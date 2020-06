FLOMFARE: Bildet viser vannføring 22. juni klokken 10.00 og hvor det er størst flomfare. Rød betyr «over 50-årsflom». Foto: Varsom.no

Oransje farenivå i flere fylker: To registrerte 50-årsflommer

Stor snøsmelting kombinert med mye nedbør har ført til oransje farenivå i flere elver i Sør-Norge. I både Strynsvatn og Ossjøen er det registrert 50-årsflom.

Det viser en oversikt over vannføringen mandag klokken 10.00.

– 50-årsflom vil si at gjentaksintervallet for vannføringen er mer enn 50 år, sier vakthavende hydrolog Knut Ola Aamodt i Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) til VG.

Til tross for 50-årsflom, som ifølge Aamodt er en sjeldent stor vannføring, er det ikke meldt rødt farenivå for hverken Stryn eller Nore og Uvdal kommune.

– Selv om det oppstår vannføringer i elver som når rødt nivå, er det dramatisk å varsle rødt på kommunenivå. Ossjøen ligger slik at vannet går rett i større magasiner nedstrøms. Strynsvatn har også stor vannføring nedstrøms mot havet, og det har ikke oppstått noen faretruende hendelser, sier han.

Strynsvatn hadde lørdag kveld en vannføring som nådde rødt nivå. Ifølge vakthavende hydrolog Elise Trondsen er både Strynsvatn og de fire vannene rundt Nordfjord nå på retur.

Det samme sier hydrolog Bjørn Sønju-Moltzau.

– Vannføringen er på 190 kubikkmeter per sekund. Ifølge prognosene skal det fortsette å gå ned, og det er vi glade for. Vi har hatt god kontakt med kommunen og håper at faren nå er over. Det er meldt kjøligere temperaturer og lite nedbør den neste uken, sier han.

Kan stige mer

Mandag er det oransje farenivå for vestlige deler av Sør-Norge, Gudbransdalslågen, Ottadalen og Sjoa og for deler av Nordland og Trøndelag, ifølge Varsom.no.

– Hovedårsaken til det oransje farenivået er snøsmelting, sier Sønju-Moltzau.

Vannføringen i de fleste elvene er i ferd med å kulminere eller har allerede kulminert, opplyser NVE i sin statusoppdatering mandag morgen.

Vedvarende snøsmelting gjør at vannføring i enkelte elver, særlig i Gudbrandsdalen, vil fortsette å stige de nærmeste dagene.

– Det er en liten spenning knyttet til hvor mye nedbør som kommer i de områdene hvor det er oransje farenivå, men foreløpig ser det greit ut, sier Sønju-Moltzau til VG.

Forsinket vårflom

I april opplyste NVE om at det har vært den mest snørike vinteren i Norge siden 2000. De advarte samtidig om sannsynlighet for store vårflommer i hele landet, og viste til beregninger gjort 29. mars.

Vårflom er et vanlig fenomen i indre strøk i hele landet. Snøen smelter og vil ha plass i elvene – men så kan det flomme over.

Årets vårflom er ikke ferdig ennå, men så langt har NVEs beregninger stemt godt, forteller Sønju-Moltzau.

– Vårflommen kom fire uker etter skjema med tanke på hva som er normalt, dette fordi varmen kom sent. I tillegg har det vært veldig mye snø i fjellet, så smeltingen har tatt lang tid, sier han.

Hydrologens beste råd er å ikke oppsøke fare.

– I flomstore elver kan det skje utglidninger, erosjonsskader og lignende. Det er ikke grunn til å stå langs elvebredden og ta noen sjanser. Vær årvåken og bruk sunn fornuft, sier Sønju-Motzau.

OVERSIKT: NVEs beregninger fra 29. mars er basert på årets snømengder, værprognosene de neste ni dagene og værutviklingen slik den var i årene 1958 til 2019. Foto: NVE

Liten fare for nedbør

Vakthavende meteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt sier at det ikke er ventet noe særlig nedbør i de flomutsatte områdene denne uken.

I Nordland vil det fortsette å være varmt og tørt.

– På torsdag ser det ut som at det kan komme litt nedbør, men vi er nok stort sett under ti millimeter, sier Gislefoss.

Øst for fjellene i Sør-Norge er det ikke ventet noe nedbør denne uken – utover det som kom i natt.

– Temperaturen skal vel fortsatt ligge opp mot det den har vært, ikke så langt fra 30 grader flere steder, sier meteorologen.

På vestsiden av fjellene øker muligheten for nedbør inn mot helgen, men det er ifølge Gislefoss ikke av betydning for flomfaren.

Heller ikke i det flomutsatte området nord i Trøndelag er det fare for nedbør.

– Nedbøren skal i hvert fall ikke bidra til at det blir mer vann i elvene. Det er snøsmeltingen alene som forårsaker flomfaren, sier Gislefoss.

Gode råd

På Yr.no står det at oransje farenivå for flom er en «alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader».

Det står videre listet opp noen anbefalinger:

Hold deg oppdatert om situasjonen.

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder.

Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Da VG snakket med hydrolog Inger Karin Engen i NVEs flomvarslingstjeneste i april, kom hun med spesielt tre råd som vi selv kan gjøre for å være forberedt på flom:

Følg NVEs varslingsportal varsom.no . Her kan du abonnere på varsler for din kommune. Lenke til registrering finner du her.

Sikre gjenstander. Dersom det varsles om flom, sørg for at ting som biler, campingvogner og rundballer står på trygg grunn.

Sjekk at stikkrenner og kummer ikke er tette. Hvis ikke vannet får anledning til å renne her fordi det er tett av søppel, stein og is, finner det nye veier og kan gjøre stor skade.

