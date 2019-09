Mani Hussaini her under åpningstale ved landsmøtet i AUF i 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Mann dømt for hatefulle ytringer mot AUF-leder

En 60 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel i seks måneder for å ha kommet med truende og hatefulle ytringer, skriver TV 2.

NTB

Ytringene var blant annet rettet mot tidligere AUF-leder Mani Hussaini, AUF-leder Ina Libak, Leger Uten Grenser og Deichmanske bibliotek. Mannen er også dømt for å ha sendt pakker med søppel til to personer, og for å ha vært voldelig mot en hjemmesykepleier.

I juni 2017 skrev mannen en kommentar på den offentlige Facebook-siden til Hussaini. Oslo tingrett har kommet til at ytringen er hatefull og dermed straffbar. 12 dager senere ytret han seg igjen på Facebook-siden og skrev: «Du er også snart ferdig. LEVE ANDERS BEHRING BREIVIK».

Den domfelte forklarte i retten at innlegget var ment som en meningsytring og «politisk aktivitet», ifølge Aftenposten.

I dommen påpeker retten at det er skjerpende at trusselen ble fremsatt på Facebook-side på bakgrunn av en persons politiske overbevisning og politiske virke, og at dette i ytterste konsekvens er en potensiell trussel mot demokratiet.

Ifølge TV 2 har Hussaini forklart i retten at kommentaren gjorde at han og familien hans følte seg utrygge, og at han fikk råd fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om å trappe ned valgkampvirksomheten.

Mannens forsvarer, advokat Henrik Boehlke, sier til kanalen at hans klient tar dommen til etterretning og at de ønsker å anke straffutmålingen.

