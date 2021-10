Nabo om hendelsen i Kongsberg: − Plutselig hørte jeg politiet skrike

KONGSBERG (VG) Flere er skadet og døde etter en hendelse i Kongsberg onsdag kveld. – Det er skremmende, sier Magnus Tangen, som befant seg like ved.

Sarkis Younan (24) er student i Kongsberg og bor sammen med en kamerat. De bor 20 meter unna den aktuelle Coop-butikken, hvor hendelsen fant sted.

– Jeg satt og så på «Squid Game», da jeg plutselig så og hørte sirener. Jeg trodde det var i TV-serien, forteller studenten.







– Plutselig hørte jeg politiet skrike som et helvete: «Legg ned våpenet!», forteller Younan.

Han sier det kom flere politibiler med bevæpnet politi med skjold og rustninger som omringet stedet. De rykket inn i Coop-butikken, og så kjørte den ene politibilen av sted, ifølge han. Politiet begynte så å banke på vinduene i gaten og ba om at ingen skulle gå ut, sier Younan.

FRA VINDUET: Rundt klokken 21 er det fortsatt væpnet politi på utsiden av leiligheten til Younan, som VG har snakket med.

Younan var selv inne på butikken omtrent en time før hendelsen. Han forteller at det er mange studenter som benytter seg av den.

– Alle som pleier å være på Coop Extra kjenner hverandre og de ansatte. Jeg håper ingen har blitt alvorlig skadet, sier han.

Når VG snakker med Younan rundt klokken 21, står det fortsatt politi rett på utsiden av bygningen hans, og gaten er fortsatt stengt av.

Like før klokken 18.30 meldte politiet på Twitter at en person hadde skutt etter folk med pil og bue.

Vitner opplyser om, ifølge Laagendalsposten, at en mann skal ha vært inne på en Coop Extra-butikk og siktet på folk.

Mannen som har utført handlingen er pågrepet av politiet, oppgir politiet på en pressekonferanse onsdag kveld.

– Det er flere skadet, og det er også omkomne personer etter disse hendelsene, sier regionleder Øyvind Aas i Sørøst politidistrikt.

– Skremmende

Magnus Tangen var på vei til en butikk like ved Coop Extra da han hørte helikopteret over ham. Da han kom frem, var politiet og ambulanser allerede på plass med mye blålys.

– Det var så mye blålys at det var vanskelig å se antall politibiler, sier han.

Han bor like ved Hyttegata der politiet nå aksjonerer.

– Det er interessant og kom helt ut av intet. Det er skremmende at det er så tett på der jeg bor, at det er fullt kjør her nå, sier Tangen.

Hele Vestsiden i Kongsberg er avsperret, og beredskapstroppen er på stedet, skriver Laagendalsposten.

– Veldig kaotisk her

VG har en nabo på tråden når politiet opplyser om at flere er skadet og omkommet.

– Det var hjerteskjærende å høre. Du forventer ikke at noe sånt skal skje i lille Kongsberg. Det var fryktelig vondt å høre, sier han.

Han var på vei hjem fra Drammen da han ble passert av åtte politibiler i full utrykning. Når han kommer hjem blir han stanset av politiet, og beskriver at han nærmest blir revet ut av bilen. Han fikk gå hjem, men bilen står utenfor sperringene inntil videre.

– Det er veldig kaotisk her ennå. Det er sperret av et kjempestort området, og det er flere patruljer med hunder som ser ut som at de holder vakt.

En annen nabo VG har snakket med forteller at hun så blålysene ut av vinduet, og at hun først trodde det var snakk om en øvelse.

– Det er jo en stille by, det er sjeldent det skjer noe her.

Hun sier det fortsett er et stort politioppbud rett over kokken 20, og at de har sperret av deler av området. Helikopteret som har hengt over dem ser hun ikke lenger. Naboen sier at hun håper på mer informasjon om hva som har hendt.

– Vi har fått beskjed om å ikke gå ut, og det er det.

Coop bekrefter hendelse i butikk på Kongsberg

– Jeg kan bekrefte at det har vært en alvorlig hendelse i vår Coop på Kongsberg, sier pressekontakt Silje Alisø til VG.

Hun sier at ingen av deres ansatte er fysisk skadet.

– Nå er vi opptatt av å følge opp våre ansatte, sier hun.

Alisø kan ikke svare på flere spørsmål angående hendelsen.