En russisk tanks i Mariupol 10. april. Bildet er delt av det statlige, russiske nyhetsbyrået TASS.

Russlands neste trekk i øst: − Nå har de lært

Hvis Russland klarer å ta kontroll over flere områder enn det de hadde før krigen, kan de erklære en slags seier, sier militærforsker Kristian Åtland.

Av Emma Fondenes Øvrebø

– Russland har satt Donetsk og Luhansk som mål. De fyller på med styrker, så vi vil nok se en økning i krigshandlinger de neste dagene, særlig i Luhansk-området sør for Kharkiv, sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, Tom Røseth, til VG.

Det samme sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Kristian Åtland.

– Alt tyder på at Russlands mål er å utvide territorial kontroll i øst og sør. Det gjenstår å se om de vil klare det, sier Åtland til VG.

Donbas-regionen i Øst-Ukraina har vært gjenstand for konflikt siden 2014 da russiskstøttede separatister tok kontroll over deler av fylkene Donetsk og Luhansk.

Lørdag sier også EUs utenrikssjef Josep Borrell at krigen vil øke i Donbas de neste dagene, ifølge Reuters.

Åtland sier at enhver by russerne klarer å ta kan de bruke som et pressmiddel i fremtidige forhandlinger med Ukraina, men at de sliter med å fortsette ekspansjonen og beholde kontrollen i de områdene de har tatt.

– Russlands ambisjon er å få mer territorium enn det de hadde før krigen. Da kan de erklære en slags begrenset seier, sier han.

AMBISJONER: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole. Han sier at Moskva jobber hardt med å mobilisere styrker.

Mobiliserer styrker

De russiske styrkene møter sterk motstand fra ukrainerne.

– Russerne har omgruppert seg, men de har ikke klart å få alle styrkene fra Kyiv til sør og øst i Ukraina. Det vil ta flere uker, sier Røseth.

Han sier at kampviljen på russisk side er ganske lav, og at myndighetene skal prøve å motivere soldatene med dusører hvis de klarer å skyte ned et fly eller helikopter.

De mobiliserer også flere styrker fra Syria og Russland, blant annet folk som nettopp er ferdig med førstegangstjenesten.

– Russland presser dem til å rekruttere seg. Moskva jobber hardt med å mobilisere styrker, sier Røseth.

For å styrke sine tropper skal Russland også ha kalt inn tidligere ansatte i militæret som ikke har vært i tjeneste siden 2012, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

FORBEREDT: Ukrainske soldater er klar for kamp. De sitter på et militært kjøretøy i byen Severodonetsk 7. april.

Fredag viste nye satellittbilder en langstrakt militærkolonne med pansrede kjøretøy som beveger seg gjennom den ukrainske byen Velykyi Burluk i Kharkiv-regionen. Kolonnen skal strekke seg over minst tolv kilometer, ifølge satellittbyrået Maxar.

Oberstløytnant og seksjonsleder ved Krigsskolen Palle Ydstebø, har slått fast at kolonnen er russisk, og begrunner det med at den kjører på russisk-okkupert territorium. Sannsynligvis er den på vei mot byen Izyum, eller nord for Syeveridibetsj.

Har stoppet opp

Lørdag utnevnte Russland en «krigshelt» med tung erfaring fra krigen i Syria til å lede invasjonen. Fra nå av skal den russiske krigføringen i Ukraina ledes av general Aleksandr Dvornikov, kommandøren for Russlands sørlige militærdistrikt, ifølge BBC.

Røseth tror dette er et tegn på at russerne har lært.

– Dette er endring i organiseringen. De startet med altfor spredte styrker med lite ressurser. Nå har de lært. Dvornikov kan gjøre en forskjell, sier han.

Dvornikov har omfattende erfaring fra russiske kampoperasjoner i Syria og skal ifølge en vestlig kilde sørge for å bedre koordinering av den russiske krigføringen.

REORGANSIERT: Kristian Åtland, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han har mastergrad i russiske kulturstudier. Han sier at det virker som at russerne har gitt opp angrepsaksen mot Kyiv.

28. mars hevdet Ukraina at Russland trakk ut tropper fra Kyiv-regionen etter å ha lidd store tap. To taktiske bataljoner trakk seg tilbake til Hviterussland.

– Fremrykkingen mot Kyiv har stoppet opp, og russerne har egentlig trukket seg ut fra nord i Ukraina. Det virker som at russerne har gitt opp angrepsaksen mot Kyiv, sier Åtland.

Han tror at dersom russerne ønsker å trekke tilbake til Kyiv, vil det skje langt frem i tid. Det samme tror Røseth.

– Kyiv står på Moskvas ønskeliste. Hvis de klarer å ta Donetsk og Luhansk kan det være de blir mer motivert til å kjempe videre, men det vil ikke skje i nærmeste fremtid. Så lenge det er politisk vilje i Russland vil krigen vare lenge, sier Røseth.

Mandag morgen sa Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov at det kommer en russisk offensiv, ikke bare mot Mariupol, men også mot andre ukrainske byer, inkludert Kyiv. Åtland sier imidlertid at disse uttalelsene må tas med en klype salt.

Knipetangsmanøver

Veien videre vil også avhenge av hvilken mostand Russland møter.

– Hvilken støtte ukrainerne får fremover vil være med å påvirke krigen fremover. Russerne jevner ting med jorden hvis det står i veien for krigsfremdriften. Det er viktigere for dem å nedkjempe motstanderen og få kontroll over et område, fremfor å la infrastrukturen stå igjen, sier Røseth.

EUs utenriksministre møtes mandag for å diskutere hvordan de kan trappe opp hjelpen til Ukraina, som nå har vært under russisk angrep i seks uker.

På bordet ligger blant annet et forslag fra Borrell om å bevilge ytterligere 500 millioner euro til leveranser av våpen og militært utstyr.

Åtland sier at Ukraina også må passe seg for Russlands «knipetangsmanøver», som ønsker å isolere de store styrkene som Ukraina har i Donetsk-området.

En knipetangsmanøver er en taktikk brukt av militære styrker, hvor en styrke under fremrykning angripes på begge sider så de blir omringet og ikke kan få støtte fra andre styrker

– Der kan de ukrainske styrkene komme i klem, men jeg tror de er godt forberedt og oppmerksomme på denne utfordringen. Ukraina kommer til å forsvare landet med nebb og klør, sier Åtland.