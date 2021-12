FORTSETTER MED SKOLEEKSAMEN: Universitetet i Bergen fortetter å avholde fysisk skoleeksamen.

Mulig smitte på UiB-eksamen

Én student testet positivt etter å ha hatt skoleeksamen ved UiB. Universitetet velger å fortsatte med skoleeksamen, opplyser prorektor.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Onsdag 8.november ble det holdt eksamen tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) ved Universitetet i Bergen (UiB).

Dagen etter testet én av studentene positivt på en hurtigtest. Studenten tok så en PCR-test som bekreftet coronaviruset fredag ettermiddag, opplyser prorektor Pinar Heggernes til VG.

Det var Studvest som omtalte saken først.

Universitetet har vært i kontakt med smittevernmyndighetene i Bergen og har fått bekreftet at ingen andre studenter trenger å gå i karantene.

Prorektor ved Universitetet i Bergen, Pinar Heggernes.

Ikke fått beskjed om flere syke

82 andre studenter satt i samme etasje som studenten som kanskje var smittet.

– Alle har fått beskjed fra oss i etterkant om at de må være obs på symptomer, sier Heggernes.

Prorektoren opplyser at universitetet ikke har fått beskjed om at noen andre studenter har følt seg syke eller testet positivt i etterkant av eksamen.

Universitetet deler ut hurtigtester før hver eksamen, og anbefaler studentene å benytte seg av dette tilbudet.

VG har tidligere omtalt medisinstudentene ved UiB, som mener så mange som 75 prosent kan komme til å møte opp med symptomer under eksamen.

Studenten som testet positivt hadde imidlertidig tatt to hurtigtester før eksamen, som begge viste negativ, sier Heggernes.

Fortsetter med skoleeksamen

Flere universiteter har gått over til digital skoleeksamen på grunn av høyt smittetrykk. VG har tidligere snakket med to studenter ved UiB som er bekymret for å bli smittet på eksamen.

Prorektor Heggernes sier at de fleste eksamenene ved universitetet fortsatt vil bli gjennomført fysisk på skolen.

– Vi har vurdert hjemmeeksamen, men vi velger å fortsette med fysisk skoleeksamen. En eksamen som er tatt hjemme er en annen type eksamen, og av faglige grunner ønsker vi å unngå det så mye som mulig, forklarer hun.

Heggernes legger til at universitetet vil innføre to meters avstand mellom pultene på hver eksamen fra mandag 13. desember.