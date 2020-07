VG-Peil-Logo Søkerrekord til folkehøgskolene Folkehøgskolenes søkertall har økt 13 prosent det siste året, melder NTB. I juni er det omtrent 7000 søkere som har takket ja til plass på de 83 norske skolene. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 07. juli, kl. 17:48 Knut Erik Knudsen Eiril Møller Ørslien (19) skal begynne på Villmark og friluftsliv ved Sagavoll folkehøgskole, og gleder seg til å møte folk fra hele landet. – Jeg gleder meg til å møte nye folk og leve et helt år med godt miljø og fellesskap, sier hun. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 07. juli, kl. 17:48 Eiril Møller

Søkerrekord til folkehøgskolene

Foto: Stella Bugge

Informasjonsrådgiver i Folkehøgskolene, Marit Asheim sier at det har vært stor spenning knyttet til hvordan søkertallene kom til å se ut.

– Foreløpig ser det veldig lyst ut. Vi har fått 23.467 søknader så langt, mot 20.710 på samme tid i fjor, sier hun til Nynorsk Pressekontor.

– Folkehøgskole er dritfett

Eiril Møller sier hun opplever at mange vil gå på folkehøgskoler i år.

– Høye søkertall viser jo bare at folkehøgskole er dritfett. Det er skikkelig populært nå. Veldig mange jeg har snakket med skal på en eller annen folkehøgskole rundt omkring i landet. Det er veldig «in», ler hun.

Informasjonsrådgiver Asheim tror den spesielle våren kan ha ført til at flere ser behovet for et sosialt skoleår, slik man får på en folkehøyskole.

Møller forteller at hun har fått vite at skoleåret hennes også kan bli påvirket av situasjonen.

– Reiser er flyttet til våren. Og hvis det blir, så er det enten Tyrkia eller Kroatia vi skal til. Jeg håper det blir noe av, sier hun.

