TRUET: Særlig skilpadder er utsatt, nesten to tredjedeler er utrydningstruet.

Én av fem reptiler utrydningstruet – ber om akutte tiltak

En studie gjennom 15 år viser at én av fem reptiler nå er utrydningstruet. Om alle forsvinner, vil 15,6 milliarder år med evolusjon gå tapt, ifølge studien.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Gjennom 15 år har forskerne undersøkt mer enn 10.000 arter over hele verden. Studien, som er publisert i tidsskriftet Nature, er den første som har undersøkt et så stort antall, skriver BBC.

Studien viser at det ikke står så bra til med verdens reptiler – én av fem er nemlig utrydningstruet. Til sammen 1800 arter.

Foreløpig er 31 arter blitt utryddet.

Særlig er krokodiller og skilpadder utsatt. Mer enn halvparten av alle krokodiller og nesten to tredjedeler av skilpadder er truet av utryddelse. Forskere ber nå om akutte tiltak for bevaring av disse, skriver BBC.

Et av funnene i studien viser at om vi skulle miste alle reptilarter som er i fare for å bli utryddet, ville 15,6 milliarder år med evolusjon forsvinne fra planeten.

HØYE TALL: Mer enn halvparten av alle krokodiller er truet av utryddelse.

Vil snu utryddingskatastrofe

Forskere mener reptiler lenge har blitt oversett når det kommer til bevaring, fordi de blir sett på som mindre karismatiske.

– For mange er ikke reptiler karismatiske, og det har vært mye mer fokus på mer lodne, fjærkledde arter av virveldyr for bevaring, sier doktor Bruce Young fra den internasjonale naturorganisasjonen NatureServe til BBC.

I en tale på en pressekonferanse fremhevet forfatterne bak studien behovet for en ny verdensomspennende avtale for å stoppe utryddelse.

KLIMA: Studien viser at klimaendringer er en trussel mot reptiler, spesielt på lavtliggende øyer.

Neil Cox fra IUCN-Conservation International Biodiversity Assessment Unit sa at forhandlinger på det kommende toppmøtet om biologisk mangfold i Kunming i Kina, vil være avgjørende for å prøve å snu utviklingen i tap av biologisk mangfold.

– Håpet er at vi virkelig kan begynne å anstrenge oss for å snu denne utryddelseskatastrofen, sa han.

Den endelige versjonen av utkastet til FN-konvensjonen om biologisk mangfold skal forhandles om på COP15-toppmøtet, som forventes å finne sted i slutten av august.

Viktige brikker i naturen

Reptiler spiller en viktig rolle i naturens balanse, og du vil neppe at de skal forsvinne for godt.

De hjelper nemlig til med å kontrollere skadedyr, som insekter og gnagere.

Ved å offentliggjøre studien og situasjonen til disse artene, håper forskerne på å rette oppmerksomhet mot en glemt gruppe.

De har også håp om at tiltak, som allerede er iverksatt inn mot sjeldne fugler og pattedyr, også ivaretar mange av reptilene i samme område, skriver BBC.

Reptiler er truet over hele verden, men spesielt i Sørøst-Asia, Vest-Afrika, nordlige Madagaskar, nordlige Andesfjellene og Karibia.

Habitatødeleggelse fra utvidelse av jordbruk, byutvikling og hugst er en stor faktor som presser reptiler til randen. Krokodiller og skilpadder møter også trusler fra jakt, viser studien.

I tillegg kom det frem av studien at klimaendringer er en trussel mot reptiler, spesielt på lavtliggende øyer.