BOOSTERDOSE: Lege og feltarbeider i Leger Uten Grense, Erlend Grønningen, reagerer på beskjeden fra regjeringen om at de planlegger for en boosterdose til alle over 18 år.

Reagerer på mulig tredje dose til nordmenn: − Beste oppskriften på å forlenge pandemien

Regjeringen planlegger for at alle over 18 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose. Erlend Grønningen i Leger uten grenser er overrasket over at norske myndigheter ser ut til å ikke høre på Verdens helseorganisasjon.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

På en pressekonferanse fredag sa regjeringen at de planlegger for at alle over 18 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose, en såkalt boosterdose.

Folkehelseinstituttet (FHI) har allerede varslet at de planlegger for å gi en tredje vaksinedose til alle mellom 18 og 64 år, men så langt avventet en beslutning fra regjeringen.

Lege og feltarbeider i Leger Uten Grense, Erlend Grønningen, reagerer på beskjeden fra regjeringen.

– Jeg er overrasket over at norske myndigheter planlegger å ikke høre på Verdens helseorganisasjon, som har vært veldig tydelig på at man bør prioritere mennesker i risikogrupper og helsepersonell globalt før man går videre med en tredje doser i vesten, sier Grønningen til VG.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt om at land med høy vaksinedekning holder igjen på tredje dose for frisk befolkning.

Når regjeringen nå skal ta en beslutning, mener legen det er viktig at norske myndigheter viser hvor mange liv man redder med en eventuell tredje dose i Norge, og setter dette opp mot en uvaksinert risikogruppe og helsepersonell i verdens fattige land.

– Det foreligger allerede en ekstrem urettferdighet og skjevfordeling av vaksinene. Det er viktig at vestlige land viser måtehold og holder seg til prinsippet om at målet med vaksinasjon er å redde liv, sier Grønningen.

– Korttenkt

Vaksinedosene redder flest liv om det går til det globale sør, mener han, og legger til at de fleste av mutasjonene har oppstått her.

– Det er korttenkt, og vi risikerer å få unødvendig lidelse og død. I en global pandemi er vi alle i samme båt. Hvis vi ikke får opp vaksinegraden over alt, risikerer vi at pandemien forlenges og at vi får nye mutasjoner.

Stortingsrepresentant og utenrikspolitisk talsperson i KrF, Dag Inge Ulstein, er enig, og mener regjeringen må være sitt ansvar bevisst når det gjelder det internasjonale perspektivet i pandemihåndteringen.

OVERRASKET: Stortingsrepresentant og utenrikspolitisk talsperson i KrF, Dag Inge Ulstein, er overrasket over at regjeringen planlegger for en tredje dose.

– Vi vet at dersom Norge og andre høyinntektsland nå velger å gi sin egen befolkning en tredje dose, og dermed bidra til at mindre av produksjonen går til flere av de afrikanske landene, så er det den beste oppskriften på å forlenge pandemien, ikke å stoppe den.

Ulstein er overrasket over regjeringen.

– FHI fremhever det svake kunnskapsgrunnlaget for innføring av en tredje oppfriskningsdose for alle, og viser til hvor liten andel av befolkningen i verdens fattigste land som er vaksinert. For det afrikanske kontinentet er tallet 6 prosent.

– De viktigste

Kommunene er allerede godt i gang med å tilby alle over 65 år en tredje vaksinedose mot covid-19, og også helsepersonell står for tur.

– Gitt FHIs vurderinger og de enorme behovene i deler av verden, bør det nå væretilstrekkelig å holde de eldste aldersgruppene samt de som har underliggende sårbarheter med en tredje oppfriskningsdose, mener Ulstein.

På pressekonferansen fredag oppfordret statsminister Jonas Gahr Støre oppfordret alle som ennå ikke har vaksinert seg om å gjøre det.

– Kommunene er i gang med å vaksinere de over 65 år med en tredje dose, det er de viktigste, sier Støre.