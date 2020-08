TESTET POSITIVT: En passasjer fra Vestlandet har testet positivt på korona, bekrefter ordfører i Troms Gunnar Wilhelmsen. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

21 tester av Hurtigrute-passasjerer negative - en passasjer fra Vestlandet testet positivt

Det sier ordfører i Troms Gunnar Wilhelmsen i en pressekonferanse om prøveresultater og lokalt smittearbeid i Tromsø på Tromsø rådhus.

– 10 nye passasjerer har testet negativt. Det er positivt at prøvene fra Tromsø er negative. Jeg er glad for at svarene er kommet, sier Wilhelmsen.

– Men vi kan ikke slå oss til ro. Arbeidet som skjer nå er omfattende og krevende.

Ordføreren forteller også at en person fra Vestland fylke nå er blitt bekreftet smittet. I tillegg har to fra seilasen som endte 24. juli vært smittet.

Både Wilhelmsen og Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam vil berømme de usynlige heltene i arbeidet.

– Vi fortsetter arbeidet til vi har kontroll på situasjonen, sier Skjeldam.

ALLE MÅ TESTES: - Vi ber alle som var på de to siste seilasene på «Roald Amundsen» om å teste seg, selv om de ikke har symptomer, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten. Foto: Terje Pedersen

Må i karantene

Passasjerene som har vært på reise med skipet mellom 17. og 24. juli, og 25. og 31. juli må i karantene.

- Vi ber alle som var på de to siste seilasene på «Roald Amundsen» om å teste seg, selv om de ikke har symptomer, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

På søndagens pressekonferanse sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen at passasjerene fra Roald Amundsen har strengere regler å forholde seg til enn i en vanlig karantene.

– De gjennomfører et strengere regime, de skal ikke oppholde seg i fellesarealer med andre og være mest mulig inne på sitt eget rom. Hvis de skal ut og må gjennom fellesarealer for å komme seg ut, må de ha på munnbind og bruke håndsprit. De kan være utendørs, men da må de holde avstand til andre, sier Kristoffersen.

De som er blitt smittet i mannskapet er fremdeles innlagt på sykehus.

Passasjerene som har påvist smitte kommer fra henholdsvis Rogaland, Vesterålen og Drammen.

Ifølge kommuneoverlegen vil flere av passasjerene som fortsatt er i Tromsø blir testet i løpet av ettermiddagen og kvelden. Hun oppfordrer også alle til å være ekstra bevisst på hygiene og smittevern i tiden fremover.

– Har fulgt internasjonale regler

Skjeldam er klar på at de har fulgt internasjonale regler for mannskapet.

Det betyr at alle ansatte skal ha to negative tester og tilbringe ti dager i karantene før de kan gå ombord.

Skjeldam forteller at Hurtigruten nå, som et ytterligere tiltak, har satt i gang testing av mannskapet etter at karantenetiden er over.

