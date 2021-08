«VILLE SNUDD SEG I GRAVEN»: Bjørg tror Trond Bolle ville snudd seg i graven om han hadde fått med seg Talibans overtagelse i Afghanistan. Bildene er fra et VG-intervju i 2016. Foto: Helge Mikalsen, VG

Enken til Afghanistan-veteran: − Jeg spør meg selv om det var verdt det

Bjørg Gjestvang (59), enken til Trond Bolle, følger situasjonen i Afghanistan nøye. TV-bildene bringer frem minner fra fortiden.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: Nå nettopp

Trond Bolle, orlogskaptein i marinejegerkommandoen, ble i juni 2010 ble drept av en veibombe i Afghanistan, vest for Meymaneh.

Han og tre kolleger omkom. Trond var 42 år gammel, og far til Odin og Håkon som var 15 og 9 år gamle.

Bjørg har de siste dagene fulgt situasjonen i Afghanistan, hvor Taliban har overtatt den afghanske hovedstaden Kabul og vil erklære Det islamske emiratet Afghanistan.

For enken har det brakt opp minner om da ektemannen ble drept.

– Det som skjer er helt forferdelig. Jeg spør meg selv om det var verdt det, at Trond gikk bort, sier hun til VG mandag.

F.v.: venstre Andreas Eldjarn, Trond Andre Bolle, Simen Tokle og Christian Lian foran kjøretøyet de satt i da de ble rammet av en veibombe. Foto: Meymaneh, PRT / Forsvaret

– Ville snudd seg i graven

Hun synes det er skremmende å se hvor fort Taliban tok over makten i Afghanistan.

– Jeg forstår ikke hvordan det er mulig, og hvorfor utenlandske styrker trakk seg ut så fort. Trond ville snudd seg i graven og synes dette var helt forferdelig. Han jobbet med dette i så mange år, og han og hans kollegaer gjorde så mye bra for landet.

– Følte han var udødelig

Selv opplevde hun Trond sin situasjon som tidvis usikker.

– Han ufarliggjorde det veldig. Selv om han var på skarpe oppdrag med utfordringer var jeg aldri redd. Jeg følte på en måte at han var udødelig.

Enken minnes fortsatt natten hun fikk beskjeden om at Trond var omkommet. Bjørg satt på hytta og så på nyhetene at det hadde skjedd en ulykke i Afghanistan.

– Jeg tenkte at det ikke var der Trond var, men jeg fikk en dårlig følelse. Da jeg gikk og la meg forsøkte jeg å fortrenge det. Om natten våknet jeg av at en prest, lensmann og Trond sin sjef sto utenfor hytta for å formidle budskapet. Det var uvirkelig – sånn man ser på film, bare at det gjaldt meg. Det var helt forferdelig.

– Jeg blir provosert

I dag har Bjørg det etter forholdene bra.

– Men det har kommet tilbake til meg med det som skjer nå. Jeg blir provosert. Det er så forferdelig tragisk. Tanken om det var verdt det kommer tilbake til meg hele tiden, men det er en trøst å følte at han ikke døde forgjeves med alt det gode de fikk til.

Hun sier at følelsen av sorg ikke har blusset opp igjen, for det er stadig øyeblikk som har tatt henne tilbake:

– Da de trakk ut troppene 26. juni ble det også vist TV-bilder fra da Tronds kiste kom til Gardermoen. Hans minne blir stående.

MINNES TROND: Gjennom årene har Bjørg stadig hatt øyeblikk som har tatt henne tilbake i tid. Foto: Helge Mikalsen

I hans minne trekker Bjørg blant annet frem Krigskorset med sverd, Norges høyeste utmerkelse, som Trond ble tildelt etter sin død.

Trond var en av Norges mest erfarne offiserer, og var høyt dekorert med medaljer og hedersbevisninger.

Som tidligere pårørende, føler hun med de som nå sitter hjemme og har sine nære i Afghanistan.

– Det er forferdelig, for man får ikke gjort noe der man er. Man må bare vente på beskjeder. Informasjon er og god kommunikasjon er viktig. Jeg hadde vært veldig bekymret om jeg var i deres situasjon.

– Ikke anledning til å yte konsulær bistand

I en e-post til VG skriver Utenriksdepartementet at de er i kontakt med norske borgere i Afghanistan, og at mange av dem er nå i svært vanskelig situasjon.

– Så lenge ambassaden i Kabul er stengt vil vi ikke ha anledning til å yte konsulær bistand til norske borgere i landet. Alle som forsøker å kontakte ambassaden i Kabul på e-post eller telefon blir derfor henvist videre til Utenriksdepartementet.

De skriver videre at norske myndigheter siden 23. mars 2018 har frarådet alle reiser og opphold i Afghanistan på grunn av sikkerhetssituasjonen. Siden 4. august i år har vi også oppfordret norske borgere til å forlate landet.