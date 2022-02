STORMING: Bildene av Trump-supporterne som stormet den amerikanske kongressbygningen rystet hele verden.

USA-eksperter: Det republikanske partiet har snudd om kongressangrepet

Det republikanske partiet har gjort en helomvending, og omtaler nå den dødelige stormingen av Kongressen i fjor som en «legitim politisk diskurs». – Helt skandaløst, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke.

Av Henrik Røyne

Tirsdag kveld norsk tid gikk også republikanernes egen minoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, ut mot partiets uttalelse, skriver New York Times.

Han tilhører dermed et mindretall som har tatt avstand fra partiets linje i denne saken, skriver avisen.

– Vi så at det skjedde. Det var et voldelig opprør med mål om å hindre en fredelig maktovertagelse, sier han blant annet om det som skjedde utenfor og i kongressbygningen 6. januar i fjor.

McConnell advarer også partiledelsen mot å peke ut medlemmer av partiet for deres synspunkter.

UT MOT PARTIETS LINJE OM 6. JANUAR: Republikanernes minoritetsleder i Senatet Mitch McConnell.

Bakgrunnen er granskingen av stormingen av Kongressen den 6. januar i fjor. Fem mennesker døde i forbindelse med stormingen.

Liz Cheney og Adam Kinzinger er de eneste republikanske politikere i komiteen som leder granskingen.

Tidligere president Donald Trump har flere ganger beskyldt Cheney og Kinzinger for å være illojale, og senest på fredag leverte republikanernes nasjonalkomité - altså partiledelsen - en resolusjon som fordømte de to medlemmene i partiet.

Ordlyden i spesielt denne setningen fått kritikk på tvers av partiene:

– Cheney og Kinzinger deltar i en demokratledet straffeforfølgelse av vanlige borgere som deltar i legitim politisk diskurs, står det i resolusjonen.

– Skandaløst

Civita-rådgiver og USA-ekspert mener omtalen av kongressangrepet som en politisk ytring er et tegn på at republikanske partiet har lagt seg på samme linje som Trump.

– Det er helt skandaløst. Man sier dermed at vold og trusler er en del av den politiske debatten i et land. Det er nærmest definisjonen av hva et demokrati ikke er, sier han.

USA-KJENNER: Eirik Løkke er rådgiver i den liberale tankesmien Civita.

– Helt åpenbart så er det en slags formalisering av den linjen som Trump la seg på etter 6. januar. Det republikanske partiet og ledelsen fordømte det, men så har flere og flere etter hvert fulgt etter når de har sett at Trump fremdeles har stor innflytelse.

Førsteamanuensis i nordamerikansk historie ved UiO, Deborah Kitchen-Døderleim, mener også at omtalen viser et taktskifte i det republikanske partiet:

– Ved å kalle det en politisk ytring sier de i praksis at de hadde rett til å gjøre det, og at de ikke burde straffeforfølges, sier hun.

– De har ikke lyst til å stå opp imot Trump. De tenker at han fremdeles er så mektig at de vil bli stemt ut dersom de gjør det.

PROFESSOR: Førsteamanuensis i nordamerikansk historie ved UiO, Deborah Kitchen-Døderleim, mener det neste året kan bli avgjørende for det republikanske partiets fremtid.

Kampen om partiets sjel

Under et rally i Texas forrige uke sa den tidligere president Trump at han vil vurdere å benåde deltagerne i kongressangrepet dersom han blir gjenvalgt i 2024. Justisdepartementet har så langt siktet flere enn 700 personer i forbindelse med hendelsen.

Han gjentok også de falske påstandene om at han tapte presidentvalget i 2020 på grunn av juks, noe 70 prosent av de republikanske velgerne fremdeles tror på, ifølge noen av meningsmålingene.

– De fleste republikanerne anerkjente at Trump hadde tapt valget da kongressangrepet skjedde 6. Januar. Nå er det veldig få av dem som vil innrømme det, sier Deborah Kitchen-Døderleim.

– Alt Trump har gjort og sagt siden er baserte på den ene løgnen – hvis de trekker seg fra den, er det ingenting av det andre som gir mening lenger.

GJENTAR PÅSTANDER: Donald Trump har jevnt og trutt repetert påstander om valgjuks, uten å legge frem bevis.

Eirik Løkke tror ikke resten av republikanerne nødvendigvis tror på alt Trump sier, men at de er redde for å bli utestengt dersom de motsier han:

– Det er ren opportunisme. De fleste republikanere vil nok si bak lukkede dører at Trump ikke er vel bevart og at han ikke burde bli president i 2024, men de sier det de må si offentlig for å bli gjenvalgt.

Kitchen-Døderleim tror de amerikanske mellomvalgene i november vil bli avgjørende for det republikanske partiets fremtid:

– Dersom de velger inn flere tullinger tror jeg Trump vil være en forhåndsvinner i presidentvalget i 2024, og det republikanske partiet vil være tapt til den gruppen for alltid.

– Jeg tror at det vi ser bare er begynnelsen av kampen om det republikanske partiets sjel, sier hun.