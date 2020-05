LØSLATT: Simon Leviev ble dømt til 15 måneders fengsel. Her fra rettssalen i Tel Aviv 11. november. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tindersvindleren ute av fengsel

Simon Leviev, kjent som Tindersvindleren, har blitt løslatt fra fengselet i Israel på grunn av coronahensyn.

Leviev ble i desember i fjor dømt til 15 måneders fengsel for tyveri, svindel og forfalskning av dokumenter i Israel.

I februar i fjor avslørte VG hvordan Leviev har lurt en rekke kvinner, utleiere og familier for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk.

Leviev ble imidlertid ikke dømt for dette, men for forhold som lå nesten ti år tilbake i tid. I tillegg til fengselsstraff ble han dømt til å betale 170.000 shekel, som tilsvarer nesten 450.000 norske kroner. Omtrent 395.000 av kronene skulle gå til svindelofrene.

Nå er Leviev løslatt etter å ha sonet fem måneder av dommen. Grunnen til løslatelsen er ifølge Expressen at myndighetene vil redusere antallet innsatte i israelske fengsler for å redusere smitterisikoen for coronaviruset.

Leviev ble løslatt i begynnelsen av mai, men det er først nå løslatelsen har blitt allment kjent.

Hevder seg rik på bitcoin

Fredag kveld sendte den israelske TV-kanalen Kanal 12 et TV-intervju med Leviev. Her kaller han kvinnene som har anklaget ham for svindel for «patologiske løgnere». Leviev påstår også at han har blitt rik på å spekulere i bitcoin, og at han håper på en fremtid som politiker.

– Jeg liker det gode livet. Jeg kan være i London ved lunsjtid og fly til Paris i privatfly for å spise middag på en restaurant med to Michelinstjerner. Det er ingen fasade, jeg liker å leve på denne måten, sier han i TV-intervjuet.

FENGSLET: Simon Leviev i fengslingsmøte og rettsmøte i Tel Aviv i Israel i november 2019. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Jeg er forretningsmann, jeg er multimillionær, hevder Leviev.

På spørsmål om hvordan han har tjent pengene sine, svarer han at en bitcoin var verdt en dollar i 2011, og to år senere 1200 dollar.

– Om du kjøpte en bitcoin for 1000 dollar i 2011, var de verdt 1,2 millioner dollar i 2013. Så enkelt er det, jeg tok en sjanse.

Leviev snakker også om sine politiske ambisjoner, og at Israels statsminister Benjamin Netanyahu er rollemodellen hans.

Fryktet at han ville reise ut av landet

Simon Levievs forsvarer Yaki Kahan opplyser til VG at Israel ønsket å løslate så mange innsatte de kunne – men ikke Leviev.

– I Simons tilfelle ønsket man ikke å løslate ham, men vi anket og dommeren bestemte at han skulle løslates, sier Kahan.

Forsvareren opplyser at grunnen til at Leviev ikke skulle løslates, var frykten for at han ville reise ut av Israel, men at dommeren bestemte at argumentet ikke holdt.

– Dommeren mente at noen måtte være veldig farlig for at man ikke skal kunne prøveløslate dem i 30 dager.

Etter prøveløslatelsesperioden på 30 dager vil Leviev være en fri mann, ifølge forsvareren.

BLE SAKSØKT: I mars besluttet Nedre Romerike tingrett at Cecilie Fjellhøy må betale tilbake forbrukslån på i underkant av én million kroner pluss renter, etter at hun tok opp forbrukslån i den tro at hun hjalp Simon Leviev. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Kjempevondt

Cecilie Fjellhøy, som tidligere har fortalt i VG hvordan hun ble manipulert av Simon Leviev, forteller at hun er veldig skuffet over at Leviev nå er løslatt.

Fjellhøy ble saksøkt av fire norske banker og krevd for 1,2 millioner kroner etter at hun tok opp ulike forbrukslån i den tro at Leviev var i livsfare og at hun hjalp ham.

– Jeg er mest skuffet over at politiet i Europa og Interpol ikke klarer å få ut en arrestordre på ham. Politiet i Israel har gjort sitt beste i saken, og jeg forstår at situasjonen der er som den er. Men jeg er veldig skuffet over at Interpol ikke tar ham for retten i Europa, sier Fjellhøy til VG.

Hun syntes det var vondt å se intervjuet med Leviev på israelsk TV.

– Det var kjempevondt å se ham sitte der og smile og fortelle at han skal inn i politikken. Det er vondt at se at han beveger seg rundt som en fri mann.

Fjellhøy forteller at hun er redd Leviev nå vil rømme fra Israel.

– Tanken på at han kan rømme er kjempeskummel. Han har reist mellom landegrenser før, noe som gjør at jeg går rundt med en uro inne i meg. At jeg er en av personene som har gjort at han er i den situasjonen han er i, gjør at jeg er i en vanskelig situasjon, sier hun og legger til:

– Nå har det gått to år, og jeg må bare fortsette å håpe at det kommer flere tiltaler mot ham, slik at han til slutt får en skikkelig straff for det han gjorde mot oss.

Publisert: 23.05.20 kl. 21:01

