VAKSINER TIL OVERS: Kommuner risikerer å måtte kaste tusenvis av koronavaksiner fordi folk ikke møter opp til timene.

Titusenvis av vaksinedoser kan havne i søpla

Flere kommuner har valgt å lagre Moderna-dosene i kjøleskap og ikke fryser. Det gjør at flere av dem kan havne rett i søpla før måneden er omme.

– Det er jo fryktelig leit om man ikke får brukt opp dosene og ender med overskudd, sier Porsgrunns vaksinekoordinator Lene Lindflaten til VG.

Porsgrunn er en av flere kommuner som nå frykter å måtte kaste vaksinedoser fordi de går ut på i slutten av september.







Det er spesielt Moderna-dosene dette gjelder. Disse kan lagres i syv måneder i vanlig fryser og en måned i kjøleskap. Utfordringen er at mange av kommunene VG snakker med, har valgt å lagre dosene i kjøleskap fordi de regnet med å kunne sette dosene som for det meste er andredoser.

Bærum: 9000 vaksiner ennå ikke brukt

I Bærum har de 9000 Moderna-vaksinedoser som går ut i slutten av måneden, skriver kommunalsjef for helse, Grete Syrdal til VG.

4500 av dem utløper 22. september, mens 4400 doser går ut på dato 1. oktober. Syrdal sier det ikke var aktuelt å fryse dem, fordi de kommer opptint fra FHIs vaksinelager, en kort kjøretur unna. De jobber nå målrettet for å få satt vaksinene ved å tilby drop-in og går gjennom vaksinelistene for å gi alle fremskyndet time:

– Kundesenteret går samtidig gjennom alle lister og purrer opp innbyggere som ikke har møtt til tidligere vaksinetimer. Vi har tett dialog med FHI om forslag til hvordan vi kan nyttegjøre oss av disse dosene, skriver hun.

FHI er nå i kontakt med kommunene som har vaksiner til overs for å tilby dem til de immunsupprimerte som i disse dager skal få en tredje dose.

BÆRUM: 10.000 vaksinedoser risikerer å havne å søpla i kommunen. Her fra vaksinasjonssenteret på Rud i kommunen.

Bærum går også gjennom lister for å se om de kan fremskynde noen andredoser, og tilbyr dropin til de som ikke har tatt dose en. I tillegg samarbeider de med sykehuset for å koordinere vaksinene til de immunsupprimerte som i disse dager får en tredjedose. Det gjør også flere andre kommuner VG har snakket med.

Dette er noen av de andre kommunene som nå er farlig nær å måtte kaste vaksinedoser:

Asker: 1600 vaksinedoser utløper om få uker. Kommuneoverlege Meera Grepp sier de valgte å vaksinene ut av fryseren og inn i kjøleskapet fordi de hadde planlagt for dose to for en stor gruppe, som deretter ikke møtte opp. Årsakene til det, er litt ulike, forteller hun. Hun sier det ikke er for sent å ta kontakt hvis noen ikke møtte opp på en time.

Lillestrøm: 2400 doser går ut 22. september, 2400 doser går ut 22. september, ifølge Aftenposten.

Bergen: Har rundt 12.000 Moderna-doser med utløpsdato 23. september, Har rundt 12.000 Moderna-doser med utløpsdato 23. september, ifølge BT.

Drammen: Kommer til å ha rundt 1300 doser til overs, med utløpsdato 22. september. Smittevernoverlege Einar Sagberg sier det er en utfordring en del ikke møter opp til andre dose, og at noen ikke ønsker å blande Moderna og Pfizer. andre har dratt fra byen og kanskje fått vaksine på studiestedet sitt.

Sandnes: Utelukker ikke å måtte kaste noen av de 3800 vaksinedosene de har i kjøleskapet, men håper å få satt de fleste. De fleste av dem er Pfizer. Derimot er det usikkert om de får satt alle fordi den nye gruppen immunsupprimerte krever en god del koordinering mellom sykehusene og kommunen.

Bodø: Må få satt snaut 4000 doser innen 30. september. Allerede denne uken risikerer Bodø kommune å måtte kaste omtrent 350 av dosene fordi de lagret dem i kjøleskap og ikke fryser, skriver Må få satt snaut 4000 doser innen 30. september. Allerede denne uken risikerer Bodø kommune å måtte kaste omtrent 350 av dosene fordi de lagret dem i kjøleskap og ikke fryser, skriver NRK

Porsgrunn: Sitter langt inne å kaste

Porsgrunn kommune sier det er mulig de må kaste noen av de 2000 dosene som er tint, og jobber på spreng gjennom ulike dropin-stunts på universiteter for å få satt dosene. De hadde i likhet med Bodø ikke fått med seg FHIs beskjed om å lagre dem i fryseren.

Vaksinekoordinatoren Lene Lindflaten forklarer grunnen ved at de fikk én stor leveranse på Moderna og satte dem i kjøleskapet slik de er vant med på Pfizer-leveransene:

– De satte vaksinene i kjøleskapet i aller beste tro, fordi Pfizer-vaksinene skulle i kjøleskap, sier hun, og legger til at det sitter langt inne å måtte kaste vaksiner for alle de som har jobbet i månedsvis tett på vaksineringen.

Inderøy: – Nå går toget

En rask sveip i lokalmedier viser at flere små kommuner har samme utfordring. En av dem er Inderøy kommune i Trøndelag, som nå frykter å kaste 700 Moderna-doser. Kommuneoverlegen kommer med en klar oppfordring til lokalavisen Inderøyningen.

– Vi ser at en god del, særlig i aldersgruppa 18 - 39 år, ikke har satt seg opp på vaksinetime. Nå må de komme på banen slik at vi slipper å kaste dosene, nå går toget, sier hun.

Også Alta og Vågan frykter spilte vaksinedråper.

Disse kommunene må ikke kaste

Andre kommuner som Oslo, Tromsø, Kristiansand, Stavanger og Fredrikstad sa til Aftenposten at de ikke sliter med det samme.

Det gjør heller ikke Trondheim, der vaksinekoordinator Birgit Rasch sier til VG at de har lagret vaksinene i fryseren der de har over et halvt års holdbarhet, og tar ut litt etter litt etter behov.

Også Sandefjord har hatt Moderna-dosene i fryseren og tatt dem ut etter hvert som forbruket har økt, forteller vaksinekoordinator Anne Mette Klepaker til VG. De gjorde de etter at de tok kontakt med FHI for å forhøre seg om hva som var best.

De har til og med tatt over doser fra nabokommuner som Tønsberg, som lagret dem i kjøleskap.