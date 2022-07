KANTRING: Redningshelikopteret fra Ørland reddet en person opp av vannet etter en båtkantring utenfor Smøla mandag.

Båtkantring ved Smøla – én bekreftet omkommet

Én person ble mandag meldt savnet etter at en båt kantret i havet sørøst for Smøla. Vedkommende ble på kvelden flydd til St. Olavs sykehus med luftambulanse. Tirsdag morgen opplyser politiet at personen er omkommet.

Den omkomne er en eldre tysk statsborger og var i et reisefølge på fire. Pårørende ble varslet i natt, bekrefter operasjonsleder Per Åge Ferstad.

Redningshelikopter, redningsskøyten og andre nødetater bidro i redningsaksjonen. HRS Sør-Norge ble varslet om hendelsen kl. 17.30.

– Fire personer skal ha befunnet seg i båten da den kantret. Tre av dem er gjort rede for, og skal ha kommet seg til land opplyste redningsleder Steinar Vatne til VG rundt 17.30.

Kantringen skal ha skjedd like etter klokken 17, ifølge redningslederen.

Reddet opp av vannet

Operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Finn Harald Saltkår, forteller til VG at det er uklart hva som gjorde at båten kantret, men at det skal ha vært regn og tordenvær i området forut hendelsen.

Personen som ble savnet skal ha blitt hentet opp av vannet rundt klokken 18.00, ifølge operasjonslederen.

– Hvordan kom de to andre seg i land?

– Dette skjedde ikke så langt fra en liten øygruppe på sørøstsiden av Smøla. De ble reddet opp av noen som var i nærheten, sier Saltkår.