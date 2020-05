BRÅBREMS: Aktører i Hafjell, har som mange bedrifter som er avhengig av turister i Innlandet, opplevd tøffe tider under corona-krisen. Her fra skianlegget en tidligere vinter. Foto: Magnar Kirknes

Kritisk for feriepenger etter turiststopp: – Over halvparten i fare for å gå konkurs

Mer enn halvparten av reiselivsbedriftene i noen av landets største turistområder er usikre på om de har mulighet til å betale ut feriepenger til sine ansatte, viser fersk undersøkelse.

Våren har blitt blytung på flere kjente skisteder som Hafjell, Trysil, Kvitfjell og Beitostølen, etter at regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid. Og nå sliter mange selskaper med pengemangel når feriepenger skal utbetales. Spesielt de små bedriftene er rammet av coronakrisen.

Det viser en undersøkelse fra NHO.

– En av tre reiselivsbedrifter oppga at de ikke har penger til å utbetale feriepenger i den siste medlemsundersøkelsen vår. Ytterligere 20 prosent var usikre på om de har penger til feriepenger. Det betyr at over halvparten av reiselivsbedriftene er usikre på om de kan utbetale feriepenger til sine ansatte, sier Jon Kristiansen, direktør for NHO Innlandet, til VG.

– Skal klare å betale ut

Rune Haugen, som driver restauratene og skjenkestedene Ryk og Reis, Lodgen og Woodies, gjennom selskapet Cobra Drift i Hafjell alpinanlegg, gjør det klart at det ikke er noen garanti for at de overlever. Selskapet har fire årsverk, men deres situasjon berører cirka 30 ansatte.

– Selv om det er tøffe tider nå skal vi i år også klare å betale ut feriepenger til våre ansatte. Vi tenker først og fremst på våre ansatte, sier Haugen til VG.

BAREIER: Rune Haugen i Hafjell sier til VG at de skal klare å betale ut feriepenger også i år. Foto: Privat

Selv opplevde han avbestillinger på 300 000 kroner i mat og drikke bare gjennom bedrifter som kansellerte helgen etter nedstengingen av landet.

– Vi må jobbe hardt for å finne løsninger for å prøve og berge bedriften. Vi har ingen garanti for når det er oppe og går igjen. Det er mange ting som skal på plass, sier han.

Haugen, som også sitter i Øyer Næringsråd, håper at bedrifter som kommer i trøbbel nå søker ekspertise og bruker lovverket og hva det gir tilgang til, før de blir begjært konkurs.

– Det som er viktig er at bedriftene får en mulighet til å gjøre opp for seg, at man berger selskapene, men at det gjøres fornuftig måte. Det er ikke til hjelp at alt blir slått konkurs.

NHO-DIREKTØR: Jon Kristiansen. Foto: Moment

Tåler knekken

Hemsedal har vært fortvilet etter å ha hatt landets høyeste arbeidsledighet under coronakrisen. På toppen av det kjente skianlegget på Hafjell gikk de fra rekordomsetning på Gaiastova til bråstans med noen dagers mellomrom.

– For vår del er vi såpass solide at vi tåler denne runden av krisen. Feriepenger betalte vi ut tidligere i vår for å hjelpe ansatte som var usikre og permitterte, sier daglig leder Steffen Eggesvik til VG.

I landet generelt var rundt en fjerdedel av medlemsbedriftene i NHOs undersøkelse uten penger til feriepenger eller usikre på om de kan utbetale feriepenger. For noen arbeidstagere kommer dette på toppen av en situasjon med permitteringer og dagpenger fra Nav.

– Vi som arbeidsgivere ønsker bare de ansatte godt. Vi ønsker dem en stabil og sikker arbeidshverdag og vi lever også av våre ansatte, sier Eggesvik, som vil støtte et forslag om lovpålagt avsetting av feriepenger fremover.

Selv driver han flere restauranter på toppen av Hafjell og har selv ikke tatt ut lønn under krisen fra en av disse.

Han frykter imidlertid konsekvensen for destinasjonen dersom det blir en ny vinter som blir begrenset og med for eksempeltak på antall besøkende.

Halvparten i fare konkurs

Direktøren i NHO Innlandet forteller at alt handler om å holde seg flytende for veldig mange i reiselivsnæringen nå.

– Over halvparten av våre medlemsbedrifter i reiselivet står i reell fare for å kunne gå konkurs. Reiselivet som står så sterkt vinter og sommer i Innlandet er den bransjen som er aller hardest rammet i vår region, sier Kristiansen og påpeker hvor viktig ordningene med de statsgaranterte lånene er nå.

Han understreker at alvoret som henger over bedriftene er at de som ikke betaler ut feriepenger til ansatte er i trøbbel, når de søker på støtteordningene med det som begrunnelse for søknanden.

– Hvis man ikke utbetaler feriepener så er jo veien kort til tingretten, sier Kristiansen.

Publisert: 22.05.20 kl. 22:53

