STREIKEFARE: Omlag 900 SAS Scandinavia-piloter kan gå ut i streik fra natt til lørdag av. Det betyr flere hundre potensielt kansellerte flyvninger.

Mulig SAS-streik: 141 flyvninger fra Norge kan bli kansellert i helgen

Oslo lufthavn risikerer flest kanselleringer i helgen dersom SAS-pilotene går ut i streik.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det viser tall VG har hentet fra flyselskapets nettsider, der de informerer om flyvninger som «trolig blir kansellert hvis streiken inntreffer».

I alt står 344 flyvninger av totalt 1229 flyvninger i SAS-rutenettet i fare for å bli kansellert i løpet av helgen lørdag 2. juli og søndag 3. juli dersom pilotene går ut i streik natt til lørdag.

141 av disse er flyvninger fra Norge.

Oslo lufthavn er den flyplassen som risikerer å bli desidert hardest rammet av kanselleringer i helgen dersom streiken inntreffer:

Der står 105 av 215 avganger i fare for å bli kansellert lørdag og søndag.

Info Oversikt: Så mange fly kan bli kansellert fra norske flyplasser i helgen Oversikten viser hvor mange SAS-fly som kan bli kansellert i helgen dersom en pilotstreik inntreffer. VG har hentet tallene fra SAS’ oversikt over flyvninger i helgen der de markerer hvilke som trolig blir innstilt ved streik. Oslo: 105 Trondheim: 14 Bergen: 12 Tromsø: 10 Bodø: 8 Stavanger: 8 Harstad/Narvik: 5 Kristiansand: 4 Ålesund: 3 Kirkenes: 3 Svalbard: 3 Bardufoss: 2 Alta: 1 Haugesund: 1 Kristiansund: 1 Vis mer

Hovedsakelig SAS Scandinavia-fly rammes

Felles for flyvningene som kan bli kansellert, er at de i all hovedsak opereres av SAS Scandinavia, og ikke datterselskapene SAS Connect og SAS Link, eller andre som opererer på SAS rutenett. Det er fordi det er pilotene i SAS Scandinavia som nå har kommet med et streikevarsel.

De andre selskapene har også andre tariffavtaler.

Fly som opereres av datterselskapene, ser foreløpig an til å ikke bli påvirket av en eventuell streik. Det kan imidlertid skje:

– Vi håper på en løsning, men om det blir streik vil det for kundene bety at deler av SAS-avgangene går som normalt – men det kan oppstå enkelte trafikkforstyrrelser også i den delen av SAS, fordi ruteflygninger henger sammen. Hvem som flyr kan du se på billetten din, der det står «operated by», forklarer Tonje Sund, pressesjef i SAS Norge.

Én gratis ombooking

Etter Oslo lufthavn er det København lufthavn Kastrup som risikerer flest kanselleringer, der 47 av 194 avganger kan bli kansellert.

– Hvis folk har et fly som går i helgen, anbefaler dere at de booker det om?

– Vi råder folk til å følge med på statusen for sin flight i app eller på nettsidene våre. Berørte passasjerer vil få beskjed av SAS, sier pressesjef Sund i SAS videre.

– Men de vil få beskjed først når en flyvning blir kansellerte?

– Ja, dersom en flight blir kansellert, vil man få beskjed, sier hun.

SAS tilbyr de reisende én gratis ombooking dersom de har et fly med SAS Scandinavia, SAS Link, SAS Connect, Air Baltic, Cityjet eller XFLY som risikerer å bli påvirket av den potensielle streiken.

– Kan flyvninger bli kansellert som et føre-var-tiltak før en eventuell streik inntreffer?

– Det blir ren spekulasjon.

– Oslo ser ut til å bli rammet av flest kanselleringer nå i helgen. Hva skyldes det?

– Jeg vil ikke spekulere i hvordan trafikkbildet blir ved en eventuell streik, sier hun videre.

Info Dette sier SAS gjelder for kunder før og under en eventuell streik: Før en eventuell streik: – Er du booket på en SAS-flyvning mellom 29. juni og 4. juli 2022 kan du gratis ombooke reisen din til en senere dato allerede før det er klart at det blir streik. Du kan ombooke til en SAS-flyvning på en annen dato innenfor de neste 360 dagene til samme destinasjon, hvis samme serviceklasse er tilgjengelig, sier pressesjef Tonje Sund. Hvis en eventuell streik er et faktum og flyvningen din er kansellert, så gjelder følgende: – Prosessen med ombooking starter umiddelbart og vi vil komme tilbake til deg med informasjon så raskt som mulig. I sommerperioden er det beklageligvis færre tilgjengelige plasser å booke om til. Dette betyr uheldigvis at det rent praktisk vil være begrensede muligheter til å finne nye plasser i tilnærmet samme tidsrom som din opprinnelige reise. Du kan kansellere selv og få billetten refundert. Du kan booke om til et senere tidspunkt eller ordne alternative reisemåter innenfor visse gitte rammer, sier Sund. Vis mer

Kanselleringer i morgen

Allerede i morgen er flere SAS-flyvninger fra kansellert. Årsaken til dette skal ifølge borsen.no være en rekke sykemeldinger, opplyser selskapet.

Per klokken 20.20 er det snakk om 16 flyvninger, ifølge VGs oversikt over flytrafikken i Norge og verden.