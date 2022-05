GÅR AV: Grete Faremo fratrer fra stillingen sin som direktør for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS), ifølge the New York Times.

Grete Faremo går av som FN-topp etter avsløring

FN-kontoret som den tidligere justisministeren hadde ansvar for beskyldes for å ha misligholdt 25 millioner dollar. – Jeg anerkjenner mitt ansvar, skriver Faremo i et internt notat som VG har fått tilgang til.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere justisminister Grete Faremo skal ha sagt opp sin stilling som direktør for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS) med umiddelbar effekt søndag. Dette bekrefter hun til VG via sms.

Det var den amerikanske storavisen the New York Times som omtalte nyheten først.

Avisen setter oppsigelsen i kontekst med sine egne avsløringer om to FN-ansatte som forvaltet et fond som har tapt 25 millioner dollar. De to ansatte skal ha misligholdt fondet, skriver avisen. Faremo var på dette tidspunktet direktør for de to ansatte.

Den tidligere justisministeren ga kontoret beskjed om sin oppsigelse gjennom et internt notat søndag, som VG har fått tilgang til. Utover dette ønsker hun ikke å kommentere saken.

– De siste månedene har vært en ekstrem byrde for oss alle, skriver Faremo i notatet.

– Uten å kjenne hele historien, så skjedde det på min vakt, har Faremo skrevet i notatet. Jeg anerkjenner mitt ansvar og har besluttet å fratre, skriver Faremo.

Hun har vært Arbeiderpartiet-statsråd for fem regjeringer, sist som justisminister mellom 2011 og 2013.

25 millioner dollar på avveie

De to ansatte i fondet skal blant annet ha lånt ut 22 millioner dollar til en britisk forretningsmann som skal ha har en historie med finansielt mislighold.

De ansatte skal også ha betalt forretningsmannen tre millioner dollar for å produsere en sang og et dataspill, skriver New York Times.

I en pressemelding 17. april opplyser UNOPS at lederen for et av investeringsprogrammene deres, S3i, er under etterforskning for mislighold av fondet.

– S3i-initiativet involverer totalt åtte investeringer som er verdt omtrent 63 millioner dollar. Til sammenligning så forvaltet UNOPS vanlige prosjekter 3,4 milliarder dollar i 2021, heter det i pressemeldingen.

Faremo skriver i oppsigelsesnotatet at FN gjennomfører en intern undersøkelse av saken, og at hun respekterer integriteten til etterforskningen.