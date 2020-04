ISOLERT: Å være innlagt på sykehus i corona-tider er noe helt spesielt. Det fikk Wenche Melby erfare. Foto: Henriette Melby

Minst 252.338 avtaler på norske sykehus utsatt

Coronasituasjonen har ført til at mer enn en kvart million andre pasienter har fått sykehusavtaler satt på vent de siste ukene: Blant dem er migrenepasienter, barn som trenger dren i øret, ryggoperasjoner og gynekologiske undersøkelser.

Nå går smittetallene ned og sykehusene har ordre om å kalle inn pasientene igjen.

Minst 252.338 avtaler med pasienter er utsatt på sykehusene etter coronautbruddet, viser tall VG har hentet inn fra helseforetakene.

Både store og små helseforetak har ryddet pasientlistene for alt som ikke må gjennomføres. Tilstrømmingen av pasienter med coronasmitte er svært forskjellig, men etterslepet av utsatte pasientavtaler er stort over hele landet.

Helgelandssykehuset er tre sykehus som dekker en befolkning på 77 000 innbyggere i 17 kommuner i Nordland. Der er 5421 pasientkontakter innen somatikk og 686 avtaler innen psykisk helse og rus utsatt per 7. april. Sykehuset har hatt to covid-19 pasienter.

– Dette er kontakter merket med corona i vårt system. Alle utsettelser er gjort ut fra en vurdering av medisinsk forsvarlighet. Det som ikke kan vente gjennomføres som planlagt. All øyeblikkelig hjelp går som normalt, sier kommunikasjonsrådgiver Merethe Myrvang.

– I Helse Førde har vi utsatt 6997 pasientkontakter siden 1. mars. Nå når påsken er over, starter jobben med å ta inn pasienter som har utsettelse på undersøkelser eller behandling, sier informasjonssjef Terje Ulvedal.

Helse Førde et av de minste foretakene. Ved Oslo universitetssykehus var det fra uke 9 til uke 13 til sammen 10.854 færre såkalte pasientkontakter på poliklinikkene.

Akutt innlagt etter utsettelse

Wenche Melby (55) har vært innlagt på OUS Ullevål sykehus fem ganger siden starten av desember.

17. mars skulle hun utredes for divertikulitt, en utposning med infeksjon på tykktarmen. Før undersøkelsen måtte hun være «frisk» i minst seks uker.

– Det klarte jeg. Men fire-fem dager før ble timen kansellert på grunn av coronautbruddet. Så gikk det et par uker og jeg ble igjen akutt syk med infeksjon i tarmen. Jeg ble lagt inn på Ullevål 5. april og her ligger jeg, sa Wenche til VG skjærtorsdag.

UTSATT: Wenche Melby (55) har vært innlagt på OUS Ullevål sykehus fem ganger siden starten av desember. Her har mannen Per Melby fotografert henne gjennom vinduet. Foto: Privat

Hun skulle vært operert mandag 6. april.

– Da kom det noe annet akutt og min operasjon ble utsatt. Jeg fikk ny tid tirsdag, men da var min CRP så høy at det var risikabelt å operere. Jeg ligger på gastromedisinsk avdeling og får intravenøs antibiotika. Jeg skal hjem og ta medisiner, før jeg skal opereres om tre uker, sa Wenche.

Rammes indirekte

Hun er en av mange tusen pasienter som nå indirekte rammes av presset på sykehusene: Over hele landet er den vanlige virksomheten sterkt påvirket av corona-utbruddet.

Det ble ryddet til storinnrykk av alvorlig lungesyke Covid-19 pasienter. 1. april lå det 325 pasienter med Covid-19 på sykehusene. Da ble den foreløpige toppen nådd. 13. april var tallet nede i 204. De to første pasientene ble lagt inn på sykehus 9. mars.

Når VG snakker med Wenche Melby 1. påskedag er hun hjemme.

– På sykehuset hadde jeg vinduer mot inngangen, jeg så personellet kom og gikk. De har vært helt fantastiske. Jeg er full av beundring for den jobben som gjøres. De har tatt så godt vare på meg. Det har vært rart å være på sykehus ute å kunne ta imot besøk. En av dagene sto plutselig mannen min og barna utenfor vinduene. Da begynte jeg å gråte, sier Wenche.

PÅ VISITT: Her er Wenches sønn Joachim Barth og datteren Henriette Melby på sykebesøk mens hun er innlagt på Ullevål sykehus. Fotograf er Wenches mann Per Melby. Foto: Privat

Tre årsaker

– Vi har tre kategorier utsettelser, sier informasjonssjef Terje Ulvedal i Helse Førde.

– Pasienten kan være syk, det handler om smittebegrensning eller at pasienten selv avlyser. Når dette er over, kommer vi til å få en helt annen ventelistesituasjon. Sykehuset mister også store inntekter fordi aktiviteten går ned.

I Helse Møre og Romsdal var det før helgen registrert 11.300 utsatte avtaler.

– 2800 av dem er utsatt av pasienten selv. I samme måned er det gjennomført 8200 konsultasjoner via video eller telefon, sier Guri Viken i Helse Møre og Romsdal.

Helse Bergen har utsatt 30.000 såkalte «pasientkontakter».

– Det er gjort for å kunne prioritere de sykeste og behandle coronasmittede pasienter på en god måte, sier direktør Eivind Hansen ved Haukeland Universitetssykehus.

På sykehusets informasjonsside sier han at sykehuset har møtt stor forståelse for at planlagte timer er blitt utsatt der det er medisinsk forsvarlig.

– Samtidig er vi opptatt av ivareta de av våre pasienter som har fått utsatt oppfølging av oss. Etter påske vil vi vurdere å starte opp igjen mer av den planlagte aktiviteten, dersom det er mulig, sier Hansen.

Ville normalt blitt tatt inn

Hilde Irene Fløtre (48) har vært syk siden i høst og skulle vært utredning for en mulig Sjøgrens syndrom, en revmatisk sykdom som finnes i hennes familie. Den utredningen blir det foreløpig ikke noe av:

Helse Stavanger skriver: «Normalt sett ville vi tatt inn pasienten til utredning, men grunnet pågående situasjon avvises henvisningen. Vi ber fastlege gjøre en ny vurdering ....».

Helse Stavanger har de siste ukene utsatt eller avlyst til sammen 11.800 pasientkontakter. Dette er tall pr. 30. mars. En del er utsatt av pasientene selv.

VIL TILBAKE PÅ JOBB: Hilde Irene Fløtre er sendt tilbake til fastlegen for en ny vurdering av behovet for utredning for mulig Sjøgens syndrom. Foto: Privat

– Jeg har selvsagt forståelse for prioriteringen til poliklinikken i den nåværende situasjonen. Men situasjonsbildet og konsekvensene for øvrige pasienter underrapporteres og pasientene påføres en ekstra runde med å henvises fra fastlege på nytt. Jeg er normalt i full stilling og alene med hovedansvaret for to ungdommer. Jeg er nå 40 prosent sykmeldt og alle er best tjent med at jeg kommer meg tilbake i full jobb, sier Fløtre.

Bruker videokonferanser

På St. Olavs hospital i Trondheim ble det i ukene 12, 13 og 14 bestemt at 12.000 pasienter skulle få utsatt time på sykehuset.

Samtidig ble det veldig mange møter mellom sykehus og pasient endret fra fysisk oppmøte til telefon eller videokonsultasjoner.:

– Vi har redusert fysisk oppmøte med 70 prosent eller 27.000 oppmøter. 1000 av disse konsultasjonene er gjennomført ved hjelp av telefon- eller videokonsultasjoner. 12.000 avtaler er utsatt, sier kommunikasjonssjef Marit Kvikne.

Det er også utsatt 1200, som er 73 % , av planlagte operasjoner som skulle vært gjennomført i de tre ukene. 5000 radiologiske undersøkelser er også utsatt.

På Sykehuset Telemark er aktiviteten i somatikken under 40 prosent av normalt nivå med 2968 utsatte avtaler. Somatikk dreier seg om fysisk sykdom.

– Det er lavere aktivitet og det er vanskeligere å planlegge. Vi prioriterer det som er viktigst. Mye aktivitet er tatt ned brått, sier kommunikasjonssjef Lars Kittilsen.

– Vi må vi planlegge for at det kan bli økt pågang av coronapasienter. Samtidig må vi sørge for at det er god nok kapasitet til andre pasienter. Dette kan bli en lang unntakstilstand. Vi har sagt til befolkningen at vi skal håndtere alvorlig sykdom og det gjør vi. Det samme gjelder for psykiatri. Og har man time og ikke får annen beskjed, skal man møte opp, sier Kittilsen.

Sykehuset Østfold hadde før påsken starten utsatt 15.501 såkalte pasientkontakter.

– Mange pasienter har selv avbestilt timen. Vi vurderer hva vi kan utsette av timer og kontroller. Mammografi er for eksempel utsatt. Vi prøver å følge opp kronikere og pasienter som ofte har kontakt med sykehuset. De blir ringt opp av oss. Vi har også mange videokonsultasjoner, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.

Ved Finnmarksykehuset som har hatt syv pasienter med Covid-19, er 3583 behandlinger og konsultasjoner utsatt siden 1. mars. 3075 i poliklinikken, 182 operasjoner og 326 pasientkontakter i psykiatrien.

Oslo universitetssykehus har sammen med Ahus behandlet flest Covid-19-pasienter. Det har påvirket virksomheten: Blant annet er såkalt knivtid redusert. Det er antall timer med operasjon. I siste uke i februar var knivtiden 1570. Tre uker senere var den nede i 809. En rekke operasjoner var avlyst. Fra uke 9 til uke 13 var det til sammen 10.854 færre på pasientkontakter på poliklinikkene. Fra uke 11 til uke 12 gikk antall liggedøgn på sykehuset ned med 2629.

Akershus Universitetssykehus, som har hatt mange innlagte coronasmittede pasienter, har utsatt 19.400 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler er per 6. april. Unntakene er kreftbehandling og øyeblikkelig hjelp. En rekke avtaler er gjennomført per telefon eller med videokonsultasjon.

Vestre Viken med sykehus i Drammen, Asker og Bærum og Ringerike har også redusert planlagt aktivitet til et minimum. 19.848 pasientkontakter er utsatt. 8600 av dem var avtaler pasienter hadde på Drammen Sykehus.

UTSATT: Slike meldinger er sendt til tusenvis av pasienter de siste ukene.

Nakstad: – Mulig å ta igjen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at det er mulig å ta igjen etterslepet over tid, hvis vi fortsetter å ha få korona-innleggelser i månedene framover.

– Pasienter som venter på en nært forestående operasjon som har blitt utsatt på grunn av koronakrisen, vil bli kontaktet av sykehuset om ny dato for operasjon. Det kan ta noen uker før man får beskjed om dette, sier Nakstad.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen(H) i Helse- og Omsorgsdepartemente sier til VG at sykehusene har vært nødt til å utsette pasientavtaler for «å rydde plass».

Hun legger til at Norge har mer kontroll på smittespredningen.

– Vi har derfor gitt beskjed til helsetjenesten om at de må øke den vanlige aktiviteten sin, skriver Erlandsen i en e-post formidlet via departementets informasjonsavdeling.

Vil foreslå økte bevilgninger

Hun viser til at situasjonen vi er i nå innebærer at man har flere ventende pasienter og et etterslep som må tas igjen.

– Vi vet ikke når vi kommer tilbake til en normalsituasjon, men når vi er der vil helsetjenesten i sykehus og kommuner arbeide for å ta igjen etterslepet. Regjeringen har sagt at den vil sikre at helse- og omsorgssektoren gis mulighet til å iverksette de tiltak som er nødvendige gitt situasjonen. Regjeringen vil komme tilbake med forslag til økte bevilgninger til de regionale helseforetakene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020, sier Erlandsen.

I alle de fire helseregionene beklager ledelsen at coronasituasjonen har ført til utsettelse av planlagt utredning og behandling for mange pasienter. Sykehusene ser nå på hvordan de gradvis kan etablere mer normal drift.

– Sykehusene har god oversikt over avtaler som er utsatt og legger nå planer for hvordan pasienter skal få tilbud om utredning og behandling, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst RHF.

Gradvis normal drift

Kommunikasjonsdirektør Bente Aae i Helse Vest sier at aktivitet som ha vært egnet til det, er lagt til digitale løsninger eller telefon.

– Noen avtaler er utsatt på bestemt eller ubestemt tid og andre er henvist til andre behandlere, for eksempel private spesialister som har avtale med sykehusene. Spesialisthelsetjenesten er fortsatt i beredskap. Når vi ser at situasjonen for smitte og sykehusinnleggelser som følge av covid-19 stabiliserer seg vurderer sykehusene fortløpende å trappe opp igjen planlagt aktivitet, sier Bente Aae.

– Smitteverntiltak og planlegging for å kunne ta imot et høyt antall COVID19- pasienter har dessverre ført til utsettelse av planlagt utredning og behandling for mange pasienter. Noe av dette er avhjulpet gjennom bruk av videokonsultasjoner og digital oppfølging av pasienter som er hjemme. Dette kommer vi til å be helseforetakene videreutvikle og bruke i enda større omfang, sier kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt.

Helse Nord sier kommunikasjonssjef Anne May Knudsen at sykehusene skal framover skal være rustet til både å håndtere covid-19 og ha normal drift.

– Det vil bli en gradvis tilbakeføring til så normal drift som mulig samtidig som smitterisiko skal begrenses. Sykehusene i Helse Nord har god oversikt over utsatte pasientbehandlinger på grunn av pandemien. Økt bruk av videokonsultasjoner vil være et tiltak for å følge opp noen av pasientene. De pasientene som av medisinske hensyn haster mest, vil få prioritet i innkalling til timer eller innleggelse, sier kommuikasjonsdirektør Anne May Knudsen i Helse Nord.

