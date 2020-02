JAKTER RANERE: Politiet søker etter to ukjente gjerningsmenn etter ranet mot Bingoland Vestby. Foto: NYHETSTIPS.NO

Bingoland Vestby knivranet av maskerte personer

To personer er på frifot etter et ran på Bingoland Vestby.

Det melder Øst politidistrikt på Twitter. Bingoland Vestby ligger i Vestby i Viken, det som før var Akershus.

Ingen ble skadet under ranet, men ranerne fikk med seg kontanter.







Politiet søker etter to ukjente gjerningspersoner med politihelikopter og hunder. Begge personene beskrives som menn.

Politiet ber om tips

De mistenkte er trolig av utenlandsk opprinnelse og den ene er over 190 centimeter og slank, mens den andre skal være noe lavere og kraftigere, skriver de videre.

– Vi har ikke avsluttet søket ennå. Inntil videre fremstår gjerningspersonene ukjente for oss, og vi har bedt om tips i saken, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Kari Monsen, til VG.

Hun forklarer videre at de driver med teknisk og taktisk undersøkelse på stedet, men at de ikke har noen vitner til hendelsen per nå.

– Vi jobber med å fremskaffe vitner, sier hun videre.

En ansatt skal ha blitt truet med kniv, men er ikke fysisk skadet. Personen blir fulgt opp av helse og arbeidsgiver, skriver politiet på Twitter.

To maskerte personer

Daglig leder ved bingoen, Bodil Jahr, måtte hive seg i bilen da hun ble oppringt av sønnen til den ansatte kvinnen på vakt. Hun forteller at én kunde satt og spilte da gjerningspersonene var inne i lokalet for første gang.

– Det kom to maskerte personer inn i lokale. De tok seg en runde i lokalet, mens vi hadde en kunde som satt og spilte. Kunden gikk ut av lokalet, og da kom de maskerte personene inn igjen - med kniv, sier daglig leder ved bingoen Bodil Jahr til VG.

Ifølge henne var de to mennene svært nærgående med kniven mot kvinnen på vakt:

– De rev opp jakken hennes med kniven, forteller Jahr.

Betydelig beløp

Hun forteller at ranerne har fått med seg et betydelig beløp. Da de dro låste de den ansatte kvinnen inne i lokale og stakk fra stedet, ifølge den daglige lederen.

– Jeg synes det er grusomt at dette har skjedd. Nå gruer jeg meg til å jobbe, sier Jahr, som har drevet bingoen i 22 år – men aldri opplevd dette før.

– Vi har hatt innbrudd, men ikke dette, sier hun.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 16.02.20 kl. 21:44 Oppdatert: 16.02.20 kl. 22:12

