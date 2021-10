BER GRAVIDE TA VAKSINEN: Internasjonale studier har vist at selv om risikoen er lav, har gravide noe høyere sannsynlighet for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide, ifølge FHI.

England: Nær én av fem kritisk syke er gravide og uvaksinerte

Blant coronasyke som må få livsnødvendig behandling i England, er nesten én av fem gravide – og uvaksinerte. Nye studier får helsemyndighetene til å be gravide om å ta vaksinen så raskt som mulig.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert:

Gravide som får covid-19-symptomer risikerer akutte komplikasjoner og problemer i svangerskapet, viser to nye studier, melder CNN. Sykdommen kan også sette også barnet i fare.

Nå publiserer britiske helsemyndigheter (NHS) ny statistikk – i håp om at flere gravide skal vaksinere seg:

Nesten én av fem covid-pasienter, blant de som er mest kritisk syke og må få livsnødvendig oksygenhjelp (såkalt ECMO), er uvaksinerte, gravide kvinner.

Av alle kvinner som fikk ECMO-behandling i alderen 16 til 49, var 32 prosent av dem gravide, melder NHS.

Dette er ECMO Ekstrakorporal membranoksygenering (ECMO) er en teknikk innen intensivmedisin som gir livsviktig støtte ved kritisk lunge- og hjertesvikt.

Britiske helsemyndigheter definerer ECMO som høyeste form for livreddende omsorg.

Dette som foregår ved hjelp av en modifisert hjerte-lungemaskin som via plastslanger kobles til store blodårer i kroppen. Maskinen kan brukes til å avlaste et sviktende hjerte og/eller lunger både hos voksne og barn. Kilder: Oslo universitetssykehus, NHS Vis mer

– Enda en sterk påminnelse

– Dette er enda en sterk påminnelse om at covid-19-dosen kan holde deg, babyen din og din nærmeste trygge og utenfor sykehuset, sier NHS’ jordmorsjef, Jacqueline Dunkley-Bent, ifølge The Guardian.

Du kan vaksinere deg når som helst i graviditeten, sier Dunkley-Bent:

– Men risikoen som uvaksinerte, gravide kvinner står overfor ved å bli alvorlig syk hvis de får covid-19, viser akkurat hvorfor vi anbefaler deg å ta den så raskt som mulig.

FÅR VAKSINEN: En gravid kvinne får sin dose i Pennsylvania.

I utgangspunktet lav risiko

De fleste gravide får mild coronasykdom dersom de smittes, sier Hilde Engjom, spesialist i kvinnesykdommer og overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI):

– Men sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder, så har gravide en noe høyere risiko for å bli sykehusinnlagt.

I tillegg er det slik at infeksjoner hos gravide som blir alvorlige, kan være utfordrende å behandle fordi det er «to pasienter i ett» som krever særlige hensyn, sier overlegen.

– Hjerte- og lungefunksjonen til kvinnen kan være påvirket av den voksende magen – særlig sent i svangerskapet.

Gravide vært forvirret over vaksineråd

I Norge har kommende mødre vært usikre på om de bør vaksinere seg:

Lenge var ikke gravide anbefalt å vaksinere seg mot corona. I midten av august endret FHI rådet sitt, og anbefaler nå alle gravide kvinner i 2. og 3. trimester å ta vaksinen.

Tidligere i høst opplevde jordmødre at gravide var forvirret over vaksineanbefalingene.

Slik er det ikke nå lenger, sier Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforening, til VG:

– Når det gjelder gravide er jordmødres inntrykk at mange ønsker å vaksine seg, og at de oppdaterte rådene til FHI er enkle å forstå.

Få gravide corona-innlagt i Norge

I Norge vet vi ikke hvor mange gravide som har takket nei til vaksinen. FHIs system gir ikke mulighet til å følge vaksinasjonsdekningen fortløpende blant gravide.

Men tall fra Medisinsk Fødselsregister viser at få gravide i Norge har hatt behov for intensivbehandling, oppgir FHI til VG.

– Kvalitetssikringen av rapporteringen pågår, men så langt er det snakk om færre enn ti blant de cirka 80 000 kvinnene som har født siden mars 2020, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege i FHI.

OVERLEGE I FHI: Margrethe Greve-Isdahl.

– Basert på tallene i England: Er dette en tendens som bekymrer FHI?

– Allerede fra starten av pandemien hadde Storbritannia betydelig høyere andel innleggelser på grunn av covid i forhold til fødselstallet enn Norge. De britiske overvåkningsstudiene viste også at andelen innlagte i forhold til fødselstallet økte da alfa- og delta-variantene av viruset ble dominerende, sier Isdahl.

Medisinsk fødselsregister har hatt fortløpende dialog med andre land i Norden og Europa om deres overvåkning og erfaringer, understreker hun.

– De britiske studiene har imidlertid også pekt på lavere terskel for at gravide blir innlagt og overvåket i sykehus. Det er viktig at alle gravide, enten de har covid eller ikke, vet at de trygt kan kontakte helsetjenesten når de trenger det.