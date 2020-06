I USA: VGs fotograf Thomas Nilsson er tett på de dramtiske opptøyene som utspiller seg i USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Man får en følelse av anarki og dommedag

Hør VGs fotograf i Minnesota fortelle om de dramatiske scenene i dagens episode av podcasten Giæver og Gjengen.

VGs fotojournalist i USA, Thomas Nilsson, har jobbet med å dokumentere opptøyene i USA - og har selv opplevd å bli siktet på med laser og bli beskutt med tåregass.

I dagens episode av podcasten Giæver og Gjengen forteller den rutinerte pressefotografen at han er overrasket over hvem som står bak protestene som bikker over i hærverk og voldelige uttrykk.

– En stor del av de som demonstrerer er fredlige, og er mot plyndringen. Men det er en liten del som gjør det, også blir det massekaos, sier Nilsson, som har jobbet som fotograf i USA i over 20 år.

I podkasten forteller han at det er mange ulike grupper som deltar i demonstrasjonene.

Publisert: 02.06.20 kl. 16:48

