RAMMER YNGRE: Smittevernoverlege Jon Sundal er tydelig på at corona-viruset også kan ramme yngre pasienter, men at de fleste av de som blir alvorlig syke har andre tilleggssykdommer. Foto: Hugo Bergsaker

Smittevernoverlege om yngre corona-pasienter: Flertallet har underliggende sykdommer

Smittevernoverlege Jon Sundal sier at antall pasienter under 50 år som trenger intensivbehandling for corona-smitte er «høyere enn antatt», men understreker at de fleste har underliggende sykdommer.

I går kunne VG fortelle at 11 av de 34 pasientene som trengte intensivbehandling for coronaviruset tirsdag denne uken var under 50 år.

– Vi har vært klar over at det vil være unge som trenger intensivbehandling, men antallet er kanskje høyere enn antatt, sier smittevernsoverlege ved Stavanger Universitetssjukehus, Jon Sundal, til VG, og legger til:

– Flertallet har underliggende sykdommer.

Rapporten, som VG har fått tilgang til, er sendt fra Norsk anestesiologisk forening til Legeforeningen torsdag ettermiddag og inneholder verifiserte tall fra tirsdag denne uken.

Totalt var 34 pasienter med corona innlagt til intensivbehandling 17. mars, ifølge oversikten. 22 av disse pasientene hadde tilleggssykdommer som kreft, astma og andre hjerte-, lunge- og karsykdommer.

Intensivbehandling vil si overvåkning og behandling av pasienter med truende eller etablert akutt svikt i en eller flere vitale organfunksjoner, ifølge norsk intensivregister.

Dette er oversikten fordelt på alder:

0–24 år: 2 pasienter

25-49: 9 pasienter

50-75: 18 pasienter

Over 75: 5 pasienter

Overlege: Har lite erfaring

Sundal sier at de fleste som blir innlagt til intensivbehandling med corona-smitte har underliggende sykdommer som hjerte-, lunge- og kar-sykdommer, diabetes, immunsvikt eller astma.

– Vi har ikke så mye erfaring med dette ennå, og det finnes ikke god litteratur på det. Men det er klart at dette med underliggende sykdommer er viktig i alle lag av befolkningen. Samtidig er det sånn at dersom du er eldre, og har en underliggende sykdom, er immunapparatet ditt enda mer tynnslitt enn hos en yngre pasient, sier Sundal.

DETTE SKRIVER FHI: Basert på informasjon fra utbruddet i Kina, antar man at personer over 65 år, voksne med underliggende sykdom og at personer som røyker mulig har høyere risiko for å bli hardt rammet av viruset, ifølge FHI. Underliggende sykdommer kan være hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. Vis mer

Overlegeforeningen: – Dette er ikke uventet

Fredag hadde Stavanger Universitetssjukehus 12 pasienter innlagt med corona-smitte, hvorav to trenger intensivbehandling. En av disse er koblet til respirator. Snittalderen er på 61 år, og tre personer er mellom 20 og 40 år.

Fire til fem av pasientene kan bli skrevet ut i løpet av ett døgn eller to, forteller Sundal.

Sundal forteller at pasienter i de yngre aldersgruppene tåler intensivbehandling og respiratorbehandling mye bedre enn eldre pasienter.

– De kommer som regel godt ut av det.

Sundal får støtte fra leder i overlegeforeningen, Anne-Karin Rime. Hun er overlege ved Anestesiavdelingen på Sykehuset Østfold.

– Dette er ikke uventet. Det er klart at underliggende sykdommer også har noe å si for de yngre. Er du syk i utgangspunktet, så hjelper det ikke å få en virussykdom på toppen, sier Rime til VG.

– De som blir prioritert til intensivbehandling - som er en tøff behandling i seg selv - er de man tror overlever. Det at også unge trenger respirator, er forventet. Det er derfor vi ønsker at ikke alle skal bli smittet på en gang. Selv om det er en lav prosent som blir veldig syke, vil det overskride kapasiteten vår - og da vil vi ikke kunne gi behandling til alle.

– Epidemien kom fort

Rime kommer med en instendig bønn: Bremsetiltakene fra regjeringen gjelder også de yngre. Det er viktig å holde avstand, ikke samles i store grupper og ha god håndhygiene.

– Tiltakene er til for en grunn: Slik at alle som blir syke kan få behandling. De unge må følge rådene, for de kan også bli alvorlig syke.

– Legene er bekymret for, og forbereder seg på, at det blir veldig mange syke samtidig - og at man kan ende i en situasjon der man ikke får gitt alle den behandlingen de trenger, sier Rime.

– Epidemien kom fort. Det er ingen som hadde planene klare for denne situasjonen.

Fungerende assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier at alle aldersgrupper kan bli rammet av corona-viruset:

– Men de yngste tåler sykdommen bedre enn de eldste. Dødeligheten er helt klart lavere blant yngre voksne enn blant eldre voksne. Barn og ungdom ser ut til å få mildest symptomer, sier Nakstad.

Publisert: 20.03.20 kl. 15:55 Oppdatert: 20.03.20 kl. 16:20

