Les dagens VG her!

Viktor Jusjtsjenko ville knytte Ukraina mot Vesten. Han ble forgiftet – og mistet nesten livet. Volodymyr Zelenskyj nekter å trekke tilbake Nato-ønsket. Nå kjemper han for sitt land og sitt liv. Les historien om de to som sto opp mot Putin.

Publisert: Nå nettopp

Dersom du er syk kan ansiktet ditt avsløre deg. Det viser en studie som er gjennomført av Stressforskningsinstitutet ved Stockholms universitet.

Triana Iglesias (39) mener tiden er moden for nye regler i «Paradise Hotel» etter all turbulensen. Selv er hun tilfreds med å gi fra seg programlederjobben.

(Manchester City – Manchester United 4–1) United skapte ingen sjanser i annenomgang og hadde kun 21 prosent ballbesittelse. De fikk klubblegendene Gary Neville og Roy Keane til å rase.

Og I et brev til sentralstyret i Arbeiderpartiet skriver Hadia Tajik at hun trekker seg som nestleder. – Har forståelse for beslutningen, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!