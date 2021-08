OVERSIKT: FHI skriver i et infobrevet at det er viktig at kommunene raskt inngår et samarbeid med alle utdanningsinstitusjoner i kommunen for å få oversikt over antall aktuelle studenter. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Tilbyr dose to til studenter: − Får SMS om få dager

Studenter tilbys snart andre dose med vaksine i kommunene de studerer. Nå jobber kommunene for å finne en måte å organisere vaksineringen på.

Publisert: Nå nettopp

I juni gikk regjeringen inn for at Folkehelseinstituttet (FHI) skal fordele vaksiner til studiekommunene, slik at de kan vaksinere studentene med dose to.

Det skjedde etter at FHI foreslo at studenter som ikke er ferdigvaksinerte til studiestart, skal få tilbud om andre dose på studiestedet der hvor det er mest hensiktsmessig, selv om de ikke er folkeregistrert der.

– Dette betyr at studentene ikke trenger å tenke på tid og kostnader rundt å reise hjem for å ta den andre dosen. Når de har fått den første dosen i sommer, kan de slappe av og vite at de får dose nummer to i studiebyen innen 12 uker, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til VG tidligere i sommer.

For å få til dette, må kommuner med utdanningsinstitusjoner få levert ekstra doser. Dosene kommunene bestiller vil legges til fordelingen i uke 35.

Fristen for å søke om ekstra doser utgår denne uken, altså uke 32, ifølge et infobrev fra FHI.

FHI: Viktig å inngå samarbeid

Til studiebyen Trondheim bestiller kommunen nå 22.000 doser fra FHI, sier vaksinesjef Helge Garåsen.

– Studentene vil få SMS med veiledning fra kommunen, slik at de selv kan booke time på lik linje med andre som bor i byen. Vi har god kapasitet til dette. De første får SMS om få dager.

TRONDHEIM: Det nærmer seg studiestart ved NTNU i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold

FHI skriver i infobrevet at det er viktig at kommunene raskt inngår et samarbeid med alle utdanningsinstitusjoner i kommunen for å få oversikt over antall aktuelle studenter.

– Hvordan studentene tilbys vaksinasjon, om det er gjennom innkalling, drop-in eller selvregistrering er opp til den enkelte kommune. Generelt vil innkallingsløsninger kunne øke vaksineopptaket, skriver FHI videre.

Tromsø kommune sier at de har vært i dialog med universitetet og bestilt vaksiner ut ifra oppgitt antall studenter. Hvordan vaksineringen vil organiseres, er ikke klart.

– Men dette vil vi ha på plass i løpet av de nærmeste ukene. Studentene blir prioritert på lik linje med de øvrige innbyggerne i kommunen, basert på når de fikk sin første vaksinedose, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Jobber med vaksineløsninger for studenter

Oslo kommune jobber nå med å utforme en registreringsløsning for studenter som fikk første dose i en annen kommune.

– Vi kommer til å bestille ekstra vaksinedoser for dette formålet innen utgangen av denne uken, og vil påse at vi har både doser og kapasitet til å vaksinere studentene parallelt med folkeregistrert befolkning, sier assisterende kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe.

Også studenter som ikke har fått dose én tidligere kan registrere seg gjennom den eksisterende løsningen i Helseboka, og vil få tilbud om begge vaksinedoser her.

OSLO: Universitet i Oslo åpner snart dørene for studentene etter sommeren. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Bergen kommune jobber også med å utarbeide en løsning for vaksinasjon av studenter, opplyser Eileen Langedal, fungerende leder for vaksineprosjektet i kommunen.

– Vi vil komme med nærmere informasjon om dette i løpet av uke 33. Studenter ved studiesteder i Bergen som er folkeregistrert i kommunen, følger ordinært vaksineløp for innbyggere i Bergen. Vi har sendt bestilling på 12.000 doser til FHI.

Drop-in de neste tre lørdagene

Kristiansand kommune sier de har et godt samarbeid med Universitet i Agder (UiA) for å kartlegge antall studenter som har behov for vaksinering når de kommer til byen.

– Blant annet har UiA sendt SMS til alle registrerte 2021-studenter med oppfordring om å registrere seg på kommunens nettside slik at de blir kalt inn fortløpende, sier avdelingsleder for Kristiansand vaksinasjonssenter Anette Lauvås Haabesland.

Antallet doser bestilles mot slutten av uke 32, og kapasiteten for å gjennomføre vaksinering av studenter er god, ifølge Lauvås Haabesland.

– Studentene kalles inn i forhold til når dose én ble satt. De som ikke har tatt dose én, får tilbud snarest mulig og i løpet av få dager.

REGISTRERING: Universitet i Agder har sendt SMS til alle registrerte 2021-studenter med oppfordring om å registrere seg på kommunens nettside. Foto: Tor Erik Schrøder

I Stavanger har kommunen bestilt 3000 doser til studentene, og det er planlagt drop-in-vaksinering de neste tre lørdagene.

– Samt at de kan bestille time via Stavanger kommune sin hjemmeside. Drop-in er utenom åpningstidene vi har for den øvrige befolkningen, sier virksomhetsleder i Stavanger kommune Marianne Amdal.