Bompenge-Trym raser mot bergensavisene etter kafé-oppslag

Trym Aafløy og Bergen FNB raser mot Bergensavisen og Bergens Tidende etter at de publiserte beskyldninger om trakassering fra gjester og ansatte ved kafeen han tidligere var sjef for.

– Folk ser at det nå er skjerpede fronter i valgkampen. Men når makten har avisene på sin side, blir det en tung valgkamp, skrev Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) Bergen i et Facebook-innlegg tirsdag ettermiddag.

Videre slår de fast at det er «viktig å lese avisene med et kritisk blikk».

– Når det publiseres udokumenterte påstander i byens aviser, må det vises sunn skepsis. En god regel er å ikke tro på alt som står i avisene, skriver FNB-lokallaget.

Leder Trym Aafløy opplyser i en SMS til VG at kritikken kun er rettet mot medier i Bergen, og ikke pressen generelt.

– Vi er en side for Bergen. Kommentaren gjelder dagspressen i Bergen, sier han.

– Kjeftet på ansatte

Bakgrunnen for Facebook-innlegget er saker Bergensavisen (BA) og Bergens Tidende (BT) tidligere tirsdag skrev om Aafløys periode som leder for sjokoladebaren Molière.

BA hadde snakket med tidligere ansatte som jobbet der i ulike perioder fra oppstarten i 2005 til baren ble nedlagt i 2017.

De ansatte hevder blant annet at arbeidsmiljøet skal ha vært preget av kjefting, at Aafløy skal ha kommet med upassende og belastende tilnærmelser, og at han ved en anledning skal ha holdt tilbake lønnsutbetalingen til en ansatt.

BT fulgte senere opp med en sak om tidligere gjester ved sjokoladebaren som fortalte lignende historier. En av dem sier blant annet at hun sluttet å besøke stedet på grunn av Aafløys oppførsel mot sine ansatte, en historie samboeren hennes bekrefter.

På Facebook avfeier FNB innholdet i artiklene som løgn.

– Dette er relatert til to arbeidskonflikter, og som en seriøs arbeidsgiver kan ikke Trym Aafløy kommentere dette offentlig, selv om det som hevdes er løgnhistorier kun for å skade partiet før valget, skriver de.

– En spøk

Ifølge BA ble Aafløy forelagt opplysningene i deres sak i et møte i avisens lokaler 7. juni. Der skal han ha karakterisert uttalelsene fra kvinnene som løgn og hets, men senere trukket intervjuet.

I en skriftlig uttalelse til avisen skriver han at «Nærmere 100 ansatte jobbet i bedriften i årenes løp. Enkelte fant seg beklageligvis ikke til rette. Denne saken er relatert til enkelte ansatte, mange år tilbake i tid».

Han skriver videre at han tar avstand fra innholdet i artikkelen og mener at den er basert på fabrikkerte påstander som skal sverte ham politisk. En lignende uttalelse har han gitt til NRK Hordaland, som også har omtalt saken.

Til BT gjentok han at han ikke kan kommentere «gamle arbeidskonflikter» og personalsaker.

Aafløy ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer om arbeidskonfliktene på Molière til VG.

Når VG ringer for å be ha utdype kritikken mot bergenspressen, svarer Aafløy i en SMS at innlegget «var vel en spøk».

Han vil ikke utdype hva han mener med det, og vil heller ikke utdype påstanden om at BA har som agenda å hjelpe Arbeiderpartiet i valgkampen.

– Grove påstander

Hverken Bergensavisen eller Bergens Tidende kjenner seg igjen i kritikken.

– Jeg syns det er en ganske grov påstand å kalle dette løgnhistorier. Dette er en artikkel med et meget bredt kildemateriale som vi har jobbet med over lang tid, sier BA-redaktør Sigvald Sveinbjørnsson til VG.

Han viser til at BT og NRK også har fått bekreftet opplysningene fra flere andre kilder, og legger til at Aafløy har fått rikelig med tid til å svare på påstandene.

– For oss var det viktig å gi god anledning til samtidig imøtegåelse. Vi gjennomførte intervju med ham, men det trakk han tilbake, sier Sveinbjørnsson.

Han avfeier påstanden om at artikkelen ble skrevet for å sverte FNB som «bare rør», og sier det er helt naturlig å rette søkelys mot Aafløys bakgrunn nå i valgkampen. Han får støtte fra BTs nyhetsredaktør Jan Stian Vold.

– Trym Aafløy er for tiden leder for byens største parti, og er byens kanskje mest omtalte politiker om dagen. At en rekke personer går ut mot hans lederstil, mener vi har åpenbar offentlig interesse når han potensielt søker byens viktigste verv, sier han til VG.

– Vi ville gjort det samme med sentrale politikere i andre partier hvis de var i en tilsvarende situasjon.

BT-redaktøren avviser at artikkelen inneholder «løgnhistorier» og «udokumenterte påstander».

– Hvis du teller opp kildene i BA og BT er det snakk et tosifret antall kvinner, navngitte og ikke-navngitte, som forteller den samme historien. Aafløy har fått rikelig med anledning til å justere på inntrykket, men har ikke benyttet seg av den muligheten, sier Vold.

Han avviser også at BT har en agenda mot bompengepartiet.

– Vår agenda er å lage journalistikk, og kun det.

