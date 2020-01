En radiolog undersøker bilder tatt ved mammografi i Los Angeles i USA. Foto: Illustrasjonsfoto: Damian Dovarganes / AP / NTB scanpix

Kunstig intelligens oppdager brystkreft

Et nytt dataprogram basert på kunstig intelligens er «flinkere» enn leger til å oppdage brystkreft, ifølge forskere.

NTB-AFP

Nå nettopp

Resultatene presenteres i en ny studie hvor forskere fra Imperial College London og IT-giganten Google har deltatt.

Dataprogrammet er blitt «trent» ved å gå gjennom røntgenbilder av 29.000 kvinner. Deretter er programmets prestasjoner blitt sammenlignet med diagnoser stilt av leger som er trent i å tolke bilder tatt ved mammografi.

Konklusjonen er at dataprogrammet er mer treffsikkert enn diagnoser stilt av én enkelt ekspert, ifølge BBC.

Programmet er omtrent like treffsikkert som diagnoser basert på vurderinger gjort av to eksperter. Forskerne bak den nye studien mener det i framtida kan bli unødvendig å bruke to eksperter til denne typen diagnoser. I stedet vil man kunne basere seg på vurderinger gjort av én lege og et dataprogram.

Publisert: 02.01.20 kl. 12:48

