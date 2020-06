ETTERFORSKER: To betjenter fra lokalt politi og en fra Økokrim går inn en ulåst dør hos en mann som ennå ikke vet at han er siktet for grovt bedrageri med en av ordningene som skal hjelpe bedrifter under coronakrisen. Mannen forklarer at han ikke kjenner til hvor pengene kommer fra, og saken mot ham henlegges trolig. Foto: Gisle Oddstad / VG

Fikk coronalån til bedriften – skulle betale ned privat gjeld

VIKEN/OSLO (VG) En anmeldelse fra banken ledet politiet i Øst og Økokrim inn i distriktets første etterforskning av coronasvindel. Politiet frykter vi vil se en økning i bedrageri med de økonomiske støtteordningene under coronakrisen.

Nå nettopp

En gatekjøkkendriver i Viken har fått innvilget et delvis statsgarantert lån fra banken for å klare seg gjennom coronakrisen. Mens bankene tar 10 prosent av risikoen, tar staten resten.

Men banken har anmeldt gatekjøkkendriveren.

En grytidlig junidag noen uker senere møtes fire politipatruljer kledd i sivilt sammen med etterforskningsleder Hilde Foseid Haugli i Akrim-avsnittet i Øst politidistrikt. To av etterforskerne har kommet fra Økokrim og skal bistå politiet lokalt i det som nå er blitt distriktets første coronasvindelsak under etterforskning.

PÅ AKSJON: – Vi skal pågripe to personer. Én som har tatt opp lånet, og en som formentlig har fått overført disse pengene til seg, siker aksjonsleder Hilde Foseid Haugli i Akrim-avsnittet til Øst politidistrikt i forkant av politiaksjonen. Foto: Gisle Oddstad

Økokrim skal bistå i mindre saker

En liten time senere skal de fire politipatruljene aksjonere mot gatekjøkkendriveren og en mann som ikke har noe med bedriften hans å gjøre, men skulle få godt over 100.000 kroner av de lånte pengene som nedbetaling av et privat gjeldsforhold de hadde mellom seg.

Begge er siktet for grovt bedrageri – men vet det foreløpig ikke selv. Det kan straffes med fengsel i inntil seks år.

Vanligvis jobber Økokrim med de store, komplekse og alvorlige sakene innenfor økonomisk kriminalitet. Nå kommer de til å jobbe tettere sammen med politidistriktene – også i mindre og mer oversiktlige saker forteller konstituert Økokrim-sjef Hedvig Moe.

– I den situasjonen vi står i med coronakrisen er det aktuelt at vi også tar mindre saker eller bistår politidistriktene i dem. Vi har gjort det før også, men det blir enda mer av det fremover.

MER KRIMINALITET: Konstituert Økokrim-sjef Hedvig Moe forteller at Økokrim tror de vil se flere tilfeller av at støtteordningene under corona misbrukes. Foto: Gøran Bohlin

Pandemien var et sentralt punkt i Økokrims trusselvurdering for 2020 som ble publisert i april. Frykten er at den økonomiske nedgangstiden fører til økt økonomisk kriminalitet og at statens penger brukes til å finansiere for eksempel svart arbeid eller narkotikakriminalitet av profesjonelle aktører som nå har fått nye ordninger de kan utnytte.

Samtidig tror Økokrim-sjefen at sårbare privatpersoner og små bedrifter i en vanskelig økonomisk situasjon kan komme til å begå kriminalitet de ellers ikke ville gjort. Men det er for tidlig å si noe om hvor stort omfanget av misbruk med ordningene er, sier hun. Tall fra bankene, Skatteetaten og NAV viser ikke misbruk i stor grad foreløpig.

– Justisminister Monica Mæland har sagt at det er viktig at misbruk må bli slått hardt ned på. Vi i politiet bidrar til at pengene går til de som har rett på dem ved å etterforske mulig misbruk.

Fakta om misbruk av corona-ordninger Dagpenger for permitterte Av 425 tips til NAV siden 12. mars, gjelder 315 av dem virksomheter, opplyser Ole Johan Heir, direktør for NAV Kontroll.

Vanligvis retter tips seg mot enkeltpersoner, så at de nå ofte handler om mistanke mot bedrifter er nytt under coronakrisen. Ofte handler tipsene om at bedrifter mistenkes for å permittere ansatte slik at de får dagpenger og bedriften kan spare lønnskostnader, men at de ansatte bes om å jobbe likevel – enten for lavere eller ingen lønn.

NAV har så langt ikke anmeldt noen saker, men følger opp tips og utreder flere saker. NAV-direktør Ole Johan Heir tror ikke det er usannsynlig at vi vil se flere anmeldelser fremover på grunn av den store økningen i antall dagpengesøknader. Garantiordningen for bedrifter Bankene gir ut disse lånene som staten har 90 prosent av garantien for. Siden de er rapporteringspliktige følger de derfor med og kan oppdage misbruk.

DNB har anmeldt fire personer for mulig misbruk av lånene – at pengene brukes på andre ting enn de er tiltenkt, og i strid med vilkårene og låntagerne oppga da de søkte, forteller Terje Fjeldvær i DNBs bedrageriforebyggende enhet. Flere saker er under utredning.

VG har også spurt Nordea og Sparebank 1 om de har oppdaget misbruk med ordningen, men ingen av dem har foreløpig anmeldt misbruk til politiet. Kompensasjonsordningen for bedrifter Skatteetaten har anmeldt én sak knyttet til kompensasjonsordningen.

400 saker vurderes for etterkontroll. Feil i sakene kan være gjort bevisst eller ubevisst, så det er ikke nødvendigvis noen svindelmistanke i alle saker. Etterkontroll er så langt påbegynt i 186 av sakene.

Foreløpige indikasjoner i etterkontroll tyder ikke på omfattende misbruk. Mange som ikke har krav på støtte vil få automatisk avslag etter innsending, sier skattedirektør Hans Christian Holte. Vis mer

SIKRE BEVIS: Betjentene får utdelt aksjonsplan med informasjon om dem som skal pågripes. Retten har godkjent ransaking – slik at nødvendig bevismateriale kan beslaglegges. Foto: Gisle Oddstad

7,9 milliarder tildelt i statsgaranterte lån

Mesteparten av pengene gatekjøkkendriveren lånte, ble overført til en mann som ikke har noe med virksomheten å gjøre. Det er stikk i strid med garantiordningens poeng, som er å bevare arbeidsplasser og unngå at lønnsomme bedrifter går tapt, slik finansminister Jan Tore Sanner (H) sa 20. mars, da lovforslaget om ordningen ble lagt fram for Stortinget.

Ordningen har en ramme på 50 milliarder kroner. Så langt er 7,9 av dem lånt ut til bedrifter rundt om i landet. Tirsdag kunngjør regjeringen at det nå er en innsynsordning som kan vise hvem som har benyttet seg av ordningen.

– Åpenhet vil bidra til etterprøvbarhet og legitimitet, og redusere faren for feilbruk, sier finansministeren i pressemeldingen.

Da banken oppdaget transaksjonen mellom gatekjøkkendriveren og den andre mannen, frøs de pengene på konto og anmeldte saken til politiet. Bankene, NAV og Skatteetaten er politiets viktigste samarbeidspartnere for å klare å avdekke økonomisk kriminalitet. De oppdager gjerne sakene først, og så etterforsker politiet.

– Ingen av oss klarer det alene, slår Økokrim-sjefen fast.

De siktede pågripes

Tilbake i morgensolen tar politioverbetjent Frode fra Økokrim og de lokale betjentene en peptalk før de kjører i to biler til den siktedes hus.

PLANLEGGER: – Vi forsøker å få ham til å overlevere så mye som mulig av elektroniske gjenstander frivillig, sier Frode. De blir enige om at han skal ta kontakt med den siktede mannen når de er fremme på adressen. Foto: Gisle Oddstad

Samtidig drar de to andre politipatruljene til gatekjøkkendriverens privatadresse. Målet er at pågripelsene skal foregå på likt slik at det ikke blir tid til å skjule aktuelle beviser for politiet.

Et lite kvarter senere banker Frode hardt på døren på et grått, vanlig bolighus. Mens han venter på at noen skal åpne, går de lokale betjentene rundt huset. Naboen som klipper plenen gløtter bort på dem. Knappe ti minutter senere går døren opp – men det er feil mann, og ingen tegn til den siktede. Tilbake i bilen melder Frode inn at patruljen avslutter på adressen.

Samtidig har han fått oppdatering fra patruljene som skulle pågripe gatekjøkkendriveren:

– Hovedmannen er pågrepet. Det er gode nyheter, sier han.

PÅ JOBB: Politioverbetjent Frode i Økokrim jobber vanligvis med større og mer komplekse saker innenfor økonomisk kriminalitet, men bistår nå lokalt for å etterforske svindel med coronaordningene. Foto: Gisle Oddstad

Men for denne patruljen må jakten fortsette til ytterligere to boliger før de treffer mannen de leter etter. Etter å ha banket på gjentatte ganger går politiet inn den ulåste døren. Der har den siktede ennå ikke stått opp. Klokken nærmer seg halv ti når politiet kommer ut sammen med ham igjen.

I avhøret som venter på politistasjonen gjør en fra Økokrim og en fra lokalt politi avhøret sammen.

– På den måten får vi en god utveksling av kompetanse i politiet, forklarer Frode.

Penger utlånt gjennom garantiordningen GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) rapporterer ukentlig bruken av lånegarantiordningen til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, basert på finansforetakenes innmelding over innvilgede lån. Dette er status per 2. juni: GIEK 74 av 87 finansforetak har rapportert om innvilgede lån.

Av rammen på 50 milliarder kroner er drøyt 8 milliarder rapportert benyttet 2. juni. Det utgjør 16,2 prosent av rammen for ordningen.

Det er rapportert inn at det er innvilget til sammen 2975 lån under ordningen, hvorav 2754 av dem er til små og mellomstore bedrifter.

Det er innvilget lån i 264 av landets 356 kommuner.

Viken er fylket med størst lånevolum, deretter Rogaland og Vestland.

Det er opprettet en innsynsordning for å se hvem som har får tildelt lån. Den finner du her. Kilde: GIEK Vis mer

Var ikke klar over reglene med lånet

VG har vært i kontakt med gatekjøkkendriveren som erkjente forholdet i avhøret etter at han ble pågrepet. Han forteller at han tok opp lånet og forsøkte å overføre det til en bekjent han skyldte penger, uten å vite at det var ulovlig å bruke lånet til å betale ned egen gjeld.

– Jeg har bodd i Norge i tyve år og aldri fått en fartsbot. Jeg har hatt mange lån i banken, og alltid betalt dem tilbake. Jeg hadde aldri tatt opp lånet hvis jeg visste at det skulle bli som dette. Jeg ville aldri gjort det, forteller mannen.

At politiet dukket opp på døren opplevdes voldsomt, forklarer han.

– Jeg har familie og barn og alle kjenner meg her. Jeg har jo ikke drept noen. Det er ikke snakk om millioner. Jeg er bekymret for hva som skal skje nå. Alle mennesker kan gjøre feil. Jeg forstår nå at lånet ikke kan brukes til andre ting, sier mannen.

PÅ AKSJON: I løpet av rundt tre timer en tidlig junimorgen har politiets patruljer besøkt fire ulike privatadresser og pågrepet begge mennene som var siktet for coronasvindel. I etterkant ble også gatekjøkkenet ransaket. Foto: Gisle Oddstad

Påtaleansvarlig Bjørn Arne Tronier i Øst politidistrikt sier det ligger an til en tilståelsesdom siden mannen erkjenner forholdet. Saken er ennå ikke behandlet av retten, men vil trolig bety en ubetinget reaksjon siden han har tilstått, sier Tronier.

– Bedrageriet er av en sånn størrelse at det karakteriseres som et grovt bedrageri. Siden det dreier seg om fellesgodene i samfunnet, straffes det gjerne strengere enn andre grove bedragerier.

Mannen som skulle få pengene forsto ingenting da politiet kom på døren, sier han til VG. Han kunne jo ikke vite hvor pengene kom fra, forklarer han. Det samme forklarte han i avhør med politiet.

– For hans del ligger saken an til henleggelse. Vi kan ikke bevise at han har gjort det forsettlig eller grovt uaktsomt, sier påtaleansvarlig Tronier.

Publisert: 11.06.20 kl. 07:41

Les også

Mer om Finansdepartementet Skatteetaten Økokrim Coronaviruset Bedrageri Etterforskning

Fra andre aviser