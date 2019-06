arrow-left













expand-left arrow-right En maidag på Hospice Lovisenberg klapper en utslitt pasient i hendene. Kreften har spredd seg, prognosen er elendig, Helen Gill er dødssyk. Likevel jubler den 54 år gamle kvinnen. De siste syv månedene er hun blitt flyttet syv ganger mellom institusjoner i Oslo, med rullator, i rullestol eller på båre. I tillegg er hun en rekke ganger blitt transportert til og fra sykehus.Nå skal hun flyttes til en ny institusjon, for åttende gang. Hun smiler, hun ler, hun håper. Blir det endelig fred å få?

VG-fotografenes beste bilder i mai

Bildene til fotograf Gisle Oddstad, av kreftsyke Helen Gill er kåret til månedens beste VG-bilder.

Hver måned kårer VGs bildesjefer de beste bildene tatt av avisens fotografer. Gisle Oddstads sterke bildeserie om kreftsyke Helen Gill er kåret til VGs beste denne måneden.

På annenplass følger bildeserien til sportsfotograf Bjørn Delebekk. Han fulgte Champions League-finalen mellom Liverpool og Tottenham.

2. plass

Tottenham-Liverpool 0–2. Etter en intens engelsk duell i Spanias hovedstad, kunne Liverpool-spillerne endelig feire deres første trofé under Jürgen Klopps fire år lange ledelse. Mohamed Salah (26) og innbytter Divock Origi (24) avgjorde Champions Leauge-finalen mot Tottenham.

3. plass

Foto: Gøran Bohlin, VG

Russerbarna. På en parkeringsplass ved den enorme skogskirkegården rett utenfor Kiev stiger Snorre Halvdan Nygren (73) ut av minibussen. 74 år etter at deres far ble sendt ut av Norge etter tre år i tysk krigsfangenskap, møtes brødrene for første gang der Anatolij (60) omfavner Snorre på parkeringsplassen ved skogskirkegården rett utenfor Kiev. Det blir et følelsesladet møte.

Diplom

Cathrine (49) elsker fargerike klær, glitrende sandaler og champagne med venninnene. Cathrine har også ALS. Hun blir aldri frisk. Hun vet at hun skal dø. VGs fotograf Helge Mikalsen og Gisle Oddstad har fotografert Cathrine Nordstrand fra Oslo, som i dag er 49 år, gjennom de to siste årene – gjennom legetimer, terapi og den stadig tøffere hverdagen med diagnosen Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS). Du kan lese og se hele Cathrines historie her.

Diplom

Statsrådsskifte. Sylvi Listhaug (Frp) ble ny eldre- og folkehelseminister. I bakgrunnen står avtroppende minister Åse Michaelsen (Frp). Foto: Helge Mikalsen, VG

Diplom

En onsdagskveld i mai ble det løsnet skudd mot en stengt butikk på Stovner i Oslo. Et vitne forteller til VG at han hørte opp mot ti skudd. Senere samme kveld opplyser politiet at funn på stedet viser at det er snakk om et automatvåpen og ikke en hagle. Foto: Tore Kristiansen, VG

Diplom

expand-left arrow-right Erna Solberg på rundtur på Helgeland.

Publisert: 14.06.19 kl. 20:39 Oppdatert: 14.06.19 kl. 21:03