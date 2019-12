Ahmad, sønnen og kona utenfor villaen i Sialkot, Pakistan.

Frp og Høyre vil forhandle med Pakistan etter gullhandler-avsløringer

Sivert Bjørnstad (Frp) og Henrik Asheim (H) ber regjeringen forhandle fram nye avtaler om informasjonsutveksling om nordmenn med Pakistan og Spania, etter VGs avsløring av skjulte eiendommer.

«Provoserende» og «uheldige signaler». Slik beskriver ledende finanspolitikere VGs avsløringer av den Oslo-baserte gullhandleren Saleem Ahmad og hans skjulte formue i Pakistan.

Ahmad (55) flyttet til Norge i 1988 og familien har drevet gullbutikk i Oslo i over 20 år. Han hevder han ikke har penger til å betale et skattekrav på 4,6 millioner kroner fra norske myndigheter.

Likevel forteller hans pakistanske selvangivelse om eksklusive biler, million-eiendommer og totalt 36 millioner kroner i formue i landet. To eiendommer har privat dyrehage (se video under og billedserie i toppen av saken).

VG har fått bekreftet mange av investeringene fra uavhengige kilder. Eiendom i utlandet skal skattes av i Norge, men etter det VG forstår har ikke Ahmad ført verdiene på den norske selvangivelsen.

Frps fremste representant i finanskomiteen på Stortinget, Sivert Bjørnstad, ber politiet ta affære.

– Det virker per nå som om saken ikke har fått så høy prioritet som den burde. Det sender svært uheldige signaler om man kan unndra seg krav og at du i liten grad forfølges, sier Sivert Bjørnstad til VG.

VIL TA GREP: Finanspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad i Frp. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ahmad er tidligere dømt i en annen konkurs. I sommer ble Ahmad politianmeldt av bostyrer for blant annet hvitvasking og falsk forklaring, etter at han ble slått personlig konkurs av Oslo kemnerkontor.

Ahmad har ikke besvart gjentatte henvendelser fra VG om saken de siste månedene.

Politiet: – Tungt

Oslo-politiet har saken til vurdering, men sier til VG at det er vanskelig for dem å innhente eiendomsopplysninger fra land Norge ikke har et tett samarbeid med.

– Det er tungt å etterforske økonomisaker på tvers av land, særlig innen skatte- og avgiftsområdet. Derfor trenger man klare og gode avtaler om utveksling av informasjon med de aktuelle myndighetene, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt til VG.

SER PÅ ANMELDELSEN: Seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt. Foto: Nils Bjåland, VG

Over 100 land utveksler i dag automatisk opplysninger om finansiell informasjon om innbyggere. Men ordningen har mangler, ifølge skatteforsker og professor Annette Alstadsæter:

– Siden dagens utvekslingsavtaler kun gjelder finansiell informasjon, som for eksempel bankkontoer, er det stor usikkerhet om nordmenns annen formuer og eiendom i utlandet. Det kan være biler, båter, hus, gull og kunst. Slike formuer er ikke omfattet av dagens avtaler, sier Alstadsæter.

– Og som VG sin sak illustrerer, er det lett for nordmenn å gjemme store verdier i utlandet, sier professoren som leder Skatteforsk, Senter for skatte- og adferdsforskning ved Handelshøyskolen, NMBU, på Ås.

SKATTEFORSKER: Professor Annette Alstadsæter ved NMBU på Ås. Foto: NMBU

Frp og Høyre vil ha nye avtaler

Bjørnstad og Frp vil nå arbeide for at Norge får bedre avtaler med andre land.

– På et overordnet nivå illustrerer saken et problem med skjult formue i utlandet, da investert i eiendom. Vi bør jobbe for ordninger for informasjonsutveksling om formuesverdier med andre land, særlig land der det oppholder seg mange norske statsborgere – som eksempelvis Pakistan og Spania, sier Bjørnstad.

– Dette er et komplekst område i krysningspunktet mellom justis, utenriks og finans. Jeg vil ta opp denne problematikken med våre folk i disse departementene, sier Bjørnstad.

DYREHAGE: Et boligprosjekt Ahmad har investert i utenfor Sialkot har egen dyrehage, moske, skoler, kino og treningssenter for beboerne. Foto: Citi Housing

Det bor rundt 38.000 norskpakistanere i Norge. Mange tusen nordmenn eier feriehus eller er bosatt store deler av året i Spania.

– Det er helt åpenbart at situasjonen ikke er grei, dette er provoserende. En norsk statsborger har unndratt skatt og han har penger til å betale den skatten, sier leder av finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim (H) til VG.

LEDER FINANSKOMITEEN: Stortingspolitiker Henrik Asheim (H). Foto: Tore Kristiansen

– Dagens bilaterale skatteavtale med Pakistan er fra 80-tallet og den er helt klart moden for å reforhandles. Det må vi gå i gang med, sier Asheim.

– Vi må få til en skikkelig avtale med Pakistan for å få inndrevet skatten han skal betale til Norge, akkurat som vi hjelper en del andre land med å innkreve skatt, sier Asheim.

Frp og Høyres initiativ vekker begeistring i politiet.

– Det er positivt at man fra politisk hold vil ha a samarbeidsavtaler med disse landene. Uten bilateralt samarbeid mellom Norge og det aktuelle landet er det er tungt å gjennomføre sikring og etterforskning opp mot utlandet, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo-politiet.

– Taktiske vurderinger

Han ønsker ikke å gå inn på hva politiet nå gjør med politianmeldelsen fra bostyrer Per Omreng.

– Det er påtalemyndigheten som avgjør eventuelle pågripelser ut fra en bevissituasjon. Vi ønsker ikke å forskuttere noe. Vi må uansett ha et hjemmelsgrunnlag for å pågripe.

– Jeg ønsker ikke gå ut med hvilken taktiske vurderinger vi gjør i enkeltsaker, sier Skjold.

Bjørnstad (Frp) frykter tilsvarende saker ofte faller mellom stoler i ulike departement, direktorat og etater.

– Det er svært viktig med en koordinert innsats på dette området, og at man løfter blikket. Saken er for viktig til at man skal sitte i hver sin silo og løse saken selv, når det er åpenbart at man her trenger innsats på tvers av fagområder, sier Bjørnstad.

Ahmad har ikke besvart gjentatte henvendelser fra VG om denne og tidligere saker rundt formuen sin i Pakistan.

