har innsyn, redegjorde Elden.

70.000 kroner som er samlet inn lokalt, bør gå til partiet sentralt, mente han.

– De pengene skal brukes på fylkeslaget, ikke supporterforeningen, argumenterte Elden, ifølge Dagbladet.

Det har vært splid internt i Oslo om hvordan man skal forholde seg til FNB sentralt. Den rettslige avklaringen står dermed ikke mot hele lokallaget, men en fløy. Elden fortalte retten at det nylig er opprettet et nytt, eget og lovlig lokallag i Oslo.

Oslo 20190909. Kasserer Per-Ivar Bergo i Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo mener FNB nasjonalt har ekskludert partimedlemmer uten å ha hjemmel til det. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

-Vet ikke hvem de stemmer på

FNB håpet at spørsmålet ville vært avklart i god tid før valgdagen, men det var ikke mulig fordi det ikke var kapasitet hos Oslo byfogdembete tidligere. Uheldig, mente Elden, og kommenterte hvilken betydning det kan få for velgerne:

– At de ikke har peiling på hvilket parti de stemmer på eller hvilke personer de stemmer på hvis de stemmer i Oslo, sa han til Aftenbladet.

Den rettslige behandlingen får ikke direkte innvirkning på selve valget til Oslo bystyre. Men det kan ha betydning hvilken fløy kandidater som eventuelt velges inn, vil følge.

les også Bompenge-Trym om advarsler om dårlig luft i byene: – Skremselspropaganda

Ikke politisk uenige

Det har vært en rekke konflikter innad i FNB Oslo og mellom det nasjonale partiet og den lokale grupperingen. Tvisten bunner i administrative spørsmål, ikke politiske, har Cecilie Lyngby, annenkandidat for FNB Oslo, tidligere forklart for NRK.

Det dreier seg om uenighet om hvem som kan kalle seg partileder, hvem som skal ha kontroll over medlemslister og kontingent og hvilke vedtekter som ligger til grunn for lokallagene.

Les også: Ingen løsning på bompengeparti-krangel: Vil nekte deler av Oslo-lokallaget å bruke logo

– Ekskludert uten hjemmel

Kasserer Per-Ivar Bergo, som har forfattet tilsvaret på vegne av de saksøkte, understreket at Oslo-avdelingen ble etablert som et partiledd. Videre skriver han at det var FNB nasjonalt som ga beskjed om at navnet Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo skulle benyttes.

De saksøkte mener FNB nasjonalt har ekskludert et helt partiledd og over tusen medlemmer, uten å ha hjemmel til det i vedtektene.

Publisert: 09.09.19 kl. 15:08







Mer om