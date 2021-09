Slik blir corona-høsten for unge Fem eksperter svarer på 17 coronaspørsmål fra VGs unge lesere. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Stian Bråthen (design) Avog Publisert 02. september, kl. 13:27 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Fem eksperter har svart på spørsmålene: Preben Aavitsland, overlege i FHI. Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi hos UiT. Gunnveig Grødeland, forsker på immunologisk institutt på UiO. Anne Spurkland, professor i anatomi og immunolog på UiO. Bent Høie, helse- og omsorgsminister.



Ekspertene svarer: Slik blir coronahøsten for unge

Kan corona forsvinne for alltid noen gang?

KLEM? «Coronaekspertene» svarer på når de tror vi kan åpne landet igjen. Illustrasjonsbilde: Omar Lopez

De siste ukene har smitten økt blant unge, og forrige uke var 65 prosent av alle smittede i Norge mellom 10 og 29 år, ifølge VGs coronaoversikt.

På VGs Snapchat-konto spurte vi unge mellom 15 og 25 år om de har noen spørsmål om coronahøsten til «corona-eksperter», nå som smitten dominerer i deres aldersgrupper.

Er det sannsynlig at det blir lockdown og hjemmeskole, pga. delta-varianten?

Aavitsland: Nei, det er lite sannsynlig. I noen kommuner blir det kanskje rødt nivå i skolene i ei uke eller to.

Olsvik: Om utbruddet fortsetter å øke blant unge, som ikke er vaksinerte, er det ikke utenkelig.

Grødeland: Det er mulig. Det er flere skoler som allerede har måttet gå tilbake til hjemmeskole en begrenset periode.

Høie: Under pandemien har mange av unge hatt det tøft, og mange har følt seg ensomme. Vi kommer ikke til å innføre strenge regler i hele landet, men det kan bli litt strengere regler der det er høy smitte.

Hvorfor stenger ikke Norge ned selv om det er ny smitterekord?

Aavitsland: Vi må ikke se bare på antallet nye smittede per dag, men også på antallet nye innlagte i sykehus og antall dødsfall.

Olsvik: Barn og unge (som nå blir smittet) er svært lite vaksinert, men heldigvis blir få alvorlig syke og trenger innlegging på sykehus.

Grødeland: Vaksinene er effektive spesielt når det gjelder å hindre alvorlig sykdom, og det var det vi tidligere stengte ned for å forhindre.

Spurkland: Nå kan vi tåle høyere smittespredning i samfunnet uten at helsevesenet blir overbelastet.

Høie: Høy smitte er ikke like farlig når mange av dem som tåler smitten dårligst er vaksinert. Vi ønsker ikke at barn og unge skal bli smittet, men for de fleste barn og unge er ikke denne smitten farlig.

Hvor farlig er egentlig corona for en 17-åring?

Aavitsland: Vi regner corona som en nokså ufarlig sykdom for 17-åringer. Hvis 500 blir smittet, er det 1 som blir så syk at han eller hun må på sykehus.

Olsvik: For de aller fleste 17 åringer som ikke er fullvaksinerte, vil covid-19 kun gi ingen eller svært moderat sykdom. Men for noen få, kan sykdommen bli alvorlig.

Spurkland: Man kan faktisk tenke på covid-19 som en fremtidig barnesykdom. Voksne tåler dårlig barnesykdommene, men vi merker det sjelden, for nesten alle voksne er immune. Barn tåler barnesykdommer stort sett ganske godt.

Hvorfor blir reglene mildere med en gang det går bra, sånn at det blusser opp igjen?

Aavitsland: Ulempene må veies mot sykdomsproblemet. Det er ikke lov å ha strenge tiltak som ikke er nødvendige.

Olsvik: Politikerne som lager regler hører bare moderat på fagekspertisen, og en HÅPER at dette er slutten.

Grødeland: Det er fordi vi lever i et demokrati, der myndighetene skal ha svært gode grunner til å begrense vår bevegelsesfrihet.

Høie: Vi kan ikke holde samfunnet stengt for sikkerhets skyld. Det er ikke lov og det er ikke bra for innbyggerne, spesielt ikke barn og unge.

Jeg har måttet avlyse konfirmasjonen min. Tror dere jeg kan holde den som planlagt senere i høst?

Aavitsland: Ja, det tror jeg.

Olsvik: Ja. Eventuelt kunne en teste alle med hurtigtester.

Høie: Jeg tror du kan ha en stor og fin feiring senere i høst, når enda flere er vaksinert og smitten forhåpentligvis går ned.

Kommer vi til å få en tredje vaksinedose?

Aavitsland: Før eller senere blir det nok behov for en oppfriskningsdose, men det blir kanskje først i 2022, 2023 eller enda senere.

Olsvik: Ja, det synes så. De nåværende vaksiner synes å beskytte mindre mot Delta varianten, så en ekstra dose vaksine vil hjelpe.

Grødeland: Sannsynligvis, ja.

Spurkland: Forhåpentligvis vil det være tilstrekkelig at de med svakest immunforsvar får en tredje dose.

Høie: Her i landet får personer som har svekket immunforsvar tilbud om en tredje dose. Ekspertene ved Folkehelseinstituttet vet foreløpig ikke om det blir behov for flere doser.

Kan vi etter hvert slutte å sprite overflater som handlevogner og lignende?

Aavitsland: Ja, det bør vi slutte med i løpet av høsten. Smitte via slike gjenstander er uansett en lite viktig smittevei for coronaviruset.

Olsvik: Jeg tror at avspritingen er for lite dokumentert og det er usikkert at den har stor effekt mot smitte.

Grødeland: Det er faktisk et av de tiltakene som det ikke er så dumt å fortsette med uansett. Man reduserer mye sykdomseksponering ved å begrense kontakt med flater.

Høie: Under pandemien har vi lært hvor lett virus og bakterier sprer seg. Det trenger vi ikke å glemme, selv om smitten går ned. Kanskje du kan droppe håndspriten i fremtiden, men være mer nøye med håndvasken?

Hva skjer med vaksinepass for de som ikke kan ta vaksinen?

Aavitsland: De kan ta en hurtigtest i stedet og få grønt sertifikat et døgn.

Olsvik: De vi ikke kunne få et ordinært vaksinepass, men eventuelt en legeerklæring på at de ikke kan ta vaksine, men vil da måtte la seg teste ved eks grenseoverganger etc.

Høie: Negativt prøvesvar som er nyere enn 24 timer gir grønt coronasertifikat ved bruk i Norge. Coronasertifikatet kan benyttes på større arrangementer, som konserter, teater, fotballkamper og festivaler.

Tror dere at vi kan få full gjenåpning av Norge igjen snart?

Aavitsland: Det er jo ikke mange restriksjoner som gjenstår. Vi tror at de siste restriksjonene fjernes i løpet av høsten.

Olsvik: Dessverre, ikke snart, men kanskje utpå nyåret.

Grødeland: Det avhenger av om effekten av vaksinene holder seg god når det gjelder å beskytte de mest utsatte gruppene for alvorlig sykdom. Gjør de det, har vi et godt grunnlag i hvert fall.

Spurkland: Ja, jeg tror det. Full gjenåpning forutsetter at vaksinene gir god nok beskyttelse også mot nye varianter, så vi ikke på nytt får en situasjon der helsevesenet trues med overbelastning.

Høie: Vi håper at vi kan gå videre i gjenåpningen av samfunnet i høst, hvis mange vaksinerer seg og få blir lagt inn på sykehus.

Kan vaksinen påvirke barn/ungdommer mer enn voksne?

Aavitsland: Den er like god til å beskytte ungdom som voksne mot alvorlig coronasykdom.

Olsvik: Vi har hatt vaksiner som har forårsaket skade på barn, for eksempel svineinfluensavaksinen i 2009. Men generelt sett tåler barn vaksiner godt.

Grødeland: Det vi kjenner av bivirkninger etter vaksinering er at det ser ganske likt ut for ungdom ned til 12 år og voksne.

Høie: Barn og ungdom får de samme kortvarige bivirkningene av vaksiner som voksne, men de får det litt oftere enn voksne, og kan få det litt sterkere enn eldre. Det kommer av at de har et sterkere immunforsvar. Det er også årsaken til at vaksinene virker enda bedre på unge enn gamle.

Hvorfor utsettes barn og unge for risikoen for coronavirusets senvirkninger, i stedet for at de får vaksinen?

Aavitsland: Siden Corona er en lite alvorlig sykdom blant barn, er fordelene med vaksinasjon ikke så store. Heldigvis er ulempene med vaksinasjon små.

Olsvik: Det stilles også spørsmål med dette nå. Barn trenger vaksiner, også mot covid-19 på sikt.

Grødeland: Før man anvender vaksiner i befolkningen er det svært viktig at vaksinen er godt testet. Utprøvingen av vaksiner til bruk i barn yngre enn 12 år pågår ennå.

Høie: Vaksinene er ikke godkjent for barn under 12. Risikoen for at barn og unge skal få langvarige plager etter å ha vært syke, er veldig liten. Det sier Folkehelseinstituttet som har gått gjennom forskningen på området. Vi vet også at barn og unge svært sjelden blir alvorlig syke.

Burde jeg regne med at 1-åringen skal få corona i barnehagen i løpet av høsten/vinteren?

Aavitsland: Når mange voksne er vaksinert, vil epidemien vanskeligere spre seg. Likevel må vi regne med at mange, kanskje de fleste små barn, blir smittet før eller senere.

Olsvik: Nei, en planlegger ikke med at 1. åringer skal bli covid-19 smittet.

Grødeland: Ikke helt utenkelig at det skjer. Imidlertid viser data entydig at det store flertall av barn som smittes får få eller ingen symptomer på sykdom.

Høie: Det kan skje, men i så fall er det svært liten risiko for at barnet ditt blir alvorlig sykt. Hvis mange av de som får tilbud om vaksine takker ja, blir det mindre risiko for at de som ikke er vaksinert blir smittet.

Kan corona forsvinne for alltid noen gang? / Når blir vi ferdige?

Aavitsland: Nei, dette viruset, som vi kaller SARS-CoV-2, forsvinner aldri. Vi blir ferdige når de fleste er immune etter vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon.

Grødeland: Nei, med den spredningen som nå har skjedd vil det ikke forsvinne. Immunsystemet vårt vil imidlertid utvikle seg til å håndtere viruset slik at det etter hvert blir mer å regne som et vanlig forkjølelsesvirus.

Spurkland: Coronaviruset vil nok ikke forsvinne noen gang i overskuelig fremtid. Men det kommer til å tilpasse seg oss, slik at vi kan leve med det.

Høie: Når størstedelen av befolkningen er vaksinert, forsvinner smitterådene og smittereglene. Coronaviruset forsvinner sannsynligvis ikke, men det er mindre farlig når vi er vaksinert.

Følger vi nå samme strategi som Sverige har gjort når det kommer til flokkimmunitet blant uvaksinerte barn?

Aavitsland: Der ikke noen strategi, men en naturlig konsekvens av at viruset alltid vil være her.

Olsvik: Det har vært snakk om at FHI hadde slike planer, men en ser at «Flokkimmunitet» ikke oppstår så lett med Covid, selv godt vaksinerte grupper kan jo få covid-infeksjon.

Grødeland: Barn har langt lavere sannsynlighet for Covid enn voksne. Men svaret på spørsmålet er egentlig, ja.

Høie: Målet vårt er ikke flokkimmunitet blant barn. Målet er å begrense smitten blant barn og unge ved at flest mulig av de som får tilbud om vaksine vaksinerer seg og at vi fortsetter med testing og smittesporing.

Er hurtigtester og selvtester en falsk trygghet?

Aavitsland: Nei. Disse testene kan vise om du akkurat nå har så mye virus i luftveiene at du kan smitte andre.

Olsvik: Nei, hurtigtestene er meget gode og gir rask og trygg informasjon om en er smittet og om en kan smitte andre.

Grødeland: Uansett effekt så vil disse testene fange opp mange nok til at det på samfunnsnivå kan bidra til reduksjon av smittespredning.

Spurkland: Nei, jeg synes hurtigtester og selvtester er en god løsning, når man ikke lenger har karantene.

Høie: Nei, hurtigtester og selvtester gjør at vi får testet mange flere mye fortere! Det er bra – men det er viktig at de blir tatt på riktig måte.

Hva kunne regjeringen gjort annerledes under pandemien?

Olsvik: Svært lite kunne ha vært gjort annerledes, vi manglet kunnskap om Covid. Vi kunne/burde ha inkludert barn i vaksineprogrammet slik at de ble vaksinert sammen med sine foreldre.

Grødeland: Helt sikkert mye. Jeg mener summen så langt er at vi i Norge har klart oss bra.

Kunne man ikke ventet med å åpne alt og fjerne karantene for oss VGS-elever frem til vi er vaksinerte?

Aavitsland: Karantene for elevene ble tatt bort for at elevene skulle få være mer på skolen. I stedet innførte vi et opplegg med testing. Det skal være like bra, og elevene kan gå på skole hver dag.

Olsvik: Dette er et stort problem, klart en kunne ha utsatt karaktergivningen! Karantene er et STORT problem for unge mennesker, de trives ikke alene, de trenger «flokken» sin mer enn voksne.

Høie: Vi har ikke åpnet alt. Vi har tvert imot utsatt videre gjenåpning av for eksempel utelivet og store arrangementer. Men på mange skoler er det lite smitte eller ikke smitte i det hele tatt. Derfor blir det feil å ha strenge regler over hele landet.

