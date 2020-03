STENGT: I likhet med alle hoteller i Hemsedal er Skogstad Hotell i Hemsedal er stengt i forbindelse med coronakrisen. Foto: PRIVAT

Høyfjellshotellene fortviler: – Dette er jo helt katastrofalt

Høyfjellshotellene fortviler over nedstengning: – Dette er jo helt katastrofalt for en reiselivsdestinasjon som Hemsedal.

Marte Torset, daglig leder av Skogstad Hotell i Hemsedal er klar på at nedstengningen av høyfjells-Norge er svært krevende for næringen.

– Dette er jo helt katastrofalt for en reiselivsdestinasjon som Hemsedal. Det er overskuddet som genereres de siste seks ukene av skisesongen som bærer bedriftene frem til en ny vintersesong, sier hun til VG.

Vi snakker med Torset rett etter statsminister Erna Solberg på pressekonferansen tirsdag utvidet det såkalte hytteforbudet til over påske.

– Nå er jo hytteforbudet og situasjonen for hotellnæringen to forskjellige ting. Vi har overhodet ingen problemer med stengningspåbudet vi fikk fra kommunelegen torsdag 12. Det var en helt riktig avgjørelse å ta, sier hun.

– Ikke mulig å redde dette året

Alle er permittert, inkludert ledelsen, fra hotellet fra torsdag 12. mars da de omfattende tiltakene ble iverksatt.

Nå ser det ikke lyst ut, hverken for Skogstad eller andre reiselivsbedrifter i fjellet.

– Det er ikke mulig å redde dette året. Vi har mistet den beste delen av året. Alt er avbestilt ut vinteren, sier Torset.

På grunn av avbestillingsreglene er det fortsatt uklart hva som skjer i mai og juni og utover sommeren og de internasjonale turoperatørene ser dette an fra uke til uke.

– Kan jo håpe at nordmenn velger å reise i Norge til sommeren.

De statlige tiltakene med momskutt, fra 12 til 8 prosent, gjeldende fra 20. mars og utsatt arbeidsgiveravgift fra 2. termin er liten hjelp når de ikke har gjester og arbeidsstokken er permittert.

Krever kompensasjon

– Disse tiltakene er derfor ikke nok. Hele bransjen er avhengig av å få rednigingspakker, sier hun.

Hemsedal Turisttrafikklag (Destinasjon Hemsedal) har sendt brev til Statsministerens kontor, med krav om kompensasjon for tvungen nedstengning.

«Perioden mars til første uken i mai er for våre næringsdrivende helt avgjørende økonomisk sett, vi forventer nå et bortfall på rundt 35 % av normal sesongomsetning – rundt kr 400 millioner. Med det forsvinner alle muligheter for positive driftsresultat, og flere bedrifter vil gå konkurs uten betydelig og rask økonomisk støtte», heter det i redegjørelsen.

Reiselivsbedriftene i Hemsedal ber derfor om statlig kompensasjon for dette bortfallet.

Undrende til hytteforbudet

Hyttefolk er også viktige for aktiviteten og driften i hotellnæringen og Torset stiller seg noe undrende til det altomgripende hytteforbudet.

– Det kunne vel vært smart å spre folk litt i denne situasjonen. Kanskje man heller skulle lagt inn restriksjoner på hvordan man skal bruke hytta. Som for eksempel hvor mange som skal kunne være der, at man pålegges å ta med seg mat og returnere til hjemkommunen ved ikke truende akutt sykdom, sier Torset.

Dessuten er de aller fleste tilbudene i hyttekommunene stengt så det er ikke mange steder at folk kan treffes, mener hun.

– Men jeg ser at det er en utfordring med at de lokale legevaktene kan bli overbelastet med tilfeller av skader på tilreisende, sier Torset.

STENGT: Bardøla Høyfjellshotell på Geilo. Foto: BARDØLA HØYFJELLSHOTELL

Rolf Ingar Rotegård, salgssjef hos Bardøla Høyfjellshotell på Geilo synes det utvidede hytteforbudet er helt nødvendig.

– Vi må ta dette på alvor. Vi skjønner at vi må være med på dugnad. Selv om pengene nå renner ut så må vi være med på dette, sier Rotegård til VG.

Med unntak av en person på regnskap, er alle på hotellet permittert, inkludert han selv og driftsdirektøren som er delvis permitterte.

– Det var en tung dag 12. mars da vi hadde møte med alle ansatte og kunngjorde permitteringer for mellom 60–65 årsverk. Jeg er imponert over hvordan de ansatte har taklet dette og at de tar del i denne nasjonale dugnaden.

Rolf Ingar Rotegård er salgssjef hos Bardøla Høyfjellshotell på Geilo. Foto: PRIVAT

– Dette er ille

– Hvor ille er nedstengningen for dere?

– Mars er normalt en svært bra måned med en omsetning på mellom 5 og 6 millioner så når kranen er stengt så sier det seg selv at dette er ille.

Hotellet er foreløpig stengt til 3. april.

– Men jeg blir ikke overrasket over om nedstengningen blir utvidet. Vi har ikke fått svar fra kommunelegen ennå, men blir ikke overrasket dersom også påskeperioden forsvinner, sier Rotegård.

I tillegg er den store Geilo-begivenheten Skarverennet som skulle gått 18. april avlyst i år. Og det er svært dårlige nyheter for bygda.

– Det er den helgen vi omsetter aller mest i løpet av året. Dette er en surrealistisk krise for oss.

– Avbestillinger renner inn

Geilo er også en viktig sommerdestinasjon.

– Sommeren er veldig viktig for oss hvor vi normalt får inn mange utenlandske bussturister. Men nå renner avbestillingene inn, spesielt for mai og juni, sier salgssjefen.

Mai og juni er kjørt men foreløpig er det få avbestillinger i juli og august. Rotegård håper at sommeren vil bli bra.

Han er også opptatt av hyttefolket og savner dem selv om han mener forbudet er riktig.

– Vi er utrolig glad i hyttegeilingen og ser fram til at de kommer tilbake. Det var trist å gå på langrenn ved Kikut her om dagen uten å se «lys i glasa» fra hyttene der oppe, sier han.

