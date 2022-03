PREGET: Valentina Serebriakova blir trøstet av (t.v.) Marthe Skagen og Ellen Labori.

Gjenforent etter 1000 kilometers reise: − Vi ville ikke flykte

HALDEN (VG) Da den ukrainske familien på syv ble splittet i Kharkiv, sa de farvel til hverandre som om det skulle vært siste gang.

Av Fredrik Schjesvold og Gabriel Aas Skålevik (foto)

For litt over en uke siden måtte de flykte for livet mens bombene smalt. Nå er familien Serebriakova i trygghet på Stumberg Gård i Halden.

– Vi ville ikke flykte, men det viktigste var at barna kunne holde seg trygge, sier Anna Serebriakova.

Hun er trebarnsmor til Darina (7), Jaroslava (2) og Vseslav (13).

Sammen har de flyktet fra den ruinerte hjembyen Kharkiv med pappa Eduard.

Med Eduards søster Victoria og den 77 år gamle bestemoren Valentina er de en familie på syv.

TRYGGE: Familien Serebriakova stortrives på gården i Idd like utenfor Halden. (F.v.) Valentina, Victoria, Vseslav og Anna. Darina poserer i front. Pappa Eduard er i ferd med å legge minstedatter Jaroslava til sengs.

Denne ettermiddagen lyder det entusiastisk latter over den fredfulle gården.

Lille Darina har fått nye lekekamerater i de to barnebarna til gårdseier Ellen Labori, på fire og to år.

Tross store språklige forskjeller, får en inntrykket av at barna har vært venner hele livet.

Å kunne smile, leke og vandre fritt slik Darina gjør på gården i gamle Østfold, er noe som var utenkelig for noen dager siden.

LEKER: Selv om kommunikasjon må gå via kroppsspråk, ser det ut til å være lite problemer for Darina (7) og hennes fire år gamle lekekamerat i Halden.

Familien forteller til VG at de ønsket å bli værende i Ukraina med håp om at krigen skulle ende raskt. Men da eldstebarnet Vseslav regerte sterkt på bombene innså foreldrene Anna og Eduard at det ikke var trygt lenger.

Familien ble dermed splittet: Mens Eduard, Anna og deres tre barn satte seg i bilen på vei ut av Ukraina, ble bestemor Valentina og Victoria igjen.

De to sistnevnte hadde fremdeles et håp om at en fredsløsning var like rundt hjørnet.

TØFT: Victoria (t.h.) forteller VG at de ikke fikk sove om nettene og at kjelleren var deres eneste trygge plass i Ukraina.

– Da vi kjørte fra hverandre, sa vi farvel som om det skulle vært siste gang. Vi tenkte kanskje at vi ikke ville se hverandre mer, forteller Anna og Victoria.

Da bomber smalt i nærheten av Victoria, skjønte hun at det var for farlig å bli værende. Hun bestemte seg for å flykte med Valentina via tog.

Etter over 1000 kilometer med reising ble familien gjenforent i Lviv, vest i Ukraina.

I Lviv ble de hentet av en god venn av Halden-familien som kjørte ned til Ukraina med egen buss. I Lviv fikk han med seg 31 ukrainere, deriblant de nye beboerne på gården.

Da gårdseier Ellen ble oppringt av deres venn mens hun og datter Marthe var på hyttetur i Sverige, fikk hun spørsmålet om hun kunne ta imot flyktninger.

– Det bestemte vi oss på fem minutter at vi ville gjøre, sier Ellen.

Marthe sier de har fått mye hjelp fra venner og ukjente.

Det får vi et synlig bevis på - noen lokale ukjente dukker opp på gården med blomster for å vise sin støtte mens VG er på besøk.

HUSLY: Her har den ukrainske familien på syv bodd i drøyt én uke.

Ingen fra den ukrainske familien snakker engelsk, så dialogen har gått mye over Google Translate mellom familiene.

Men gårdsfamilien har fått to frivillige til å fungere som en tolk for ukrainerne. En av dem er Valerija Novikova (17) som hjelper VGs reporter i dette intervjuet.

INNBYDENDE: (F.v.) Marthe Skagen, Ellen Labori og Helge Stumberg har bidratt til at den ukrainske familien har det trygt.

I familiens hjemby begynte de første russiske bombene å falle på invasjonsdagen 24. februar. Nå er ødeleggelsene i byen enorme.

Totalt skal over 600 boligblokker og 48 skoler ha blitt bombet i stykker, ifølge Kharkivs ordfører Igor Terekhov.

Men når vi spør hvordan familien har opplevd Norge, ser vi antydning til smil.

– Vi trives veldig godt her på gården, og det er ingen ord som kan beskrive hvor fornøyde vi er med å være her, sier Victoria.

– Vi blir jo utrolig glad i dem, og vi ser at de slapper mer og mer av, sier Ellen om forholdet til deres nye gjester.

Men - dette er et sted Victoria og familien ønsker skal være midlertidig.

– Når krigen er over, har vi lyst å flytte tilbake. Kanskje vanskelig med hjemstedet Kharkiv siden byen nesten er helt bombet.

Mot slutten av deres historie blir det litt mye for Valentina. Eller «Babushka» som hun blir kalt - det russiske navnet for bestemor.

Hun er trygg med Ellen og Marthe nå. Det som teller.

Med livet i behold.

Drøye tre mil nordover - på en gård - nærmere bestemt Skjebergdalen i Sarpsborg kommune, ønsker Oliver (7) seg også nye lekekamerater.

Oliver er sønn av eliteseriespiller i fotball, Ole Jørgen Halvorsen.

forrige

KLATRER: Å krabbe på taket i hønsehuset er slett ikke en helt unormal aktivitet for Oliver.

I likhet med Ellen og familien i Halden, har Ole Jørgen, åpnet gården sin for flyktninger - som først ble omtalt i Sarpsborg Arbeiderblad.

– Barna elsker å være her. Friheten, fotball og dyr. Vi er her stort sett hver dag, sier trebarnsfar Ole Jørgen Halvorsen til VG.

– Hva fikk deg og samboeren til å bestemme: «Ja, dette gjør vi?»

– Det var fordi vi ser alle menneskene drevet på flukt. Vi skjønte tidlig at alle land må ta inn sin andel av flyktninger. Det er bare hyggelig å kunne hjelpe, om det er i form av at noen bor her eller om gården blir brukt som fritidsaktivitet.

forrige

DRØM: Oliver ønsker å bli fotballspiller i Sarsborg 08 - akkurat som pappa Ole Jørgen.

Vi treffer blant annet på kyr, kaniner og høner. Men Oliver viser oss også fram fotballbanen, som de kaller «Kløverenga Stadion».

– Oliver vil veldig gjerne ha besøk og noen å spille fotball med. Han bruker banen flittig.

– Denne egenskapen med å være gavmild, hvor har du det fra?

– Det er kanskje sånn jeg er som person. Synes det er koselig å kunne dele, og det er ikke noe i veien å hjelpe dem som trenger det, sier Ole Jørgen.

– Det er en god følelse.

LEDIG: Ett av flere ledige rom som Ole Jørgen Halvorsen og familien ønsker skal bli brukt til å hjelpe ukrainske flyktninger.

Tross Olivers sprudlende energi på gården, så forstår han alvoret i Ukraina.

– Oliver får med seg ganske mye med på skolen og ser det på TV. For hans del er det ingen problem å slippe folk inn og låne ut lekene sine, forteller Ole Jørgen.

Halvorsen-familien vet fremdeles ikke når de kan vente seg gjester på deres enorme gård. Ole Jørgen har lyst å inkludere flyktninger i lokalsamfunnet.

– Har lyst at de som har opplevd grusomheter skal få noen gode opplevelser. Det regner jeg med at det hele norske samfunnet tar ansvar for.

Inntil videre så får Ole Jørgen og Oliver styre skuta i Skjebergdalen, som de alltid har gjort.