SLIK SER DET UT: Bergenstoget kom fra venstre i bildet, mens ulykkesbilen sto bom fast mellom bommene på planovergangen, som her vises med bommene oppe. Bilen ble skjøvet mange meter frem. Like nedenfor ligger gatekjøkkenet politiet mener at interessante vitner var i kontakt med rett etter ulykken. Foto: Endre Alsaker Nøstdahl/Terje Bendiksby (innfelt)

Etterlyser to konkrete vitner etter Vikersund-ulykken

Politiet har foreløpig ikke snakket med vitner som har sett selv ulykken og sekundene forut. Nå vil de komme i kontakt med to personer som kan ha sett den.

– Vi er spesielt interessert i to personer. Det er to menn og de er lyse i huden. Det er alt jeg vet, forteller seksjonsleder Bent Øye ved etterforskningsenheten på Hønefoss politistasjon.

Mennene skal ha oppholdt seg i nærheten av gatekjøkkenet som blant annet fikk knust ruten av steinsprut fra ulykken.

– Vi vet at de to tok kontakt på gatekjøkkenet som ligger rett ved planovergangen umiddelbart etter at ulykken hadde skjedd, og ba dem om å varsle politi og ambulanse, sier Øye til VG.

– Vi ønsker spesielt kontakt med dem fordi de kan ha sett selve sammenstøtet og sekundene forut for sammenstøtet.

– Ingen av vitnene dere har snakket med til nå har sett selve sammenstøtet og foranledningen?

– Nei. Vi har vitner som har opplevd sammenstøtet, men ikke sett rett på det.

Den tragiske ulykken på planovergangen på Vikersund, kostet en mann i 30-årene livet. Mannen er av utenlandsk opprinnelse og var bosatt i Hønefoss.

Bilen han og to bekjente satt i, ble stående fast mellom bommene på planovergangen i Vikersund sentrum.

Hvordan bilen med de tre personene ble fanget mellom bommene på planovergangen, er det fortsatt ikke et klart svar på.

– Bilen skulle krysse overgangen, og så har bommene gått ned. Vi har fått noen opplysninger og teorier å undersøke, men jeg skal ikke spekulere i årsaken til at bilen havnet mellom bommene, sier Øye.

Satt i bilen da ulykken inntraff

Ifølge en av dem som kom seg unna, forsøkte de å løfte opp bommene før toget kom uten hell, sier han i et anonymt intervju med NRK. Mannen som omkom, skal så ha gått tilbake til bilen for å flytte den.

I løpet av dagen er en av de overlevende fra ulykken avhørt igjen.

– Han kan bekrefte at den omkomne satt i bilen da ulykken inntraff, sier Øye.

Han legger til at de jobber med å også avhøre den andre personen på nytt, men at de er svært preget av hendelsen og får oppfølging av helsepersonell.

Undersøker detaljer på planovergangen

VG var onsdag i kontakt med Bente Camilla Kleppe (42) som kjørte over planovergange rett før klokken ni, drøyt 20 minutter før politiet ble varslet om ulykken klokken 21.22. Da hun hørte om ulykken, tenkte hun på at lysene, som skal blinke kraftig hvitt når man kan kjøre over, ikke hadde gjort det da hun kjørte der.

Dette er detaljer Havarikommisjonen tar på største alvor, sier Kurt A. Olsen, avdelingsingeniør for jernbanedivisjonen i Statens Havarikommisjon.

– Vi har registrert i mediene at noen har observert at det ikke var lyst og muligens lyd. Dette tar vi på største alvor og jeg kan love at det blir satt store ressurser på dette, sier Olsen til VG torsdag.

De henter inn datalogger fra toget og signallogg fra BaneNOR for å analysere dataene som kan gi svar på hva som har skjedd og hvordan signalanlegget har funket.

– Erfaringsmessig er dette veldig møysommeligarbeid som kan ta tid, men vi skal forsøke å komme til bunns i disse opplysningene. Det har høy prioritet når det er en dødsulykke, men vi lar ikke tiden vi bruker på undersøkelser gå på bekostning av kvaliteten.

Olsen forklarer at en logg fra toget kan vise ting som kjørehastighet, når nedbremsing startet og hvor lang tid det brukte på stoppe. Signalloggen fra BaneNOR kan gi opplysninger om lys, lydsignal og bommene ved planovergangen.

Publisert: 30.01.20 kl. 16:40

