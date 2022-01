VOLDSHENDELSE: En mann er kritisk skadd etter å ha blitt stukket i halsen med et jernrør ved en bolig i Rælingen søndag

Mann siktet for drapsforsøk etter voldshendelse i Rælingen

En mann er kritisk skadet etter en voldshendelse i Rælingen søndag formiddag. En annen mann er siktet for drapsforsøk.

Klokken 15.39 fikk politiet i Øst politidistrikt melding om at en person hadde blitt stukket i halsen med et jernrør.

Det forteller operasjonsleder Ronny Samuelsen til VG klokken 16.30.

Hendelsen har skjedd på en institusjon i området.

Politiet fikk kontroll på antatt gjerningsperson kort tid etter at de kom til stedet.

– Per nå så er han siktet for forsøk på drap. Vi leter ikke etter andre mistenkte per nå, sier politiadvokat Laila Hegar til VG.

Når VG snakker med henne klokken 20.10 opplyser hun at fornærmede fortsatte er kritisk skadet, men at skadeomfanget ikke er avklart.

Mannen ble tidligere søndag fraktet til Oslo universitetssykehus.

PÅ ÅSTEDET: Krimteknikere søndag ettermiddag.

Politiet har iverksatt teknisk og taktisk undersøkelse på stedet.

– Det var akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som meldte ifra om hendelsen til politiet, sier Samuelsen.

Trolig en relasjon

Politiadvokat Laila Hegar sier at det er for tidlig å si noe om bakgrunn og motiv for voldshendelse.

– Så vidt politiet vet så er det en relasjon mellom disse to, sier politiadvokat Hegar.

Innsatsleder på stedet, Ivar Myrbø, sier til Romerikes Blad at politiet kom til stede sammen med ambulansen, der de raskt fikk kontroll på antatt gjerningsmann.

– Har dere fått noen foreløpig forklaring av den antatte gjerningspersonen?

– Det er for tidlig å si. Han har sagt at det skal ha vært en uoverensstemmelse mellom dem, men noe mer vet vi ikke, svarer Myrbø til avisen.

Politiets innsatsleder Ivar Myrbø snakker med pressen.

Vil gjennomføre avhør

Politiet har sperret av åstedet og begynt det krimtekniske etterforskningsarbeidet.

– Vi gjennomfører også avhør og rundspørring blant de andre beboerne her, sier Myrbø.

Han vet ikke om at det har vært vitner til hendelsen.