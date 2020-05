BÆ, BÆ, LILLE LAM, HAR DU NOE ULL?: Jepp, 13,6 kilo, var svaret da sauen Prickles ble frisert for første gang på syv år. Foto: Alice Bennett / NTB scanpix

Sauen Prickles kom tilbake etter syv år – med over 13 kilo ull

Under en skogbrann i 2013 forsvant det søte, lille lammet Prickles. I april kom hun tilbake – voksen og rund som et garnnøste.

Prickles overlevde flammehavet, og skal ha levd som en villsau helt til i år, ifølge CBC. Da hun kom hjem var hun omtrent fem ganger så stor som en vanlig sau, skriver Smithsonian Magaxine.

– Hun er en stor, lodden ullball, sa saueeier Alice Gray til ABC.

1. mai ble søya klippet for første gang på syv år, og etter åtte minutter var hun 13,6 kilo lettere.

– Nå er hun ganske mye mindre, og mye, mye raskere når hun løper rundt i bingen, sier Gray til det australske TV-programmet «As It Happens».

Se flere bilder av Prickles her – med og uten pels!















Bonden arrangerte en internettkonkurranse, der folk kunne gjette hvor mye Prickles’ ull ville veie, til inntekt for FNs høykommissær for flyktningers arbeid under coronakrisen.

Fasiten var altså over 13 kilo. Mandag var det samlet inn rundt 80.000 kroner. Vinneren heter Diane og bor i USA.

Selv om Prickles kom hjem med en imponerende manke, var hun langt unna å ta verdensrekorden for mest ull klippet av en sau. Den tilhører en sau ved navn Chris, og er på 41,4 kilo.

REKORDSAU: Sauen Chris. Foto: RSPCA ACT via Reuters

Se video fra da sauen Shaun klippet bort 23 kilo ull:

Publisert: 13.05.20 kl. 04:35

