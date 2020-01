OVERSVØMT: I kjelleren av dette hotellet sprakk varmtvannsrøret. Foto: Russian Emergency Ministry Press Service

Fem døde da hotellrom ble oversvømt med kokende vann i Russland

Fem personer døde og seks ble skadd da et varmtvannsrør sprakk og oversvømte hotellrommene deres med kokende vann i Perm i Russland.

Alle ofrene, blant dem et barn, bodde på hotellet da hendelsen fant sted natt til mandag. Tre av de seks skadde ble sendt til sykehus med forbrenningsskader, opplyser russiske myndigheter.

Politiet har startet etterforskning på bakgrunn av brudd på sikkerhetskrav, skriver The Moscow Times.

Det lille hotellet Mini-hotel Caramel består av ni rom som ligger i kjelleren i et boligbygg. Saken kan føre til at nasjonalforsamlingen i Moskva kan komme til å gå inn for å forby etablering av hoteller og gjestgiveri i kjellere i boligbygg.

Det er rapportert at rommene ikke hadde vinduer, og kun en rømningsvei.

– Gjestgiveri bør ikke kunne åpnes i kjellere der alle rørledninger befinner seg, sier Oleg Melnitsjenko, som sitter i nasjonalforsamlingen.

I fjor innførte nasjonalforsamlingen forbud mot å åpne gjestgiveri og hotellrom i leiligheter.

Publisert: 20.01.20 kl. 12:27

