EGET KATTEBILSKILT: Har du 251.100 kroner, og en god idé, kan du kjøpe denne spesialbygde kattebilen. Foto: BÅRD BERGSJØ

Fytti katta – sjekk denne bilen!

Norges eneste katte-bil ligger ute for salg. Prislapp: 250 000 kroner.

Bilen var i utgangspunktet en Citroën C15E varebil 1992 modell som ble ombygd til katt i forbindelse med en kampanje for kattemat, står det i annonsen fra finn.no.

– Jeg fant bilen på et lager på slutten av 90-tallet, og brukte mye penger på å få den i stand. Kattebilen var egentlig laget av hønsenetting og pappmasjé, men jeg fikk støpt den om i glassfiber, forteller bilens eier Bård Bergsjø (69) fra Greverud i Nordre Follo.

Det var Vestby avis som først omtalte saken.

«Ideen med bilen er å få laget en TV-serie, og i den forbindelse skrev forfatteren Espen Holm en bok illustrert av kunstneren Bente Foss. Det kreves imidlertid mer arbeid for å få fart i dette», skriver Bergsjø i Finn-annonsen.

LØSØRESALG: Kattebileier Bård Bergsjø (69) selger ikke bilen til hvem som helst, men de som har en god prosjektidé kan få avslag i prisen. Foto: PRIVAT

– Vi kontaktet kulturdepartementet med spørsmål om å få boken antatt, men det gikk ikke. Så nå håper jeg noen andre vil lage bok eller TV-serie om bilen, forteller eieren.

«Vi har ikke gitt opp enda, men tiden strekker ikke til og vi selger den gjerne hvis noen har en bra idé», skriver Bergsjø i annonsen.

Til nå har han fått 20–30 henvendelser på annonsen.

– Folk har både ringt og skrevet, og flere vil prøvekjøre den. Noen som tok kontakt ville bruke bilen til å reise rundt i barnehager og underholde barna, men jeg tror det må en bedre forretningsidé til, mener Bergsjø.

Selges ikke til hvem som helst

Prisen på 251.100 er ifølge bileieren litt tilfeldig valgt.

– Jeg satte den prisen fordi jeg tenkte at det må ligge en plan bak kjøpet. Det er fullt mulig å prute på prisen dersom man har et godt prosjekt, men jeg selger den ikke for en slikk og ingenting, sier han.

Bilen er godkjent for bruk på veien, og var EU-godkjent helt til Bergsjø avregistrerte den i 2018.

Katteørene stenger imidlertid såpass mye for sikten at de må tas av under kjøring.

ØRER OG HALE: Kattebilen, som bare har kjørt ti mil, står og venter på sin nye eier i en garasje på Vestby. Foto: PRIVAT

– Bilen er grei nok å kjøre på motorveien, men det er vanskelig å parkere eller lukeparkere med den, og det er kronglete å komme seg inn og ut av den, forteller Bergsjø.

– Jeg har kjørt bilen veldig lite, og egentlig ikke brukt den til noe som helst. Men de få gangene jeg har kjørt den har jeg fått veldig mye oppmerksomhet.

Så, hvem mener er Bergsjø er den perfekte kjøperen av bilen?

– Det er et forsikringsselskap som selger løsøreforsikring!

Publisert: 08.02.20 kl. 17:02

