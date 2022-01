NEGATIV? Hurtigtestene kan gi falsk negativ.

Overlege mener hurtigtestene gir falsk trygghet

Seksjonsoverlege Øyvind Kommedal mener at massetesting 1–2 ganger i uken ikke er hensiktsmessig. Organisasjonen Noklus mener det er et «stort paradoks» at vi bruker så mye penger på selvtester uten at vi vet hvor godt de virker.

Av Malene Birkeland

Publisert: Nå nettopp

Om noen uker kan det være karanteneplikten skal erstattes med strengt testregime.

Øyvind Kommedal, seksjonsoverlege på mikrobiologisk avdeling på Haukeland sykehus, mener imidlertid hurtigtestene gir falsk trygghet.

– Generelt er hurtigtestene lite sensitive, det er det som er problemet med dem, sier han til VG.

«Antigenhurtigtestene har en sensitivitet på 79 prosent hos symptomatiske og 55 prosent hos asymptomatiske personer dersom testene utføres av trent helsepersonell», skriver han i en leder i tidsskriftet.no.

Tallene han viser til er fra en studie fra norske forskere publisert i Journal of clinical virology i mars 2021.

– Det betyr at mellom en av to og en av fem vil få falsk negativ test, sier han.

OVERLEGE: Øyvind Kommedal.

– Hvis vi går bort fra karantenekravet og det erstattes med testing. Hvor trygt er det?

– Det er trygt, men det er fordi alle er vaksinert og fordi omikron gir milde symptomer og vi som samfunn tåler mer smitte. Men man må ikke tenke at det på noen måte er like effektivt som karantene.

Mener mange vil få falsk negativ

Selv om Kommedal er positiv til å lette på karantenekravene, mener han det er viktig å si at nå vil folk som er smittet gå på jobb, skole eller i barnehagen.

– Det er noe samfunnet nå vurderer som akseptabelt. Det er ikke grunn til å få dårlig samvittighet om du har vært på jobb og senere finner ut at du er smittet.

Han sier mange «vil slippe gjennom» testene og få falsk negativ.

– Den ene grunnen er hurtigtestenes lave sensitivitet, den andre er virusets biologi. Du kan være ikke smitteførende på morgenen – men bli det bare noen timer senere.

Han mener det er viktig å huske på at tallene for testenes sensitivitet på mellom 55 og 79 prosent er tall fra studier hvor trent helsepersonell har utført testene.

– Når folk tar dem på kjøkkenbordet hjemme, må vi anta at sensitiviteten er enda dårligere.

Han legger til:

– Hurtigtestene er i utgangspunktet dårlige tester.

Mot massetesting

– De som har symptomer og mistenker smitte, men likevel får negativt svar på hurtigtesten. Bør de ta PCR-test?

– Hvis poenget hadde vært å oppdage mest mulig smitte ville svaret vært ja, fordi PCR er en bedre test. Nå er ikke hensikten lenger å finne all smitte, den er å finne best måte å leve med dette viruset på. Da er det greit å forholde seg til retningslinjene som gjelder.

Kommedal mener også massetesting 1–2 ganger i uken ikke er hensiktsmessig.

– Det er å kaste milliarder ut vinduet.

Han sier at massetesting ikke passer med virusets biologi og mener at det i løpet av dagene de ikke tester seg vil være så mange som smittes, blir smittsomme og rekker å smitte andre at effekten av hurtigtestingen blir liten.

Begrenset PCR-kapasitet

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er enig i at hurtigtester ikke hindrer smittespredning like effektivt som karantene.

Han forklarer imidlertid at Norge har en PCR-kapasitet som gjør det mulig å teste kun 5 prosent av befolkningen en gang per uke. Mens man med hurtigtester kan teste 100 prosent av befolkningen 1–2 ganger per uke.

Assisterende helsedirektør: Espen Nakstad.

– Alternativet til hurtigtest kan være ingen test og da fanger man opp 0 av 10 smittede.

Han mener også hurtigtester som erstatning for karantene vil spare samfunnet for store kostnader.

– En test til 30–40 kroner gjør det mulig for en arbeidstager å være på jobb en hel dag istedenfor å være hjemme i karantene. Det er en vesentlig besparelse i denne fasen av pandemien.

– Svært usikkert

Sverre Sandberg, professor og leder i Noklus, mener det er viktig å ha fokus på at brukerne tar testene korrekt.

– Hva tenker du om at vi fremover kan kutte karantene og bli mer avhengige av å teste oss selv?

– Det store problemet er at vi ikke vet hvor stor andel av de smittede som da ikke blir oppdaget.

Han legger til at det likevel nå, tross høye smittetall, er lave innleggelsestall på sykehusene.

NOKLUS-LEDER: Sverre Sanbderg.

– Dette er jo dyre tester, er de ikke sikre nok?

– Det er dette vi vet for lite om. Det spørs helt på hvordan du bruker de og hvor god du er på å ta de selv.

Han sier at testene er bedre til å fange opp smittede som har symptomer enn smittede som ikke har symptomer.

– Det er derfor svært usikkert hvor gode de er til massetesting av personer uten symptomer. Dessuten er det stor usikkerhet knyttet til at folk skal utføre testene selv hjemme. Testene som er kjøpt inn fra myndighetene har god uavhengig dokumentasjon. Men dokumentasjonen er fra undersøkelser der testingen er utført av helsepersonell.

Han etterlyser flere studier på hvor gode testene er når brukerne tar dem selv.

– Det er et stort paradoks at vi bruker så mye penger på selvtester uten at vi vet hvor godt de virker.

Nakstad: – Gode til å fange opp

Nakstad mener hurtigtestene Helsedirektoratet har kjøpt inn til norske kommuner er «svært gode» til å fange opp personer i en «smitteførende fase».

– Cirka 8 av 10 tester da positivt.

Han forklarer at de har god dokumentasjon vurdert av Noklus – og at valideringsstudier og pilotstudier i Norge bekrefter at folk flest klarer å ta prøven slik de skal.

– Sensitiviteten styrkes når hurtigtester brukes flere dager på rad, slik anbefalingene er der smitterisikoen er høyest. Testene fanger ikke opp all smitte, men gjør det lettere å ha kontroll med pandemien enn om man ikke hadde slike tester.

Stoltenberg: – Litt vanskeligere å stole på dem som er negative

FHI-leder Camilla Stoltenberg sier torsdag at man kan stole på hurtigtester som er positive.

– Veldig mange tar hurtigtester nå. Hvor treffsikre er de?

– Ikke 100 prosent, men det er veldig høy sannsynlighet for at de da også vil være positive og bli bekreftet med en PCR-test. Så det er litt vanskeligere å stole på dem som er negative, da kan det være at man tar en test feil eller for tidlig, svarer hun på spørsmål fra VGTV.

– Hvis du hadde testet negativt med en hurtigtest, hvor trygg hadde du følt deg på resultatet?

– Det er avhengig av situasjonen, hva jeg er utsatt for og om det er høy sannsynlighet for at jeg har vært utsatt for smitte og særlig om jeg har symptomer. Det kan vært aktuelt å ta en slik test flere ganger. Nå kan det være vanskelig å ta testen riktig hvis man har like symptomer og har lite puss og annet materiale og ta av i nesten, sier Stoltenberg.