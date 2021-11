FULLT og TRAVELT: Intensivavdelingen på Rikshospitalet behandler de sykeste covidpasientene. Det er svært travelt. Fra venstre overlege Jon Henrik Laake, konserntillitsvalgt sykepleier Rolf Andre Oxholm, sykepleier Chrisom Okeke og klinikksjef Øyvind Skraastad.

Sykehustopper slår alarm om intensivkapasiteten: Ber helseministeren følge opp egne forslag

Oslo universitetssykehus avlyser operasjoner av alle slag for å frigjøre intensivsykepleiere til å jobbe med de aller sykeste covidpasientene. Nå krever legetoppene handling fra helseminister Ingvild Kjerkol for å øke kapasiteten.

– Vi har ikke ledig intensivkapasitet i beredskap og har heller aldri hatt det. Beredskapen består i at vi utsetter planlagt virksomhet og flytter personell som skulle vært brukt til noe annet, sier overlege Jon Henrik Laake ved intensivavdelingen på Rikshospitalet.

Planlagte operasjoner avlyses. Det rammer pasienter på alle avdelinger som mangler intensivsykepleiere. Ved sengen til en isolert og kritisk covid-syk pasient på hjerte- og lungemaskin (ECMO), jobber det til enhver tid to-tre intensivsykepleiere. De har det lenge vært for få av.

Også ved flere andre sykehus i landet, blant annet ved Ahus og St. Olavs, er situasjonen nå så presset at sykehusene velger å utsette operasjoner.

Men i fjor fremmet nåværende helseminister Ingvild Kjerkol, sammen med flere Ap-representanter, et forslag i Stortinget for å sikre utdanning av sykepleiere og anestesileger.

I statsbudsjettet er det nå satt av 25 millioner kroner til å etablere minst 30 nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere og jordmødre. Det er langt fra den satsingen intensivmiljøet håpet på etter snart to år med det de beskriver som «daglige krafttak for å levere helsetjenester som forventet».

Hektisk på intensiven

TRAVELT: – Vi har aldri hadde ledig intensivkapasitet i beredskap, sier overlege Jon Henrik Laake på intensivavdelingen på Rikshospitalet.

For første gang under pandemien ligger fem pasienter på ECMO, en hjerte-lungemaskin, samtidig. Også maskinen som er lånt av Helse Vest for å øke kapasiteten, er i bruk.

Pasientene er svært ressurskrevende: Hver dag jobber 51 intensivsykepleiere ved de ti sengene på denne intensivseksjonen. Det er massiv bruk av ekstravakter, overtid og såkalte merarbeidsavtaler, som sørger for at de aller sykeste pasientene får behandlingen som forventes. Avtalene inngås frivillig. Da brytes ikke arbeidsmiljøloven.

– Vi utsetter behandlinger overalt: På kvinneklinikken, nevroklinikken, nevrokirurgi, øre-nese-hals, på plastisk kirurgi, ortopedi, mage/tarm og hjertekirurgi. Det frigjør anestesipersonell til intensivavdelingen, sier klinikksjef Øyvind Skraastad.

– Dere har fem av fem hjerte-lungemaskiner i bruk. Hva skjer hvis dere får inn flere alvorlig syke pasienter som trenger denne behandlingen?

– Maskiner er ikke problemet. Vi kan skaffe maskiner fra egen beredskap eller låne av leverandør. Begrensningen er personell.

VG har tidligere skrevet om kapasiteten under smittebølgen i vår. Palmesøndag hadde Oslo Universitetssykehus så mange intensivpasienter at det var helt på grensen av hva de kunne håndtere.

FLYTTES: I april ble intensivpasienter flytttet fra AHUS til Oslo Universitetssykehus

– Følger ikke opp egne forslag

10. desember i 2020 sa Ingvild Kjerkol (Ap) i Stortinget: «Det er nå på tide å lytte til fagfolkene som har ropt varsku lenge. Det haster med å iverksette tiltak for å øke intensivkapasiteten.»

– Forslaget Kjerkol fremmet som stortingsrepresentant, var godt formulert med konkrete i krav til departementet. Som minister viderefører hun Bent Høies politikk og retorikk, sier overlege Jon Henrik Laake.

IKKE IMPONERT: Overlege Jon Henrik Laake, til høyre og konserntillitsvalgt intensivsykepleier Rolf Andre Oxholm, er skuffet over statsbudsjettet

Han og klinikksjef Skraastad reagerer på behovene for stadig nye utredninger av intensivkapasiteten sykehusene. Helsedepartementet ba i styringsdokumentene til helseregionene i 2021 om ny utredning av behovet for intensivkapasitet i sykehusene. Koronakommisjonen skal også å gjøre en grundig vurdering av behovet for sengekapasitet og intensivberedskap i helseforetakene.

Klinikksjef Øyvind Skraastad mener spørsmålet om intensivkapasitet allerede har godt dokumenterte svar og anbefalte løsninger.

– Vi venter nå på tilstrekkelige og effektive tiltak fra ministeren. Dette er utredet grundig, sier han.

Skraastad sier pandemihåndteringen i Norge ikke har gått ut over covid-pasientene slik som i mange andre land.

– Vi har med relativt få ressurser sørget for å mobilisere til disse pasientene. Vi er på verdenstoppen i resultater i pandemien. Det har sin pris. Først og fremst har dette påført stor og langvarig slitasje på personalet. Noen pasienter har fått planlagt behandling utsatt, sier Skraastad.

LEGEPRESIDENT: President i Legeforeningen, Anne Karin Rime,

– Ikke sikker på at alle skjønner hvor presset vi er

Legepresident Anne Karin Rime mener også at ny utredning er unødvendig.

– Man kan starte utdanningen av intensivsykepleiere og legge det inn i budsjettene. Fagmiljøene ber om større intensivkapasitet i normaldrift, slik at man ikke må stryke planlagte operasjoner så ofte som vi gjør, sier Rime.

Hun beskriver helsetjenesten som «på strekk».

– Vi trenger mer helsepersonell. Større beredskap i helsetjenesten må løftes på tvers av sektorer. Jeg er ikke sikker på at alle skjønner hvor presset vi er. Det trengs både hender og mer penger inn. De som har jobbet veldig mye i lang tid, skal ta oss gjennom vinteren. Vi må høre på dem og unngå at de blir utslitt. Arbeidsgiver må gå i dialog med de ansatte for å imøtekomme deres behov.

Kjerkol: – Kapasiteten skal økes

Helseminister Ingvild Kjerkol sier at regjeringen i Hurdalsplattformen slår fast at intensivkapasiteten skal økes.

– Vi har ikke foreslått nye utredninger, her vil jeg vise til prosessene som allerede er i gang. Jeg vil følge opp helseforetakene her. Vi styrker også grunnfinansieringen til sykehusene, sier hun.

LOVER ØKT KAPASITET: Signalene fra denne regjeringen om at intensivkapasiteten skal økes, er ikke til å misforstå, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Hvordan vil du sørge for økt intensivkapasitet?

– I budsjettet for neste år foreslår vi å øke driftsbevilgningene til sykehusene med til sammen 700 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen. Vi foreslår å bevilge 50 millioner kroner til en rekrutteringspakke til blant annet 30 nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere og jordmødre. Jeg er utålmodig, men vi får ikke løst alle kapasitetsproblemene i et tilleggsnummer til statsbudsjettet.

– Hvor raskt vil kapasitetsøkningen komme?

– Jeg forventer at helseregionene og sykehusene fortsetter å utdanne intensivsykepleiere for å kunne øke kapasiteten. Derfor har helseregionene fått i oppdrag å utrede det fremtidige og helhetlige behovet for intensivkapasitet. Det kommer jeg til å følge opp.