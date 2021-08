Artisten ble varetektsfengslet i fire uker, siktet for omfattende narkotikasalg. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Norsk artist siktet for narkotikasalg

En norsk artist ble lørdag fremstilt for varetektsfengsling etter at han ble pågrepet og siktet for narkotikalovbrudd på torsdag.

Publisert: Nå nettopp

TV 2 meldte først om saken.

Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett samtykket siktede i fengslingen lørdag.

Han er varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud. To av ukene i fullstendig isolasjon.

– Det er såpass tidlig i den innledende etterforskningen av saken og jeg ønsker ikke å kommentere saken nå, sier siktedes forsvarer, advokatfullmektig Sugin Varatharajan til VG.

les også Effekt mot delta: Derfor er Moderna bedre enn Pfizer

Ifølge TV 2 mener politiet at artisten har bedrevet omfattende salgsvirksomhet av narkotika i lang tid, og at det er snakk om en rekke narkotiske stoffer.

Tre andre personer, to kvinner og én mann, er også siktet i saken. Politiadvokat Carol Sandbye i Oslo politidistrikt opplyser til TV 2 at de to kvinnene og artisten ble pågrepet i løpet av en times tid på ulike adresser i Oslo torsdag ettermiddag.

To av dem ble pågrepet hjemme, mens én ble pågrepet på jobb. Den fjerde siktede i saken har politiet foreløpig ikke lyktes med å få tak i, ifølge TV 2.

les også Fan arrestert etter å ha brutt seg i boligkomplekset til Taylor Swift

I tingrettens kjennelse begrunnes den lange varetektsfengslingen med stor fare for bevisforspillelse ved å påvirke vitner og andre mulige involverte.