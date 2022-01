Taliban: – Å komme til Norge er en seier i seg selv

– Hovedbudskapet mitt er at den 40 år lange krigen er over og at freden endelig har kommet til Afghanistan, sier Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi.

Av Monica Flatabø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da Afghanistans utenriksminister møtte pressen utenfor Soria Moria hotell, sa han at Taliban hadde fått mye ut av mandagens møter.

– Vi håper at vi får hjelp til å forsterke økonomien, folkehelsen og utdanningsmulighetene i landet vårt, sa Muttaqi.

Intervjuet er oversatt av tolk for VG via Tolkenett.

– Ser du på dette møtet som en seier for deg, fikk han spørsmål om.

– Absolutt! Det å få muligheten til å komme til Norge er en seier i seg selv. Dette har vært veldig lærerikt. Vi håper at vi gir et godt inntrykk og ser frem til et godt samarbeid også etter dette møtet.

SNAKKET: Afghanistans utenriksminister Amir Khan Muttaqi var fornøyd etter mandagens møter på Soria Moria hotell i Oslo.

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at 15 menn fra Taliban landet i privatfly på Oslo Lufthavn lørdag, og ble busset videre til et strengt bevoktet Soria Moria Hotell, hvor forhandlinger om kriserammede Afghanistan skal pågå frem til tirsdag. Det er Talibans første møte i Vesten siden de gjenerobret makten i Afghanistan.

Taliban selv publiserte bilder fra innsiden av privatflyet, som Norge har betalt for, da delegasjonen var på vei nordover.

På et av bildene sitter Anas Haqqani. Inntil nylig var han svartelistet av USA for bånd til terrorvirksomhet, og er lillebroren til den beryktede Sirajuddin Haqqani.

PÅ HOTELLET: Anas Haqqani ankom Soria Moria hotell i Oslo i helgen. Broren hans er etterlyst for angrepet på Serena Hotel, hvor den norske journalisten Carsten Thomassen ble drept.

Utenfor Soria Moria hotell i Oslo fikk Amir Khan Muttaqi spørsmål om hvor mange sivile liv Taliban har på samvittigheten. Han svarte at Taliban har vært nødt til å forsvare landet mot dem som okkuperte det.

– Vi er ikke årsaken til den lange krigen. Etter at vi tok over over makten, er det ingen som har mistet livet i krig, sa Amir Khan Muttaqi.

På spørsmål om hvor mange sivile som har måttet bøte med livet, svarte han:

- Vi vet ikke antallet rett og slett. Men de døde ikke bare på grunn

oss, men også etter bombingen som ble utført av utenlandske militære

og det såkalte afghanske militæret.

– Kvinner skal få jobbe

Da han fikk spørsmål om han vil akseptere kvinner i regjeringen, sa han dette:

- Vi har aldri sagt at kvinner ikke skal få jobbe i vår regjering. Kvinner skal få jobbe der de trengs.

At kvinner ikke får jobbe i Afghanistan, avviste han som propaganda.

– Vi har lover og regler som vi følger. Befolkningen i Afghanistan går fritt

omkring, så vi skjønner ikke hvorfor folk i utlandet sprer slike usannheter, svarte Amir Khan Muttaqi.

Taktikk

– Dette er en taktikk og språkbruk Taliban har brukt i lang tid. Men det er vanskelig å få det til å passe med virkeligheten, sier professor Kristian Berg Harpviken ved fredsforskningsinstituttet PRIO.

– Veldig mange kvinner i statsforvaltningen og utdanningssystemet fikk beskjed om å holde seg hjemme, da Taliban overtok. De ble lovet at det var midlertidig, men fremdeles er det slik. Nå blir det spennende å se om Taliban innfrir den ferske lovnaden om at kvinner skal komme tilbake på skolene 21. mars.

Berg Harpviken reagerer også på Amir Khan Muttaqis uttalelser om krigen.

– Taliban må ta sin del av ansvaret for krigen de siste 16–17 årene. Ganske sikkert er det flere ofre for Talibans side av krigføringen enn regjeringen og de internasjonale styrkenes side. De militære metodene de har brukt er også totalt uakseptable.

KRITISK: Professor Kristian Berg Harpviken er spent på Talibans lovnader om kvinner i skolene.

En start

Mahbouba Seraj, en av Afghanistans fremste kvinneaktivister, mener samtalene med Taliban er en start og at Norge ikke bør kritiseres for å være vertskap.

– Jeg har spurt Taliban i fem og en halv måned; gi meg et tidspunkt slik at jeg kan sitte på den andre siden av bordet og snakke med dere. Det skjedde ikke, men her har jeg endelig fått sjansen til å snakke med dem i dag. Det er takket være Norge, sier hun til VG.