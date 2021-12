BLIR DYRERE: NVE har varslet at nettleien kommer til å gå kraftig opp neste år på grunn av rekordhøye strømpriser og investeringer i strømnettet.

Göteborg dropper ny norsk strømmodell: − Urettferdig å bruke den dyreste timen

Mens Norge planlegger å innføre en ny nettleiemodell som blant annet tar utgangspunkt i den timen i måneden man brukte aller mest strøm, velger Göteborg Energi Nät å droppe dette fordi kundene mente det var urettferdig.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Den nye nettleieordningen, som etter planen skal tre i kraft fra nyttår, skal bidra til at forbruket flates ut, og at kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre. Men både Sp og Ap sa fredag at de ønsker å utsette innføringen, ifølge NTB.

Göteborg Energi Nät innførte et lignende system med såkalt månedsmaks i august, men etter klager fra kundene justerer de nå ordningen fra 1. februar.

– En time for avgjørende

Da skal man ikke lenger måle månedens høyeste time, men fakturere kunden ut fra gjennomsnittet for de tre høyeste timene hver måned fordelt på tre ulike døgn.

– Kundene følte at den nye ordningen var urettferdig?

– Ja, det kan man si, og vi hører på hva kundene synes. Det ble en diskusjon blant kundene som mente at en time var for avgjørende. Om man i begynnelsen av måneden hadde hatt høy effekt i en time var det heller ingen motivasjon for holde effekten nede resten av måneden siden det da allerede var kjørt, sier Cecilia Erdalen, pressesjef i Göteborg Energi, til VG.

– Med justeringen ser vi at vi kan oppnå den samme effekten samtidig som kundene får en mykere fakturering, legger Erdalen til.

Fordi Göteborg Energi Nät, som er Sveriges fjerde største energiselskap med 266.000 nettkunder, ikke informerte godt nok da den nye ordningen ble innført, har de også bestemt seg for å tilbakebetale kunder som har fått en økt kostnad mellom august og januar 2022.

Fikk du med deg? Lite lys og lite varme

– Mange har (...) hatt synspunkter på avgiftens utforming og gitt uttrykk for uro over at en eneste timeverdi blir avgjørende for kostnaden kommende måned. Vi har lyttet og etter en vurdering av modellen har vi besluttet å gjøre en justering, sa Lars Edström, sjef for Göteborg Energi Nät, i en pressemelding i slutten av november.

Den nye ordningen med effektavgift gjelder rundt 48 000 kunder i eneboliger og rekkehus og rundt 24.300 små- og mellomstore bedrifter. En såkalt effektavgift omfatter ikke folk som bor i leiligheter.

– Det er fordi de ikke har energikrevende utrustning som elbiler, badstuer og jacuzzi. De skaper ikke store effekttopper som kan risikere å mørklegge villagatene, forklarer pressesjef Erdalen.

Les også: Nordnorsk studenthjem ber beboerne halvere dusjingen

Kristin Lind, direktør for Nett og kraftsystem i Energi Norge.

– Ikke hugget i stein

l Norge er det opp til hvert enkelt nettselskap å designe sin modell.

– Men veldig mange har valgt en modell med månedsmaks, sier Kristin Lind, direktør for Nett og kraftsystem i Energi Norge, til VG.

Det betyr at selskapene tar utgangspunkt i den timen i måneden hvor du brukte aller mest strøm – såkalt effekt – når de beregner halvparten av nettleien. Den andre halvparten av nettleien bestemmes av hvor mye strøm du fikk transportert til døren gjennom hele måneden.

Lind forteller at Glitre Energi Nett kjørte et pilotprosjekt hvor de la et snitt av fem månedsmakser til grunn for fastleddet.

– Men det viste seg at kundene hadde store problemer med å forstå denne modellen, sier Lind som forklaring på hvorfor de fleste har lagt seg på en månedsmaks.

– Men det er klart at man vil få erfaring med den nye modellen og hvis det viser seg være ting som er vanskelige, så er den ikke hugget i stein. Det er alltid mulig å justere på dette senere, avslutter Lind.

NVE har tidligere opplyst at det blir en betydelig prisøkning ut til kundene neste år, helt uavhengig av den nye prismodellen for nettleie.

For når elektrisiteten transporteres fra A til B forsvinner det en del strøm på veien, såkalt overføringstap. Og når strømmen er rådyr, blir dette tapet mer kostbart enn i et normalår.